  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Nedas Grikinis iškovojo sidabro medalį tarptautinėse sportinės gimnastikos varžybose Vokietijoje

2025-10-13 21:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 21:40



Lietuvos gimnastikos federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kotbuse (Vokietija) vykusiose tarptautinėse jaunimo sportinės gimnastikos varžybose „Wohnen Juniors Trophy“ puikiai pasirodė lietuvis Nedas Grikinis, iškovojęs sidabro medalį pratimų ant skersinio rungtyje.

0

Trenerio Tado Butauto auklėtinis surinko 12,267 balo ir nusileido tik šveicarui Janickui Fassleriui (12,634 balo).

Lietuvis taip pat pateko į geriausiųjų penketuką kitose rungtyse – laisvuosiuose pratimuose (12,500 balo) ir pratimuose ant lygiagrečių (11,734 balo) jis užėmė penktą vietą. Daugiakovėje N. Grikinis surinko 70,485 balo ir finišavo 11-as.

Sėkmingai pasirodė ir U13 amžiaus grupės atstovai – Arentas Radžius pratimuose ant lygiagrečių užėmė ketvirtą vietą. Varžybose taip pat dalyvavo Danielius Apavičius ir Joris Urbutis.

Lapkričio pabaigoje N. Grikinis gins Lietuvos garbę pasaulio jaunimo sportinės gimnastikos čempionate Filipinuose.

