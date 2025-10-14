Skambus Eimanto Stanionio pareiškimas pasauliui: „Žinote ką? Aš sugrįžau!“

Visgi praėjus kiek daugiau nei dviems savaitėms E. Stanionis patvirtino – „aš sugrįžau.“
E. Stanionis kalbėjosi su „YSM Sports Media“ bei atskleidė, kad sugebėjo pailsėti ir išsivalyti galvą.
Jis taip pat pasakojo, kaip svarbu nepersitreniruoti, tačiau tuo pačiu atiduoti maksimaliai to, ką gali bei peržengti ribą, kurią gali pasiekti.
„Aš ir pats turiu sporto treniravimo magistro laipsnį, todėl dabar pažįstu savo kūną ir esu pakankamai subrendęs suprasti, ką man reikia daryti. Kai esi jaunesnis, praleidi dieną be treniruotės ir panikuoji, galvoji: „Nesitreniravau, o kiti treniruojasi.“ Dabar žinau, kad jei einu į treniruotę, niekada neinu lengvai pasitreniruoti. Visada atiduodu maksimumą. Jei žinau, kad laukia sunki treniruotė, dar iš vakaro pagalvoju, ką turiu padaryti, kiek reikia save spausti. Visada bandau peržengti ribą, kurią galiu pasiekti.
Todėl aš priėmiau sprendimą kovoti Lietuvoje. Aš labai myliu savo sirgalius, jie visi atėjo manęs palaikyti ir man šios kovos reikėjo. Po kovos (su Jaronu Ennisu, – aut. past.), to pralaimėjimo, vaiko gimimo – visa to buvo per daug. Jaučiausi visiškai išsekęs, galvoje kilo chaosas. Pradėjau nekęsti šio sporto. Myliu jį, bet tuo pačiu ir nekenčiu. Buvo momentų, kai pats nežinojau, ko noriu. Nervai, nuovargis, frustracija – viskas susikaupė. Pykau dėl visko. Nors aš ir esu laimingas žmogus, ne tas piktasis tipas, todėl pirmiausia turėjau susitvarkyti galvą, pabūti su savimi, pailsėti, pagalvoti apie ateitį. Ir dabar, žinote ką? Aš sugrįžau“, – sakė E. Stanionis.
E. Stanionis taip pat pasidalino mintimis apie praėjusį savaitgalį vykusią ir itin greitai pasibaigusią J. Enniso kovą, kurioje jis vos per kelias minutes nokautavo 32-ejų Angolos kovotoją Uismą Limą (14-2, 10 nokautų).
„Dar prieš kovą galvojau, kad jis jį nokautuos, nes nors U. Lima yra geras kovotojas, bet jo smakras šiek tiek atviras. Aš pats labiau gynybiškas, eidamas į vidų laikau galvą žemiau, todėl mane nėra lengva nokautuoti. O U. Lima buvo pažeidžiamas. Taigi, kai pamačiau tą kovą, pagalvojau: „Velnias, tikrai puikus pasirodymas.“ Džiaugiuosi už jį – jis sunkiai dirba ir tai buvo puikus laikas jam“, – sakė E. Stanionis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!