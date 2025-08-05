Regbio naujienos: pasaulio čempionatai ir klubinės lygos
Regbis – sportas, reikalaujantis jėgos ir taktikos. Sekite naujausias pasaulio čempionatų kovas, klubinius čempionatus ir Lietuvos regbio komandos pasiekimus.
Regbio „Top“ lygoje – išryškėjęs lyderis ir intriga dėl paskutinės vietos pusfinalyje
Baltijos regbio „Top“ lygos reguliarusis sezonas pasiekė kulminaciją. Po savaitgalio rungtynių tapo aiškus reguliariojo sezono nugalėtojas, o visos likusios pozicijos ketvertuke paaiškės po paskutinio turo. Pirmąją vietą reguliariajame sezone užsitikrino pergalių seriją pratęsęs čempiono titulą ginantis „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) klubas. Latviai savo aikštėje 41:29 (22:12) įveikė vicečempionę Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“ komandą.
Regbio „Top“ lygoje – švedų ir latvių triumfas Lietuvoje bei į viršų kylantis „Geležinis vilkas“
Savaitgalį Baltijos regbio „Top“ lygoje sužaisti penktojo turo susitikimai. Įsibėgėjęs Vilniaus „Geležinis vilkas“ iškovojo trečiąją pergalę iš eilės, o „Baltrex-Šiauliai“ ir Kauno „Ąžuolas“ turėjo nuryti pralaimėjimo kartėlį žaisdami su varžovais iš užsienio. Lygos lydere išlieka čempionės titulą ginanti „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) komanda.
Netikėtumas regbio „Top“ lygoje: „Geležinis vilkas“ pirmą kartą nugalėjo „Baltrex-Šiaulius“
Savaitgalį buvo pratęstas sezonas Baltijos regbio „Top“ lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams demonstruoti gražų žaidimą. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus „Geležinis vilkas“, kuris pirmą kartą lygos istorijoje nugalėjo daugkartinius čempionus „Baltrex-Šiaulius“. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24:3 (17:3). Jau 7-ąją min.
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Baltijos regbio „Top“ lygoje – ekstremalios lygiosios Šiauliuose ir svarbi vilniečių pergalė
Vėjuotą ir audringą savaitgalį tęsėsi kovos Baltijos regbio „Top“ lygoje. Trečiajame ture įspūdingą pergalę iškovojo „Baltrex-Šiauliai“, „Vairas-Kalvis-Jupoja“ sužaidė taikiai su naujokais iš Švedijos, o intriguojančiame mūšyje Kaune pergale džiaugėsi Vilniaus „Geležinis vilkas“. „Baltrex-Šiaulių“ regbininkai antrą iš eilės pergalę iškovojo įspūdingu stiliumi – 71:0 (29:0) sutriuškinta „Šiaulių-Exto“ komanda.
Baltijos regbio „Top“ lygoje – įspūdingos paskutinių sekundžių dramos ir Stokholmo klubo debiutas
Savaitgalį įvykęs Baltijos regbio „Top“ lygos antrasis turas šio sporto gerbėjams padovanojo įspūdingą intrigų puokštę. Dvejose rungtynėse viskas sprendėsi paskutinėse atakose, o trečiajame mače buvo galima išvysti lygos debiutantus iš Švedijos.
Pakilo Baltijos regbio „Top“ lygos uždanga: Šiaulių grandai startavo pergalingai
Savaitgalį buvo duotas startas 12-ajam Baltijos regbio „Top“ lygos sezonui. Pirmajame ture pergales šventė namuose žaidusios dvi stipriausios Šiaulių ekipos, o trečioji Saulės miesto ekipa išvykoje turėjo pripažinti čempionų pranašumą.
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12-asis Baltijos regbio „Top“ lygos sezonas – su debiutantais iš Švedijos
Jau šį savaitgalį bus duotas startas 12-ajam Baltijos regbio „Top“ lygos sezonui. Svarbiausia naujojo sezono naujiena – prie lygos prisijungė Stokholmo „Exiles“ (Švedija) klubas. Tai reiškia, kad turnyre dalyvaus septynios ekipos.
Pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos Aleksote
Tris baseinus, Prezidento Valdo Adamkaus lengvosios atletikos maniežą ir iki šiol vienintelį aukščiausių standartų stadioną Lietuvoje pastatęs Kaunas nesustoja – Aleksote, netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos, pradedamos universalaus futbolo ir regbio arenos statybos. Darbus atliks viešąjį rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Infes“. „Pirmiausia, sporto infrastruktūros gerinimas yra investicija į žmones.
Pergalė prieš lenkus nieko nepakeitė: Lietuvos regbininkus ištiko skaudi lemtis
Splite (Kroatija) surengtas antrasis 2026 m. Europos vyrų regbio-7 čempionato etapas, po kurio paaiškėjo, kad lietuviams nepavyko išsaugoti vietos elite. Į B grupę patekę lietuviai patyrė 3 nesėkmes: 5:38 prieš prancūzus, 0:26 prieš portugalus ir 5:19 prieš kartvelus. Visos viltys kovoti dėl išlikimo dužo mače dėl 9-12 vietų, kuriame mūsiškiai 5:38 neprilygo ukrainiečiams. Rungtynėse dėl 11-os vietos lietuviai 19:5 pranoko lenkus.
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Lietuvos jaunimo regbio-7 rinktinė išliko Europos dešimtuke
Savaitgalį Prahoje (Čekija) surengtas Europos jaunimo (iki 18 metų) regbio-7 čempionatas. Smarkiai pasikeitusiai Lietuvos komandai tai buvo nelengvas išbandymas, bet svarbiausia tikslą lietuviai įgyvendino – jie išsaugojo vietą tarp 10 geriausių Senojo žemyno komandų bei kitąmet vėl varžysis elitiniame „Championship“ divizione. Lietuvos jaunimo rinktinė Europos elite išsilaiko jau beveik dešimtmetį.
Lietuvos jaunimo regbio-7 rinktinė mes iššūkį Europos elitui
Lietuvos jaunimo (iki 18 metų) regbio-7 rinktinė šį savaitgalį varžysis Prahoje (Čekija), kur vyks Europos čempionatas. Jau eilę metų aukščiausiame „Championship“ divizione kovojantys lietuviai vėl išmėgins jėgas su stipriausiomis Senojo žemyno komandomis. Justino Vasiliausko ir Donato Vilimavičiaus treniruojama Lietuvos komanda Europos pirmenybes pradės šeštadienį A grupėje akistata su Portugalija.
Lietuvos regbio-7 rinktinė Europos čempionato pirmąjį etapą baigė 11-oje vietoje
Hamburge (Vokietija) įvyko pirmasis 2026 m. Europos vyrų regbio-7 čempionato etapas. Lietuvos rinktinė pateko į C grupę, kurioje liko be pergalių. Lietuviai apmaudžiai 10:12 nusileido italams, 0:46 neturėjo vilčių prieš belgus ir labai nerezultatyviose rungtynėse 0:5 turėjo pripažinti kartvelų pranašumą. Kovą dar labiau apsunkino tai, kad rungtynėse su Belgija Kęstutis Karbauskas gavo raudoną kortelę ir buvo diskvalifikuotas trejoms rungtynėms.
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Kaune praūžė regbio fiesta: lietuvių kelyje – ir svečiai iš Jamaikos
Savaitgalį Kaune surengtas pirmasis tarptautinis jaunimo (iki 18 metų) regbio turnyras „Rising Nations XV“, kuriame varžėsi Lietuvos, Latvijos, Švedijos ir tolimosios Jamaikos komandos. Idėja surengti šį turnyrą ilgą laiką brendo Kauno regbio akademijos aplinkoje. Galiausiai treneriai Saimonas Rašytinis ir Irmantas Urbaitis ėmėsi šios iniciatyvos, siekiant kelti Lietuvos regbio lygį bei suteikti tarptautinių rungtynių patirties talentingiems šalies regbininkams.
Trys komandos – trys aukso medaliai: Kauno regbininkai triumfavo Austrijoje
Kauno regbio bendruomenė turi kuo didžiuotis – Austrijoje vykusiose tarptautinėse jaunimo žaidynėse „United World Games“ jaunieji miesto sportininkai pademonstravo išskirtinį meistriškumą. Kauno regbio klubui „RC Kaunas“ ir sporto mokyklai „Gaja“ atstovavusios trys komandos iškovojo aukso medalius. Į tarptautinį turnyrą išvykusios U10, U12 ir U14 ekipos per tris dienas iš viso sužaidė 17 rungtynių.
Lietuvos moterų regbio-7 rinktinė užbaigė Europos čempionatą pergale prieš Bosniją ir Hercegoviną
Andoroje baigėsi Europos „Conference 1“ diviziono moterų regbio-7 čempionatas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos rinktinė. Lietuvės čempionatą pradėjo C grupėje, kur liko be pergalių. Mūsiškės po įtemptos kovos 19:24 nusileido bulgarėms, o vėliau 19:35 neprilygo latvėms. Bulgarės ir latvės žengė į ketvirtfinalį, o lietuvėms teko tenkintis kova dėl žemesnių vietų. Kovoje dėl 9-11 pozicijų lietuvės startavo pralaimėjimu 10:24 prieš Graikiją.
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Pasipiktinęs regbio treneris prabilo apie susidorojimą: sulaukė trejų metų diskvalifikacijos
Trejų metų diskvalifikacijos sulaukęs vaikų regbio treneris Augustas Muliuolis viešu laišku kreipėsi į Lietuvos sporto bendruomenę dėl konflikto su Lietuvos regbio federacija (LRF). Dėl neįprasto sprendimo jaunučių čempionato finale nubaustas ne tik strategas, bet ir nuo varžybų nušalinti net ir vaikai. Gegužės 3-iąją vykusiame Lietuvos regbio-7 jaunučių čempionato antrajame ture A. Muliuolio treniruojamos komandos susitiko finale.
Didžiausias dopingo skandalas regbio istorijoje: skirta net 11 metų diskvalifikacija
Beprecedentį tyrimą atlikusi tarptautinė regbio federacija („World Rugby“) atskleidė didžiausią antidopingo skandalą šios sporto šakos istorijoje. Už dalyvavimą schemoje, kurios metu buvo keičiami šlapimo mėginiai siekiant nuslėpti kanapių ir stiprių nuskausminamųjų vartojimą, buvęs Sakartvelo rinktinės kapitonas Merabas Šarikadzė nubaustas net 11 metų diskvalifikacija. Antradienį oficialiai patvirtintos sankcijos ir kitiems šios šalies atstovams.
Dominuojanti jėga: „Kuršiai“ apgynė Lietuvos regbio-7 čempionų vardus
Visas rungtynes šiame sezone laimėjusi Klaipėdos „Kuršių“ komanda apgynė Lietuvos regbio-7 čempionės titulą. Klaipėdiečiai savaitgalį triumfavo antrajame čempionato etape Šiauliuose, pakartojo pirmojo etapo sėkmę ir tvirtai vėl kėlė į viršų nugalėtojų taurę. Grupės etape „Kuršiai“ užtikrintai nugalėjo abi Šiaulių komandas – „Baltrex-Šiaulius“ ir „Regbio akademiją-Vairą“ bei pateko į pusfinalį.
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Pirmajame Lietuvos regbio-7 čempionato etape tarp prizininkų nepateko nė vienas Šiaulių klubas
Penktadienį Kaune surengtame pirmajame Lietuvos regbio-7 čempionato („Rugby 7‘s Top League“) etape triumfavo nugalėtojo titulą ginantis Klaipėdos „Kuršių“ klubas. Aukščiausiame divizione šiemet varžosi šešios komandos – trys iš Šiaulių, po vieną iš Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus. Žaidžiančiojo trenerio Jono Mikalčiaus gimtadienį „Kuršiai“ paminėjo čempionišku žaidimu – laimėtos visos ketverios rungtynės.
Kroatijos treneris po triuškinančio pralaimėjimo Lietuvai: „Iškritimas mums gali atverti naujas galimybes“
Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį sužaidė paskutines antrojo pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ diviziono ciklo rungtynes su Kroatijos komanda. Lemiamoje kovoje dėl išlikimo lietuviai sutriuškino varžovus net 47:8 (30:3). Naujasis kroatų vyriausiasis treneris Tonči Buzovas po beviltiško pralaimėjimo pernelyg nesisielojo. Jo teigimu, Kroatijos rinktinėje dabar vyksta kartų kaita. „Mūsų laukia sunkus laikotarpis, vyksta kartų kaita, rinktinė jaunėja.
Lietuvos regbio rinktinė sutriuškino Kroatiją ir išsaugojo vietą Europos čempionato „Trophy“ divizione
Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį sužaidė paskutines antrojo pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ diviziono ciklo rungtynes su Kroatijos komanda. Lemiamoje kovoje dėl išlikimo lietuviai sutriuškino varžovus net 47:8 (30:3). Lietuviai rungtynes pradėjo spurtu 11:0: Arnas Prielaidas įspyrė 2 baudos smūgius, o Donatas Trumpickas žemino kamuolį įskaitiniame plote.
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Buzovas prieš akistatą Lietuvoje: „Net ir sunkioje situacijoje kovosime“
Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį 14 val. žais paskutines antrojo pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ diviziono ciklo rungtynes su Kroatijos komanda. Tai bus išgyvenimo kova, nes tik pergalė lietuviams leis išsaugoti vietą „Trophy“ divizione. Ne ką lengvesnė yra ir kroatų situacija. Lietuvos komanda turi vieną tašką, o pozicija aukščiau esanti Kroatija – keturis. Kroatai vienintelę pergalę pasiekė namuose 36:26 palaužę danus.
Lietuvos regbio rinktinė Šiauliuose stos į lemiamą mūšį dėl išlikimo
Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį 14 val. žais paskutines antrojo pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ diviziono ciklo rungtynes su Kroatijos komanda. Tai bus išgyvenimo kova, nes tik pergalė lietuviams leis išsaugoti vietą „Trophy“ divizione. Smarkiai atsinaujinusiai Lietuvos regbio rinktinei šis ciklas klostosi itin sudėtingai.
Vos 27-erių žaidėją trauktis privertė vėžys: nepadėjo net ir sunki operacija
Naujosios Zelandijos regbio žaidėjas Cameronas Suafoa patvirtino, kad pasitraukia iš sporto. To priežastis – vėžys. C. Suafoa dar 2024 m. balandį turėjo sustabdyti karjerą po to, kai 2023 m. lapkritį jam buvo diagnozuota sarkoma. Žaidėjas buvo gydomas po sunkių operacijų – jam buvo pašalintas navikas nugaros srityje ir išimti trys šonkauliai. Nepaisant to, jis sugebėjo sugrįžti į aikštę ir žaidė NPC pirmenybėse.
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Lietuvos regbio rinktinės lemiamos rungtynės su Kroatija perkeltos į balandį
Lietuvos vyrų regbio rinktinė kitą savaitę turėjo užbaigti kovas antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Visgi, mūsiškių rungtynės su kroatais iš kovo 7 d. nukeltos į balandžio mėnesį. „Vakar įvyko svarbus susirinkimas su „Rugby Europe“ ir Kroatijos regbio federacijos atstovais dėl artėjančių nacionalinių rinktinių rungtynių Lietuvoje.
Čekai po rekordinės pergalės: „Lietuviai anksčiau mums būdavo rimtesni varžovai“
Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį pratęsė kovas antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse stipriai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė išvykoje 5:87 (0:49) pralaimėjo diviziono lyderei Čekijai ir pagerino šalies antirekordą. Pralaimėjimas 82 tšk. skirtumu – didžiausias Lietuvos regbio rinktinės istorijoje. Ankstesnis rekordas gyvavo beveik 27 metus.
Lietuvos regbio rinktinė pagerino antirekordą – pralaimėjo Čekijai didžiausiu skirtumu istorijoje
Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį pratęsė kovas antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Ketvirtojo turo rungtynėse stipriai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė išvykoje 5:87 (0:49) pralaimėjo diviziono lyderei Čekijai ir pagerino šalies antirekordą. Vienintelius taškus Lietuvai pelnė Emilis Mikalauskis. Sužaidus apie 64 min. E. Mikalauskis žemino kamuolį įskaitiniame plote ir tuomet sušvelnino atsilikimą iki 65 tšk. (5:70). Pralaimėjimas 82 tšk.
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Tarptautiniame regbio-7 festivalyje Portugalijoje – neįtikėtinas kauniečių triumfas
Savaitgalį Lisabonoje surengtame jaunimo regbio-7 festivalyje „Junior 7s Lisbon“ įspūdingą pasirodymą surengė „RC Kaunas-Gaja“ komanda. U14 amžiaus grupėje kovoję kauniečiai laimėjo visus susitikimus ir po itin dramatiško finalo į viršų kėlė nugalėtojų taurę. Devintus metus iš eilės Portugalijoje vykstantis tarptautinis jaunimo regbio turnyras yra vienos žinomiausių jaunimo varžybų Europoje. U14 grupėje iš viso varžėsi 16 komandų.
Kauno „Ąžuolo“ regbio klubui – 50 metų: į priekį žvelgiama entuziastingai
Kauno „Ąžuolo“ regbio klubas šį rudenį mini savo 50-metį. 1975 metais susibūrusi kaip jaunimo komanda, dabar „Ąžuolo“ ekipa yra viena stipriausių Lietuvoje ir nuolat kaunasi dėl apdovanojimų Baltijos „Top“ lygoje. Po darbų – į pirmąją treniruotę „Klubo įkūrimas sutapo su vaikų ir jaunimo įsitraukimu į regbio sportą Lietuvoje. Iki to laiko buvo iš aukščiau aiškinama, kad regbį galima žaisti tik sulaukus 18 metų.
Lenkijos regbio rinktinės kapitonas po pergalės Šiauliuose: „Lietuviai mums nebuvo pavojingi“
Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį Šiaulių regbio stadione pradėjo naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Nemažai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė pirmosiose rungtynėse sudėtingomis oro sąlygomis 8:41 (3:29) pralaimėjo šio diviziono nugalėtojos titulą ginančiai Lenkijai. Anot lenkų žiniasklaidos, prieš šias rungtynes buvo abejojama, ar rinktinei galės padėti kapitonas Piotras Zeszutekas. Jis praėjusią savaitę Lenkijos lygoje užsidirbo raudoną kortelę.
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Mantvydas Tveraga: „Džiaugiuosi savo žaidėjų atsidavimu, jie viską paliko aikštėje“
Lietuvos vyrų regbio rinktinė pradėjo naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Jau pirmajame susitikime lietuvių laukė turnyro favoritų – lenkų – iššūkis. Nors Lietuvos regbininkai demonstravo kovingumą, už klaidas skaudžiai baudę ir savo jėgos pranašumą išnaudoję lenkai šventė pergalę 41:8 (29:3). „Džiaugiuosi savo žaidėjų atsidavimu, jie viską paliko aikštėje. Dabar reikia toliau daug dirbti, augti ir tobulėti. Šiose rungtynėse turėjome problemų su užribiais.
Atsinaujinusi Lietuvos regbio rinktinė naują ciklą Šiauliuose pradės akistata su favoritais
Lietuvos vyrų regbio rinktinė jau šį šeštadienį 14 val. Šiaulių regbio stadione pradės naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Nemažai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė pirmosiose rungtynės susitiks su šio diviziono nugalėtojos titulą ginančią Lenkijos komanda. Lenkai praėjusiame cikle laimėjo visas penkerias rungtynes ir yra arčiausiai pakilimo į aukštesnį divizioną. Į jį pakils geriausia dviejų „Trophy“ ciklų rinktinė.
Baltijos regbio čempionate triumfavę Klaipėdos „Kuršiai“ tikisi išlaikyti klubo augimą
Praėjusį savaitgalį finišavo BRC Baltijos regbio čempionatas. Jame varžėsi Lietuvos ir Latvijos komandos, nedalyvaujančios Baltijos regbio „Top“ lygoje. Antrą kartą istorijoje turnyre triumfavo Klaipėdos „Kuršių“ komanda. Finale klaipėdiečiai savo aikštėje po gražios ir atkaklios kovos 38:29 įveikė Vilniaus regbio akademijos ekipą. „Kiekviena pergalė svarbi kiekvienam klubui. Tai prisideda prie komandos įvaizdžio, žaidėjų motyvacijos ir, galiausiai, apdovanoją ekipą už sunkų darbą.
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Po buvusio Lietuvos regbio rinktinės trenerio mirties belgės atsisakė tęsti turnyrą – žaidėjoms teikiama psichologinė pagalba
Buvęs Lietuvos vyrų regbio-7 rinktinės treneris Warrenas Abrahamsas netikėtai mirė sulaukęs 43-ejų metų. Su Belgijos moterų regbio-7 rinktine dirbęs treneris keliavo į turnyrą Nairobyje (Kenija). Stadione jis staiga sukniubo, o visi bandymai atgaivinti trenerį buvo nesėkmingi. W. Abrahamso mirties priežastis kol kas nebuvo patvirtinta. Belgijos rinktinė po šios tragedijos iš karto atsisakė tęsti turnyrą ir iškeliavo namo. Sukrėstoms Belgijos regbininkėms teikiama psichologinė pagalba.
Nutrūko Lietuvos klubų dominavimas regbio „Top“ lygoje: finale įspūdingu stiliumi triumfavo „Livonia“
Šeštadienį Šiaulių regbio stadione vyko Baltijos regbio „Top“ lygos sezono finalai. 11-asis sezonas tapo išskirtiniu – pirmą sykį turnyre triumfavo ne Lietuvos komanda. Išskirtinį pereinamąjį trofėjų pirmą sykį į viršų kėlė Garkalnės „Baltic XL-Livonia“ (Latvija) ekipa.
Vokietijoje – Lietuvos regbininkų triumfas: „LT United“ parsivežė auksą ir sidabrą
Lietuvos regbio talentai suspindėjo Berlyne (Vokietija) surengtame regbio festivalyje „Fritz Feyerherm Rugby Turnier“. Šioje išvykoje, kurią inicijavo Kauno regbio akademija, Lietuvai atstovavo „LT United“ pavadintos komandos, sudarytos iš įvairių šalies regbio klubų. Lietuvių kelionė į Vokietijos sostinę truko 13 val., bet dainos, juokas ir pokalbiai apie regbį tik dar labiau sustiprino lietuvių vienybę.
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Dar neregėta regbio drama: „Pietinia derbyje“ nugalėtojas paaiškėjo po pratęsimo
Lietuvos regbio „El Classico“ vadinamas „Pietinia derbis“ tarp dviejų Šiaulių grandų „Vairo-Kalvio-Jupojos“ ir „Baltrex-Šiaulių“ visada pasižymi karšta kova ir dažniausiai itin įtemptais mūšiais iki paskutinės akimirkos. Tačiau savaitgalį Baltijos regbio „Top“ lygos pusfinalyje vykęs „Pietinia derbis“ savo įtampa ir drama pasiekė naują lygį – nugalėtojams išaiškinti prireikė pratęsimo.
Moterų regbis pasikeitė amžiams: rekordais paženklintas pasaulio čempionatas pasiekė kosminį lygį
„2025 metų pasaulio moterų regbio čempionatas ne pakėlė kartelę, o pasiekė kosminį lygį“ – taip Pasaulio regbio („World Rugby“) vadovas Alanas Gilpinas įvardino didžiausias ir įspūdingiausias visų laikų planetos pirmenybes Anglijoje. Emocijos pasiekė aukščiausią tašką savaitgalį vykusiame finale Londono „Twickenham“ stadione, kuriame rekordinis žiūrovų skaičius – net 82 tūkst. – stebėjo šeimininkių triumfą.
„Šiaulių-Exto“ regbininkai žengė pirmą žingsnį „Top“ lygos Iššūkio taurės link
Savaitgalį sužaistose pirmosiose rungtynėse dėl Baltijos regbio „Top“ lygos Iššūkio taurės „Šiaulių-Exto“ klubas namuose 35:10 (21:5) nugalėjo „Kekava-Miesnieki-Ala Lignea“ (Latvija) ekipą. Dėl „Top“ lygos Iššūkio taurės kovoja reguliariajame sezone 5-7 vietas užėmusios komandos. Šiauliečiai buvo aktyvesni nuo susitikimo pradžios, o pirmąjį žeminimą pelnė sužaidus kiek daugiau nei 10 min.
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Panevėžio sporto centro regbininkai – tarp geriausių Lietuvoje: sėkmingas sezonas vainikuotas bronza
Praėjusį savaitgalį Kaune vyko lemiamas – jau šeštasis – Lietuvos jaunučių R-15 regbio pirmenybių turas, kuriame puikiai pasirodė Panevėžio sporto centro trenerio Anatolijaus Smirnovo ugdytiniai. Turnyre dalyvavo net 10 komandų, o panevėžiečiai pateko į B pogrupį.
„Pietinia derbyje“ – „Baltrex-Šiaulių“ pergalė, „Geležiniam vilkui“ į pusfinalį prasibrauti nepavyko
Savaitgalį finišavo Baltijos regbio „Top“ lygos reguliarusis sezonas. Paskutiniame ture įvyko intriguojantis „Pietinia derbis“ tarp „Baltrex-Šiaulių“ ir Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“. Nors šių komandų mūšiai dažniausiai pasižymi dramatiška kova, šįkart didelės intrigos nebuvo – čempionų titulą ginantys „Baltrex-Šiaulių“ regbininkai 43:3 (19:3) nugalėjo savo amžinus varžovus. Tiesa, šios rungtynės didelės reikšmės jau neturėjo – abi komandos jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietas pusfinalyje.
Pirmąją Lietuvos moterų regbio-7 taurę iškovojo „Feniksas“, tarp prizininkių – „Wolves“
Savaitgalį Šiauliuose pirmą kartą surengtas Lietuvos moterų regbio-7 taurės turnyras. Dėl trofėjaus varžėsi trys Lietuvos komandos Vilniaus „Feniksas“, Šiaulių „Vairas“ ir Šiaulių „Baltrex“, o taip pat ir viešnios iš užsienio – Maltos „UM Wolves“ klubas. Pirmosiomis Lietuvos moterų taurės laimėtojomis tapo Vilniaus „Fenikso“ regbininkės. Jos 33:19 nugalėjo Šiaulių „Vairą“, 19:14 palaužė „UM Wolves“ ir 41:7 pranoko „Baltrex“ merginas.
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„Geležinio vilko“ regbininkai iškovojo pergalę Latvijoje ir išlaikė intrigą kovoje dėl vietos pusfinalyje
Savaitgalį Baltijos regbio „Top“ lygoje sužaistos paskutinės šeštojo turo rungtynės, kuriose itin svarbią pergalę iškovojo Vilniaus „Geležinis vilkas“. Vilniečiai išvykoje 63:24 (42:12) nugalėjo autsaiderę „Miesnieki-Kekava-ALA Lignea“ (Latvija) ekipą. Latviai jau pirmosios savo atakos metu pelnė pirmąjį žeminimą, tačiau vėliau aikštėje dominavo svečiai. Vieną po kitos rezultatyvias atakas rengę „Geležinio vilko“ regbininkai dar pirmajame kėlinyje atsakė į daugelį klausimų.
Baltijos regbio „Top“ lygoje – svarbios „Baltrex-Šiaulių“ ir „Vairo-Kalvio-Jupojos“ pergalės
Baltijos regbio „Top“ lygoje prie pabaigos artėja reguliarusis sezonas. Pirmosiose dvejose šeštojo turo rungtynėse svarbias pergales iškovojo Šiaulių regbio grandai. Čempionės titulą ginanti Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ ekipa svečiuose 37:14 (17:0) pranoko Kauno „Ąžuolą“. Abiem klubams tai buvo svarbios rungtynės kovojant dėl antrosios vietos reguliariajame sezone. Visgi šiauliečiai šįkart turėjo pranašumą nuo pat susitikimo pradžios ir šventė gana užtikrintą pergalę.
„Geležinio vilko“ regbininkai parklupdė „Vairą“, Šiaulių derbyje triumfavo „Baltrex-Šiauliai“
Savaitgalį tęsėsi intriguojančios kovos Baltijos regbio „Top“ lygoje. Visose trejose rungtynėse skirtumas tarp komandų nesiekė 10 taškų. Gana netikėtą, bet labai svarbią pergalę iškovojo Vilniaus „Geležinis vilkas“, savo aikštėje 22:20 (12:7) palaužęs labiausiai tituluotą Lietuvos regbio klubą Šiaulių „Vairą-Kalvį-Jupoją“. Vilniečiai jau pirmosiomis rungtynėmis pelnė pirmą žeminimą (5:0), bet pirmo kėlinio viduryje į priekį išsiveržė svečiai (7:5). Po kelių minučių „Geležinis vilkas“ surengė dar...
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„Baltrex-Šiauliai“ pralaimėjo Baltijos „Top“ lygos lyderių mūšį, „Ąžuolas“ kyla į antrą vietą
Savaitgalį tęsėsi kovos Baltijos regbio „Top“ lygoje. Visi trys susitikimai šįkart pasižymėjo atkakliomis kovomis, o tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji pusfinalio dalyvė. Ja tapo „Baltic XL-LIvonia“ (Latvija) komanda, kuri lyderių akistatoje namuose 42:37 (21:20) palaužė čempionės titulą ginančią ir į trečiąją vietą smuktelėjusią Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ ekipą.
Lietuvos paplūdimio regbio rinktinė iškovojo Europos čempionato bronzos medalius
Savaitgalį Moldovoje vykusiame Europos paplūdimio regbio čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo bronzos medalius. Tai – aukščiausias pasiekimas mūsų šalies paplūdimio regbio istorijoje. Dėl Europos pirmenybių apdovanojimų grūmėsi aštuonios komandos. Grupės etapą lietuviai pradėjo nesėkme – 0:7 pralaimėta ambicingai šeimininkų rinktinei. Visgi vėliau Lietuvos regbininkai po atkaklių mūšių 7:4 įveikė Kiprą, 7:5 pranoko bulgarus ir išplėšė kelialapį į pusfinalį.
Anglijoje startavo rekordinio populiarumo susilaukiantis pasaulio moterų regbio čempionatas
Penktadienį Sunderlando „Stadium of Light“ arenoje (Anglija) rungtynėmis tarp Anglijos ir JAV rinktinių startavo 2025 metų pasaulio moterų regbio čempionatas („Women‘s Rugby World Cup“). Rungtynes stebėjo net 42 723 žiūrovai. Tai yra naujas pasaulio moterų regbio čempionato lankomumo rekordas. Anglijos regbininkės pasistengė nenuvilti savo žiūrovų ir jiems atsidėkojo įspūdingu žaidimu.
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Dramatiškuose ir lietinguose regbio „Top“ lygos mūšiuose – šiauliečių pergalės
Sekmadienį Baltijos regbio „Top“ lygoje sužaistos dvejos rungtynės, padovanojusios daug įtampos ir azarto. Papildomos intrigos pridėjo ir Šiauliuose pliaupęs lietus, bet galiausiai pergalėmis džiaugėsi Šiaulių regbio grandai. Čempiono titulą ginantis Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ klubas sulaukė rimto Vilniaus „Geležinio vilko“ iššūkio, bet galiausiai palaužė varžovus 17:8 (0:3). Pirmajame kėlinyje aikštėje dominavo kieta gynyba, vertusi klysti puolančias komandas.
Baltijos regbio „Top“ lygoje – galingas čempionų startas ir antra „Ąžuolo“ pergalė
Savaitgalį Latvijoje ir Šiauliuose įvyko Baltijos regbio „Top“ lygos antrojo turo susitikimai. Baldonėje (Latvija) Lietuvos komandoms sekėsi skirtingai, o štai Šiauliuose žiūrovai išvydi įdomią ir dinamišką Lietuvos klubų akistatą. Savo pirmąsias rungtynes šiame lygos sezone sužaidė nugalėtojų titulą ginantys Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ regbininkai. Jie išvykoje net 75:20 (43:8) sutriuškino antrą nesėkmę patyrusią „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ (Latvija) komandą.