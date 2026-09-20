Po dramatiško mačo – Gaubo įžvalga: „Mažos detalės ir vėl neleido iškovoti pergalės“

Ypač apmaudžiai Lietuvos tenisininkams susiklostė pirmoje seto pabaiga. Rezultatui esant 6:5 V. Gaubas stojo prie padavimo linijos, tačiau geimą laimėjo serbai. Jie buvo pajėgesni ir lemiamame geime.
Antrame sete V. Gaubo ir E. Butvilo pranašumas nekėlė abejonių, o štai trečiame lietuviai pralaimėjo savo padavimą rezultatui esant 4:3. Šis epizodas ir lėmė mačo baigtį.
„Mažos detalės ir vėl neleido iškovoti mums pergalės. Tikrai dar vienas labai skaudus pralaimėjimas serbams. Galėjome geriau priimti varžovų padavimus, kartais užtikrinčiau sužaisti prie tinklo. Jei kalbėti apie varžovus, man tikrai didelį įspūdį paliko tai, kaip Kecmanoviičius tvarkėsi su mūsų padavimais. Ypač susitikimo pabaigoje. Sakyčiau, būtent tai ir tapo lemiamu veiksniu“, – iš karto po susitikimo sakė V. Gaubas.
E. Butvilas pažymėjo, kad nepaisant pralaimėjimo, Lietuvos komanda iš Nišo išsiveža patirtį, kuri rinktinei labai pravers ateityje.
„Jaučiu, kad kaip komanda žengėme dar vieną žingsnį į priekį. Žaidėme prie ypač pajėgią rinktinę ir šį kartą turėjo savo galimybių. Tikiu, kad artėja tas momentas, kad įveiksime tokias rinktines“, – kalbėjo E. Butvilas.
Paskutinis Serbijos ir Lietuvos akistatos mačas vyko tarp Ognjeno Miličiaus (ATP-356) ir Pijaus Vaitiekūno (ATP-1689). Serbijos tenisininkas buvo pajėgesnis 6:2, 6:2.
Daviso taurės burtai, po kurių paaiškės kitas Lietuvos rinktinės varžovas, Londone bus traukiami rugsėjo 28 dieną.
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