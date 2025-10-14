Lietuvos orientavimosi sporto čempionate – rinktinės lyderių pergalės

Šiais metais moterų grupėje atkaklios kovos nebuvo, tačiau vyrų čempionas sprendėsi paskutiniuose metruose. Lietuvos rinktinės lyderė Gabija Ražaitytė užtikrintai laimėjo merginų tarpe bei iškovojo antrą aukso medalį 2025-ųjų metų sezone, o vaikinų varžybose greičiausiai finišo liniją kirto Kevinas Olišauskis, atstovaujantis Šiaulių „Sako" klubui. Jam taip pat tai buvo antrasis čempiono titulas sezone.
Moterų varžybose Lietuvos čempionės titulą iškovojusi G. Ražaitytė apie 7,9 km trasą su 19 kontrolinių punktų įveikė per 1 val. 2 min. 48 sek. Antroji vietoje finišavusi Teklė Emilija Gvildytė iš „Medeinos" komandos atsiliko 7 min. 16 sek. Bronzos medalis atiteko „Ąžuolo" atstovei Gabijai Rimkutei.
„Nors čempionatas bendro starto, tačiau nuo pat pradžių bėgau viena ir savo konkurenčių nemačiau. Sekėsi trasoje gerai, pavyko išvengti grubių klaidų ir lengvai iškovoti čempionės titulą. Labai džiaugiuosi, jog čempionatas vyko šioje vietovėje, nes ji reikalauja gero techninio pasiruošimo. Vietovėje gausu įvairaus dydžio pelkių, kas tokiu oru apsunkina trasos distancijos įveikimą ir reikalauja papildomų jėgų", – teigė nugalėtoja.
Vyrų grupėje čempionu tapęs K. Olišauskis 9,8 km trasą su 29 kontroliniais punktais įveikė per 1 val. 3 min. 46 sek. ir antroje vietoje finišavusį Adomą Časą iš „Ąžuolo“ klubo aplenkė tik 5 sek. Trečią vietą užėmė „Versmės“ atstovas Rimvydas Alminas, kurį nuo sidabro medalio skyrė vos 3 sek.
„Nuo trasos pradžios neskubėjau, nes sportinė forma šiuo metu nėra pati geriausia. Dar pakeliui į ketvirtąjį kontrolinį punktą sudaužiau kompasą, tad visą distanciją sekėsi išties prastai. Niekaip nepavyko susikaupti bei susikoncentruoti. Tik pačioje trasos pabaigoje suradau ritmą ir netikėtai priekyje pamačiau konkurentus, kuriuos pavyko aplenkti finišo spurtu", – po trasos apie netikėtai iškovotą čempiono titulą mintimis dalinosi K. Olišauskis.
Jau šią savaitę Lietuvoje prasideda pirmoji oficiali Europos orientavimosi čempionato stovykla Druskininkuose, kur 2026 – ųjų metų rugsėjo mėnesį vyks senojo žemyno čempionatas. Ateinantį savaitgalį Prienuose vyks Pasaulinio rango varžybos, kurios užbaigs šių metų sezoną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!