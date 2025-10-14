Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Beprotybė: prieš pat rungtynes – policininkų vizitas svečių rūbinėje

2025-10-14 12:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 12:05

Kosta Rikos policija sukėlė tikrą sąmyšį prieš pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Nikaragvos rinktine, kai vos keliomis minutėmis iki starto įsiveržė į svečių rūbinę, siekdama sulaikyti vieną žaidėją dėl nesumokėto alimentų įsiskolinimo. Futbolo pasaulis netruko pavadinti šį incidentą „tipišku CONCACAF momentu“.

Nikaragvos gerbėjas | „X“ nuotr.

Kosta Rikos policija sukėlė tikrą sąmyšį prieš pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Nikaragvos rinktine, kai vos keliomis minutėmis iki starto įsiveržė į svečių rūbinę, siekdama sulaikyti vieną žaidėją dėl nesumokėto alimentų įsiskolinimo. Futbolo pasaulis netruko pavadinti šį incidentą „tipišku CONCACAF momentu“.

0

Dramatiškas įvykis nutiko San Chosės „Estadio Nacional de La Sabana“ stadione. Nikaragvos žaidėjai kaip tik ruošėsi išbėgti į apšilimą, kai į rūbinę įsiveržė pareigūnų grupė, pateikusi teismo orderį. Kosta Rikos futbolo federacijos generalinis sekretorius Gustavo Araya patvirtino įvykį ir patikino, kad viskas vyko pagal vietinius teisinius protokolus, tačiau daugiau detalių dėl privatumo neatskleidė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negalime viešinti vardų, Nes įsakyme minimas nepilnametis, – sakė G. Araya. – Bet viskas vyko kontroliuojamai, be jokio fizinio smurto“.

Situacija vos nesibaigė skandalu – Nikaragvos delegacija reagavo audringai. Nacionalinės komandos direktorius Javieras Salinas negalėjo slėpti pasipiktinimo.

„Esame Kosta Rikoje daugiau nei dvi dienas. Kodėl laukta iki šiol, kad įsiveržtų į mūsų rūbinę? Tai visiškai nepagarbu. Kreipsimės į FIFA ir CONCACAF. Tai gėda.“

Kosta Rikos policijos vadovas Marlonas Cubillo paaiškino, kad žaidėjas buvo įspėtas iš anksto ir kad situacija išspręsta, kai skola buvo padengta keliomis minutėmis prieš rungtynių pradžią. Taigi arešto išvengta, o žaidėjui galiausiai leista išbėgti į aikštę su komandos draugais.

„Gavome teismo nutartį sulaikyti asmenį dėl išlaikymo įsiskolinimo. Kai byla buvo iškelta ir skola apmokėta, situacija nedelsiant išspręsta. Apie sprendimą informavome ir teisėją“, – teigė M. Cubillo.

Vis dėlto incidentas išbalansavo Nikaragvos komandą, kuriai rungtynės ir taip buvo gyvybiškai svarbios dėl pasaulio čempionato atrankų rezultatų. Jei pralaimėjo 1:4.

