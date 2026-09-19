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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Serbijos kapitonas neslėpė nusivylimo po pergalingos dienos: „Publika mane šiek tiek nuvylė“

2026-09-19 22:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 22:26
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Serbijos teniso rinktinė po pirmosios Daviso taurės dienos su Lietuva Niše pirmauja 2:0. Pergales šeštadienį iškovojo Hamadas Medjedovičius ir Miomiras Kecmanovičius.

Nikola Mladenovič / Serbijos teniso federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (16)

Serbijos teniso rinktinė po pirmosios Daviso taurės dienos su Lietuva Niše pirmauja 2:0. Pergales šeštadienį iškovojo Hamadas Medjedovičius ir Miomiras Kecmanovičius.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Daviso taurė: Serbija - Lietuva (09.19)

M. Kecmanovičius dar kartą pateisino pirmosios Serbijos raketės statusą. Nors Edas Butvilas sužaidė vieną geriausių savo karjeros mačų ir ilgą laiką neleido varžovui atsipalaiduoti, serbas rado kelią į pergalę – 7:5, 1:6, 7:5.

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„Pergalę man pasiekti padėjo patirtis. Jis buvo labai užsivedęs, puikiai padavinėjo ir mes nesitikėjome, kad jis taip ilgai sugebės išlaikyti tokį žaidimo lygį. Visgi, esu patenkintas, kad galiausiai patirtis padėjo laimėti“, – po mačo sakė M. Kecmanovičius.

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Serbas pripažino, kad mačas pareikalavo nemažai jėgų.

„Nėra lengva. Beveik visada žaidžiu pirmuosius mačus. Stengiuosi iškovoti tą sunkų pirmąjį tašką, kad palengvinčiau komandos padėtį. Kadangi esu vyriausias rinktinės žaidėjas, džiaugiuosi, jog pavyksta viską užbaigti taip, kaip reikia“, – pridūrė jis.

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Tuo metu H. Medjedovičius neslėpė didžiulio pasitenkinimo savo pasirodymu. 22-ejų serbas 6:4, 6:4 įveikė Vilių Gaubą ir užtikrino Serbijai pranašumą 2:0.

„Neprisimenu, kada aikštėje teniso prasme jaučiausi taip gerai. Noriu padėkoti kapitonui ir visai komandai – pasiruošimas buvo fenomenalus, todėl aikštėje jaučiausi puikiai“, – po pergalės džiaugėsi H. Medjedovičius.

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Serbijos rinktinės kapitonas Viktoras Troickis taip pat liko patenkintas savo auklėtinių pasirodymu, tačiau turėjo ir vieną pastabą.

„Kaip prasidėjo, taip ir baigėsi puikiai. O jei rimtai, Kecmanovičius taip pat pradėjo puikiai, vėliau šiek tiek atsipalaidavo, bet galiausiai viską užbaigė taip, kaip reikia. Hamedas sužaidė puikiai ir žinau, kad jis visada gali pasirodyti dar geriau. Aš juo tikiu“, – sakė V. Troickis.

Serbijos rinktinės kapitonas taip pat išreiškė nusivylimą Nišo publika.

„Publika mane šiek tiek nuvylė. Žiūrovų buvo mažiau, nei tikėjomės. Tikiuosi, kad rytoj situacija pagerės“, – pridūrė V. Troickis.

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