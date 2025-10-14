Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos orientavimosi sporto čempionate – rinktinės lyderių pergalės

2025-10-14 12:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 12:21

Sekmadienį, Kaišiadorių rajone, buvo surengtas paskutinis šių metų Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato etapas. Kaukinės miške vykusiose varžybose dėl medalių įvairiose amžiaus grupėse kovojo daugiau nei 300 sportininkų.

Paskutinis Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato etapas | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį, Kaišiadorių rajone, buvo surengtas paskutinis šių metų Lietuvos orientavimosi sporto bėgte čempionato etapas. Kaukinės miške vykusiose varžybose dėl medalių įvairiose amžiaus grupėse kovojo daugiau nei 300 sportininkų.

REKLAMA
0

Šiais metais moterų grupėje atkaklios kovos nebuvo, tačiau vyrų čempionas sprendėsi paskutiniuose metruose. Lietuvos rinktinės lyderė Gabija Ražaitytė užtikrintai laimėjo merginų tarpe bei iškovojo antrą aukso medalį 2025-ųjų metų sezone, o vaikinų varžybose greičiausiai finišo liniją kirto Kevinas Olišauskis, atstovaujantis Šiaulių „Sako" klubui. Jam taip pat tai buvo antrasis čempiono titulas sezone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moterų varžybose Lietuvos čempionės titulą iškovojusi G. Ražaitytė apie 7,9 km trasą su 19 kontrolinių punktų įveikė per 1 val. 2 min. 48 sek. Antroji vietoje finišavusi Teklė Emilija Gvildytė iš „Medeinos" komandos atsiliko 7 min. 16 sek. Bronzos medalis atiteko „Ąžuolo" atstovei Gabijai Rimkutei.

REKLAMA
REKLAMA

„Nors čempionatas bendro starto, tačiau nuo pat pradžių bėgau viena ir savo konkurenčių nemačiau. Sekėsi trasoje gerai, pavyko išvengti grubių klaidų ir lengvai iškovoti čempionės titulą. Labai džiaugiuosi, jog čempionatas vyko šioje vietovėje, nes ji reikalauja gero techninio pasiruošimo. Vietovėje gausu įvairaus dydžio pelkių, kas tokiu oru apsunkina trasos distancijos įveikimą ir reikalauja papildomų jėgų", – teigė nugalėtoja.

REKLAMA

Vyrų grupėje čempionu tapęs K. Olišauskis 9,8 km trasą su 29 kontroliniais punktais įveikė per 1 val. 3 min. 46 sek. ir antroje vietoje finišavusį Adomą Časą iš „Ąžuolo“ klubo aplenkė tik 5 sek. Trečią vietą užėmė „Versmės“ atstovas Rimvydas Alminas, kurį nuo sidabro medalio skyrė vos 3 sek.

„Nuo trasos pradžios neskubėjau, nes sportinė forma šiuo metu nėra pati geriausia. Dar pakeliui į ketvirtąjį kontrolinį punktą sudaužiau kompasą, tad visą distanciją sekėsi išties prastai. Niekaip nepavyko susikaupti bei susikoncentruoti. Tik pačioje trasos pabaigoje suradau ritmą ir netikėtai priekyje pamačiau konkurentus, kuriuos pavyko aplenkti finišo spurtu", – po trasos apie netikėtai iškovotą čempiono titulą mintimis dalinosi K. Olišauskis.

Jau šią savaitę Lietuvoje prasideda pirmoji oficiali Europos orientavimosi čempionato stovykla Druskininkuose, kur 2026 – ųjų metų rugsėjo mėnesį vyks senojo žemyno čempionatas. Ateinantį savaitgalį Prienuose vyks Pasaulinio rango varžybos, kurios užbaigs šių metų sezoną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų