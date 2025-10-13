Gluminantis ESPN sprendimas: po kovos Kaune Stanionis pašalintas iš reitingo

Nors kova vyko tarpinėje svorio kategorijoje, tačiau E. Stanionis vis dar išlieka vienu iš pagrindinių pusvidutinio svorio kategorijos (iki 147 svarų) pretendentu į titulą, kadangi WBA organizacijos reitinge užima 2-ą vietą, WBC – 8-ą, o prestižiniame „The Ring“ reitinge – 2-ą.
Visgi žymaus sporto portalo ESPN praėjusį savaitgalį atnaujintame reitinge E. Stanionis buvo pašalintas iš pusvidutinio svorio kategorijos dešimtuko, o to priežastis – lietuvio kova kitoje svorio kategorijoje.
Kaip teigiama ESPN pranešime, „E. Stanionio pergalė svorio kategorijoje iki 150 svarų nėra pakankama priežastis jį įtraukti į pirmojo vidutinio svorio (iki 154 svarų) reitingą“, tačiau ESPN teigimu, „E. Stanionio perėjimas iš pusvidutinio svorio kategorijos pašalina jį iš svorio kategorijos iki 147 svarų reitingo“.
Pats E. Stanionis niekada nėra užsiminęs apie perėjimą į aukštesnę svorio kategoriją, kurioje praėjusį savaitgalį debiutavo buvęs jo varžovas Jaronas Ennisas (35-0, 31 nokautas), vos per kelias minutes įveikdamas Angolos kovotoją Uismą Limą (14-2, 10 nokautų).
Dar keisčiau tai, jog atnaujintame ESPN pusvidutinio svorio kategorijos reitinge J. Ennisas vis dar išlieka pirmoje vietoje, nors jis aiškiai yra įvardinęs, kad nebegrįš į šią svorio kategoriją ir planuoja kautis svorio kategorijoje iki 154 svarų, kurioje dar prieš atnaujinant reitingą turėjo kovą su jau minėtu U. Lima.
E. Stanionį ESPN reitinge pakeitė prancūzas Souleymane‘as Cissokho (18-0, 9 nokautai), kuris šių metų gegužę po kontraversiško teisėjų sprendimo nugalėjo Egidijų Kavaliauską.
„ESPN“ bokso reitingai pagal svorio kategorijas išskiria geriausius sportininkus kiekvienoje klasėje. Reitingai nuolat keičiasi atsižvelgiant į naujausius rezultatus ir pasirodymus. Kovotojai, kurie paskelbia pereinantys į kitą svorio kategoriją, bus reitinguojami naujoje klasėje tik po to, kai joje iš tiesų kovos. Kovotojai, turintys diržus dviejose kategorijose, gali būti įtraukti į abi.
Bokso reitinguose nebus laikomi kovotojai, kurie nekovojo pastaruosius 12 mėnesių ir neturi suplanuotos kovos – jie bus pašalinti iki kito pasirodymo ringe. Bet kuris kovotojas, kurio dopingo testas bus teigiamas, taip pat bus pašalintas iš reitingų ir galės sugrįžti tik po kitos savo kovos“, – apie savo sudarytus reitingus skelbia ESPN.
