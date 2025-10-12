Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Buvęs Jarono Enniso varžovas Karenas Čuchadžijanas pergalę nokautu šventė KOK turnyre Rygoje

2025-10-12 23:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 23:11

Šeštadienį Rygoje (Latvija) vykusiame „King of Kings“ ir „Dream Boxing“ organizacijų „KOK‘127“ turnyre užtikrintą pergalę iškovojo IBF ir WBO pusvidutinio svorio kategorijose gana aukštai reitinguojamas ir buvęs pretendentas į pasaulio čempiono titulą 29-erių metų ukrainietis Karenas Čuchadžijanas (26-3, 14 nokautų), kuris antrajame raunde nokautavo 28-erių argentinietį Joelį Marcosą Mafauadą (13-2, 5 nokautai) bei iškovojo laisvuosius IBF ir WBO tarptautinius pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulus.

Karenas Čuchadžijanas | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo pat pirmojo gongo K. Čuchadžijanas kovojo agresyviai, diktuodamas aukštą tempą. Antrame raunde galingų smūgių serija ir smūgis iš apačios parbloškė J. M. Mafauadą ant ringo grindų ir nors argentinietis pakilo, teisėjas sustabdė kovą po dar vieno kritimo ant ringo grindų, nusprendęs, kad jis nebegali tęsti kovos.

Ši pergalė K. Čuchadžijanui buvo pirmoji, pasiekta techniniu nokautu per beveik dvejus metus – jo ankstesnė pergalė nokautu buvo iškovota 2023 m. spalį prieš Pietro Rossettį. Po dviejų pralaimėjimų amerikiečiui Jaronui Ennisui, K. Čuchadžijanas sustiprino savo pozicijas pusvidutinio svorio kategorijoje, iškovodamas du laisvus regioninius čempiono titulus.

Šiuo metu K. Čuchadžijanas užima 6-ą vietą IBF reitinge ir 4-ą WBO reitinge. Jis tikisi netrukus grįžti į kovą dėl pasaulio čempiono titulo.

K. Čuchadžijanas taip pat buvo reitinguojamas tarp penkiolikos geriausių WBC pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų, tačiau praėjusį mėnesį nukrito į 16-ą vietą, tuo tarpu WBC reitinge lietuvis Eimantas Stanionis užima 8-ą poziciją ir galbūt ateityje galėtų būti K. Čuchadžijano varžovu.

Aukščiausiai E. Stanionis reitinguojamas WBA reitinge, kuriame rikiuojasi 2-as. Šios organizacijos reitinge K. Čuchadžijano tarp 15 geriausių kovotojų nėra.

