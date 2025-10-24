Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: Barselonoje dominavęs „Žalgiris“, skandalas NBA ir skambus naujokas Eurolygoje

2025-10-24 12:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 12:01

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

0

Šioje laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę Barselonoje, Klaipėdos „Neptūno“ pirmąjį laimėjimą Europos taurėje, Panevėžio „Lietkabelio“ nesėkmę ir naujoką, Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) supurčiusį skandalą bei papildymus Eurolygos klubuose.

00:00 – skandalas NBA

13:25 – Barselonoje dominavęs „Žalgiris“

32:24 – pirmą ratą baigęs „Rytas“

42:38 – naujokas Panevėžyje

50:58 – pirmas „Neptūno“ laimėjimas

1:01:39 – naujokai Eurolygoje

