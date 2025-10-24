Atsinaujinusi Lietuvos regbio rinktinė naują ciklą Šiauliuose pradės akistata su favoritais

Nemažai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė pirmosiose rungtynės susitiks su šio diviziono nugalėtojos titulą ginančią Lenkijos komanda. Lenkai praėjusiame cikle laimėjo visas penkerias rungtynes ir yra arčiausiai pakilimo į aukštesnį divizioną. Į jį pakils geriausia dviejų „Trophy“ ciklų rinktinė.
Lietuviai praėjusiame turnyre užėmė penktąją vietą. Pernai lapkritį Lietuvos regbininkai išvykoje varžovams nusileido 13:40.
Lietuvos rinktinės vyr. trenerio pareigose debiutuos Mantvydas Tveraga. Daug metų Italijoje profesionaliai žaidžiantis regbininkas anksčiau jau yra dirbęs rinktinės trenerių štabe. Jam talkins Dovydas Taujanskas.
„Tai – didelė atsakomybė ir didelė garbė. Galiu pasakyti, kad turiu didelį norą dirbti“, – sakė M. Tveraga.
Treneris pabrėžia, kad dabar svarbiausia yra sukurti Lietuvos rinktinės identitetą.
„Norime, kad visi žmonės žinotų, kas yra Lietuva ir kokį regbį mes žaidžiame. Po Baltijos regbio „Top“ lygos nemažai žaidėjų buvo traumuoti. Turime nemažai naujokų, ypač jaunimo. Bet į visai tai žiūriu pozityviai, visi nori žaisti ir mes turime su jais dirbti“, – kalbėjo M. Tveraga.
Tradiciškai po sezono Lietuvos rinktinė neturi daug laiko susižaidimui. Treneris teigė, jog buvo stengiamasi dirbti kuo profesionaliau.
„Per trumpą laiką siekėme išbandyti daug dalykų, bet nepersistengiant, nes žaidėjams reikia „suvirškinti“ informaciją, kurią bandome jiems perteikti. Rudens etapas mums bus gana ilgas – laukia trejos rungtynės, todėl turėsime patobulėti po kiekvienų iš jų“, – sakė M. Tveraga.
Kalbėdamas apie lenkų stiprybes, treneris išskyrė priešininkų grumtynių žmones. Lenkai jau eilę metų daug dirba su grumtynėmis, todėl lietuviams bus labai svarbu kuo labiau pasipriešinti varžovams standartinėse situacijose.
„Šiose rungtynėse turime būti labai konkretūs. Būdami varžovų aikštės pusėje, turėsime išnaudoti kiekvieną galimybė pelnyti taškus. Svarbiausias dalykas bus gynyba. Turėsime būti labai tvirti, nes varžovai bus labai stiprūs ir galingi. Tikiuosi, kad lietuviai pademonstruos didelį norą, kurį matau treniruotėse ir išpildys mūsų planą, kuriam ruošėmės šią savaitę“, – pabrėžė M. Tveraga.
Treneris neslepia, kad žaidėjams, rungtyniaujantiems prieš favoritus, didelė pagalba būtų žiūrovų palaikymas, todėl visi regbio mylėtojai šeštadienį kviečiami į Šiaulių regbio stadioną.
Lietuvos regbio rinktinės sudėtis: Mindaugas Simonavičius, Rokas Lipnickas, Nojus Skinulis, Arnas Avlosevičius, Ernestas Vaičiūnas, Armandas Stebrovičius, Domas Kungys, Laurynas Marcinkus, Tautvydas Krasauskas, Dovydas Taujanskas, Julius Melnikas, Domantas Stravinskas, Dainius Tamoliūnas, Kęstutis Karbauskas, Emilis Mikalauskis, Lukas Gylys, Lukas Riškus, Džiugas Stasiūnas, Irmantas Rumbauskas, Tomas Mačiulis, Ugnius Pocius, Elonas Dubovikas, Deividas Jokubauskas.
Lapkričio 1 dieną Lietuvos regbininkai išvykoje žais su Švedija, o lapkričio 15 dieną – svečiuose su iš žemesnio divizioną pakilusia Danija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!