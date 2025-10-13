Nedas Grikinis iškovojo sidabro medalį tarptautinėse sportinės gimnastikos varžybose Vokietijoje

Trenerio Tado Butauto auklėtinis surinko 12,267 balo ir nusileido tik šveicarui Janickui Fassleriui (12,634 balo).
Lietuvis taip pat pateko į geriausiųjų penketuką kitose rungtyse – laisvuosiuose pratimuose (12,500 balo) ir pratimuose ant lygiagrečių (11,734 balo) jis užėmė penktą vietą. Daugiakovėje N. Grikinis surinko 70,485 balo ir finišavo 11-as.
Sėkmingai pasirodė ir U13 amžiaus grupės atstovai – Arentas Radžius pratimuose ant lygiagrečių užėmė ketvirtą vietą. Varžybose taip pat dalyvavo Danielius Apavičius ir Joris Urbutis.
Lapkričio pabaigoje N. Grikinis gins Lietuvos garbę pasaulio jaunimo sportinės gimnastikos čempionate Filipinuose.
