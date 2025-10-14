Po buvusio Lietuvos regbio rinktinės trenerio mirties belgės atsisakė tęsti turnyrą – žaidėjoms teikiama psichologinė pagalba

Su Belgijos moterų regbio-7 rinktine dirbęs treneris keliavo į turnyrą Nairobyje (Kenija). Stadione jis staiga sukniubo, o visi bandymai atgaivinti trenerį buvo nesėkmingi. W. Abrahamso mirties priežastis kol kas nebuvo patvirtinta.
Belgijos rinktinė po šios tragedijos iš karto atsisakė tęsti turnyrą ir iškeliavo namo. Sukrėstoms Belgijos regbininkėms teikiama psichologinė pagalba.
„Warrenas buvo daugiau nei treneris, jis buvo mentorius, lyderis ir, svarbiausia, malonus bei rūpestingas žmogus. Ji šypsenos, išminties ir komandai suteiktos stiprybės mes niekada nepamiršime, - rašoma Belgijos regbio federacijos pranešime.
Užuojautą išreiškė ir Lietuvos regbio federacija: „Regbio bendruomenė giliai sukrėsta dėl netikėtos, buvusio Lietuvos vyrų regbio 7 rinktinės (2015 m.), trenerio Warreno Abrahamso (1982–2025) mirties. Mūsų bendruomenės mintys yra su Warreno šeima, draugais ir visais, kurių gyvenimus jis palietė. Ilsėkis ramybėje, Warrenai“.
