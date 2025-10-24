„Penktas kėlinys“: Barselonoje dominavęs „Žalgiris“, skandalas NBA ir skambus naujokas Eurolygoje

Šioje laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pergalę Barselonoje, Klaipėdos „Neptūno“ pirmąjį laimėjimą Europos taurėje, Panevėžio „Lietkabelio“ nesėkmę ir naujoką, Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) supurčiusį skandalą bei papildymus Eurolygos klubuose.
00:00 – skandalas NBA
13:25 – Barselonoje dominavęs „Žalgiris“
32:24 – pirmą ratą baigęs „Rytas“
42:38 – naujokas Panevėžyje
50:58 – pirmas „Neptūno“ laimėjimas
1:01:39 – naujokai Eurolygoje
