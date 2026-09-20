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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurėje – Lietuvos rinktinės nesėkmė Serbijoje: pralaimėtas ir lemiamas dvejetų mačas

2026-09-20 16:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-20 16:26
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Niše (Serbija) tęsiasi Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių.

Nikola Mladenovič / Serbijos teniso federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Niše (Serbija) tęsiasi Daviso taurės pirmos pasaulio grupės susitikimas tarp Serbijos ir Lietuvos rinktinių.

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Sekmadienį dvejetų mače Justas Trainauskas (ATP dvejetų-1276) ir Pijus Vaitiekūnas (ATP dvejetų-1372) planavo žaisti prieš Miomirą Kecmanovičių (ATP dvejetų-896) ir Stefaną Latinovičių (ATP dvejetų-90). Visgi, kaip ir buvo tikėtasi, Lietuvos rinktinės kapitonas Laurynas Grigelis pakeitė sudėtį ir į aikštę išleido Vilių Gaubą (ATP dvejetų-1020) bei Edą Butvilą (ATP dvejetų-671).

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Lietuvos rinktinės lyderiai serbams metė rimtą iššūkį, bet po 2 valandų 16 minučių kovos turėjo pripažinti jų pranašumą rezultatu 6:7 (5:7), 6:3, 3:6. Bendras rezultatas tapo 3:0 serbų naudai, tad mūsiškiai prarado šansus iškovoti pergalę.

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Pirmojo seto pradžioje serbai iššvaistė net 4 progas tašku laimėti lietuvių padavimų seriją. Mūsiškiai savo šansų sulaukė vienuoliktajame geime, kai irgi susikūrė 4 „break pointus“ bei perėmė iniciatyvą (6:5). Deja, dvyliktajame geime lietuviai „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame viską nulėmė šeštasis taškas, kai lietuviai pralaimėjo pačių įžaistą kamuoliuką. Serbai savo padavimų metu neklydo nė karto, todėl persvarą išlaikė.

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E. Butvilas ir V. Gaubas antrajame sete perėmė iniciatyvą po laimėtos varžovų padavimų serijos ir atitrūko 4:1. Netrukus lietuviai dar padidino persvarą (5:1), bet septintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją (5:2). Devintajame geime lietuviai gavo dar vieną progą savo padavimais užbaigti setą ir šį kartą nesuklydo (6:3).

Trečiajame sete lygi kova tęsėsi 7 geimus. Deja, aštuntajame geime serbai susikūrė pirmą „break pointą“, sulaukė lietuvių klaidos ir perėmė iniciatyvą (3:5). Lietuviams vėliau išsigelbėti nepavyko.

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Šeštadienį pirmieji į „Čair“ arenos kortą žengė E. Butvilas (ATP-194) ir Serbijos rinktinės lyderis M. Kecmanovičius (ATP-61). Nors akivaizdžiu mačo favoritu buvo laikomas serbas, dvikova korte buvo itin dramatiška. E. Butvilas trečiajame sete netgi pirmavo 4:2, bet persvarą išbarstė ir patyrė nesėkmę 5:7, 6:1, 5:7.

Antrajame vienetų mače susitiko V. Gaubas (ATP-119) ir Hamadas Medjedovičius (ATP-77). 1 valandą 27 minutes trukusiame mače serbas 6:4, 6:4 įveikė lietuvį ir laimėjo pirmą mačą per daugiau nei 3 mėnesius.

Serbai pateko į aukščiausios pasaulio grupės atranką. Lietuviai kitąmet sieks sugrįžti į I-ąją grupę.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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