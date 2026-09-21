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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Istorinis debiutas: Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė – devinta pasaulyje

2026-09-21 12:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 12:48
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Rugsėjo 16–20 dienomis Ispanijos mieste Granoljerse vyko 4-asis IHF rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas. Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė pirmąjį savo pasaulio čempionatą užbaigė pergalingai. Sekmadienį lietuviai 2:0 nugalėjo Libijos komandą ir užsitikrino 9-ąją vietą. Vos kiek ilgiau nei pusantrų metų gyvuojančiai komandai tai tapo istoriniu debiutu aukščiausio lygio turnyre.

IHF / Kolektiff / Sasa Pahic Szabo nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (14)

Rugsėjo 16–20 dienomis Ispanijos mieste Granoljerse vyko 4-asis IHF rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas. Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė pirmąjį savo pasaulio čempionatą užbaigė pergalingai. Sekmadienį lietuviai 2:0 nugalėjo Libijos komandą ir užsitikrino 9-ąją vietą. Vos kiek ilgiau nei pusantrų metų gyvuojančiai komandai tai tapo istoriniu debiutu aukščiausio lygio turnyre.

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Čempionate Ispanijoje varžėsi 12 rinktinių iš šešių žemynų. Į turnyrą buvo pakviestos kituose tarptautiniuose čempionatuose aukštus rezultatus pasiekusios komandos. Tarp jų buvo trys ankstesnės pasaulio čempionės – Brazilija, Portugalija ir Egiptas. Lietuva kartu su Australija, Libija ir Ispanija pasaulio čempionate debiutavo šiemet.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. IHF rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas

Pirmasis išbandymas – prieš pasaulio čempionus

Lietuvos rinktinė čempionatą pradėjo D grupėje, kurioje jos laukė Egiptas ir Čilė. Jau pirmosiose rungtynėse lietuviai stojo prieš titulą gynusią Egipto komandą. Debiutantai susitikimą pradėjo drąsiai ir pirmavo 4:1, tačiau patyrę varžovai perėmė iniciatyvą ir laimėjo abu setus – 10:4 ir 10:8.

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Antrosiose grupės rungtynėse su Čile Lietuvos rinktinei taip pat nepavyko iškovoti pergalės. Po nesėkmingo pirmojo seto lietuviai antrajame atsitiesė, o jo pabaigoje rezultatas buvo lygus 3:3. Seto ir rungtynių baigtį nulėmė paskutinis papildomas metimas, po kurio pergalė atiteko Čilės komandai.

Šie rezultatai užkirto kelią kovai dėl medalių, tačiau Lietuvos rinktinės pasirodymas čempionate nesibaigė. Komanda kartu su kitomis trimis rinktinėmis varžėsi dėl 9–12 vietų.

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Trys pergalės ir užtikrinta 9-oji vieta

Šeštadienį lietuviai pradėjo lemiamą čempionato etapą dviem pergalėmis. Australijos rinktinė buvo įveikta 2:0, o atkaklesnėje dvikovoje su Indija Lietuvos komanda triumfavo 2:1. Po šių susitikimų lietuviai buvo vienintelė dėl 9-osios vietos kovojusi komanda, iškovojusi dvi pergales.

Paskutinė čempionato dvikova laukė sekmadienį. Lietuvos rinktinė 2:0 įveikė Libiją ir pirmąjį savo pasaulio čempionatą baigė pergale bei 9-ąja vieta galutinėje turnyro rikiuotėje.

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„Istorija pradėta rašyti. Neįkainojama patirtis mums visiems“, – po čempionato sakė Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Karolis Kaladinskas.

Lietuvos neįgaliųjų fizinio aktyvumo asociacijos (LNFAA) prezidentas ir rinktinės vadovas Paulius Glaska pabrėžia, kad pasaulio čempionatas aiškiai parodė ne tik jaunos komandos potencialą, bet ir sritis, kuriose dar reikia augti: „Mes grįšime ir grįšime stipresni. Žinodami savo galimybes jaučiame, kad pralaimėjome patys, o ne laimėjo priešininkai. Pamatėme savo klaidas, supratome, ko mums trūksta ir ką turime daryti toliau.

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Tokiai jaunai komandai jau būti pasaulio čempionate, žaisti su stipriausiomis skirtingų žemynų rinktinėmis ir iš arti pamatyti aukščiausią šios sporto šakos lygį yra neįkainojama patirtis. Iš Ispanijos parsivežame ne tik 9-ąją vietą, bet ir gerokai daugiau žinių, pasitikėjimo bei motyvacijos.“

Čempionų titulas liko Ispanijoje

Pasaulio čempione pirmą kartą tapo turnyro šeimininkė Ispanija. Sidabro medalius iškovojo Japonija, o bronzos – Portugalija.

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Lietuvos rankinio vežimėliuose komanda pradėta kurti mažiau nei prieš dvejus metus. Komandą subūrus LNFAA ir treneriui Karoliui Kaladinskui, jau 2025 metais lietuviai Europos 4 prieš 4 rankinio vežimėliuose čempionate Vilniuje iškovojo bronzos medalius ir pelnė kelialapį į pasaulio čempionatą.

„Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie šiomis dienomis palaikė komandą, stebėjo tiesiogines rungtynių transliacijas ir siuntė palaikymo žinutes. Ypatinga padėka – mūsų rėmėjams „Statybų vizija“ ir „Etno dvaras“. Be jų paramos svajonė išvysti Lietuvos rinktinę pasaulio čempionate nebūtų virtusi realybe. Ši 9-oji vieta priklauso ne tik aikštėje kovojusiems sportininkams, bet ir visiems, kurie patikėjo šia jauna komanda“, – teigia P. Glaska.

Pasaulio čempionate Lietuvai atstovavo Edgaras Čiaplinskas, Mažvydas Butkevičius, Dalius Žymantas, Raimondas Stanislovaitis, Haroldas Tukanas, Artūras Mažeika, Aurimas Černiauskas, Aistė Krušinskaitė, Aušra Vaitulevičienė ir Marija Gintarė Bigataitė. Komandos vyriausiasis treneris – Karolis Kaladinskas, kineziterapeutė – Kristina Čiaplinskė, techninis darbuotojas – Olegas Stočkus, komandos vadovas – Paulius Glaska.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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