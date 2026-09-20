Daviso taurėje – JAV fiasko: amerikiečiai pralaimėjo čekams ir liko už ketvirtfinalio borto

Amerikiečiai į Prahą atsivežė neseniai „US Open“ finale žaidusį Beną Sheltoną (ATP-4). Visgi, rinktinės lyderis lūkesčių nepateisino ir pralaimėjo abu vienetų mačus. Iš pradžių B. Sheltonas 4:6, 4:6 nusileido Jiri Lehečkai (ATP-24), o vėliau 7:5, 4:6, 3:6 turėjo pripažinti Jakubo Menšiko (ATP-15) pranašumą.
Learneris Tienas (ATP-13) 6:2, 6:4 įveikė J. Menšiką, o dvejetuose Christianas Harrisonas su Austinu Krajičeku atlaikė 4 „match pointus“ ir 5:7, 6:3, 7:6 [10:8] pranoko Adamą Pavlaseką ir Patriką Riklą.
Po 4 mačų bendras rezultatas buvo 2:2. Lemiamame – penktame – mače L. Tienas 3:6, 5:7 krito prieš J. Lehečką. Amerikietis pirmajame sete turėjo ne vieną progą perimti iniciatyvą, bet švaistė „break pointus“, o aštuntajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir nepavijo čeko. Antrajame sete L. Tienas išbarstė 3 geimų pranašumą (3:0, 3:3), o vienuoliktajame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją. Dvyliktajame geime amerikietis dar bandė gelbėtis, bet nerealizavo „braek pointo“.
Kanados rinktinė su Felixu Auger-Aliassime priešakyje 3:1 eliminavo Prancūziją. Didžiausią sensaciją pateikė Liamas Draxlis (ATP-205), 6:2, 7:5 įveikęs Arthurą Rinderknechą (ATP-32).
Pietų Korėja su į teniso elitą grįžti bandančiu Hyeonu Chungu 3:1 pranoko Indiją, o įspūdingai žaidusio Jurijaus Rodionovo (ATP-142) vedami austrai 3:1 susitvarkė su belgais.
Porų laimėtojai pateko į pasaulio grupės ketvirtfinalį.
Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.