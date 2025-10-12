Buvęs Jarono Enniso varžovas Karenas Čuchadžijanas pergalę nokautu šventė KOK turnyre Rygoje

Nuo pat pirmojo gongo K. Čuchadžijanas kovojo agresyviai, diktuodamas aukštą tempą. Antrame raunde galingų smūgių serija ir smūgis iš apačios parbloškė J. M. Mafauadą ant ringo grindų ir nors argentinietis pakilo, teisėjas sustabdė kovą po dar vieno kritimo ant ringo grindų, nusprendęs, kad jis nebegali tęsti kovos.
Ši pergalė K. Čuchadžijanui buvo pirmoji, pasiekta techniniu nokautu per beveik dvejus metus – jo ankstesnė pergalė nokautu buvo iškovota 2023 m. spalį prieš Pietro Rossettį. Po dviejų pralaimėjimų amerikiečiui Jaronui Ennisui, K. Čuchadžijanas sustiprino savo pozicijas pusvidutinio svorio kategorijoje, iškovodamas du laisvus regioninius čempiono titulus.
Šiuo metu K. Čuchadžijanas užima 6-ą vietą IBF reitinge ir 4-ą WBO reitinge. Jis tikisi netrukus grįžti į kovą dėl pasaulio čempiono titulo.
K. Čuchadžijanas taip pat buvo reitinguojamas tarp penkiolikos geriausių WBC pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų, tačiau praėjusį mėnesį nukrito į 16-ą vietą, tuo tarpu WBC reitinge lietuvis Eimantas Stanionis užima 8-ą poziciją ir galbūt ateityje galėtų būti K. Čuchadžijano varžovu.
Aukščiausiai E. Stanionis reitinguojamas WBA reitinge, kuriame rikiuojasi 2-as. Šios organizacijos reitinge K. Čuchadžijano tarp 15 geriausių kovotojų nėra.
