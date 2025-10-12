Jaronas Ennisas aukštesnėje svorio kategorijoje per dvi minutes nokautavo Uismą Limą ir iškovojo WBA titulą

J. Ennisas du kartus siuntė Angolos kovotoją 32-ejų Uismą Limą (14-2, 10 nokautų) į nokdaunus ir galiausiai šventė pergalę techniniu nokautu bei iškovojo laikinąjį WBA pirmojo vidutinio svorio kategorijos čempiono titul.
Tai buvo jo pirmasis pasirodymas aukštesnėje svorio kategorijoje po to, kai jis svorio kategorijoje iki 147 svarų (66,68 kg) nugalėjo lietuvį Eimantą Stanionį.
„Padariau tai, ką turėjau padaryti, – sakė J. Ennisas. – Esu čia, 154 svarų kategorijoje, ir pasiunčiau žinutę, todėl atveskite man tuos vardus.“
Kovos pradžioje J. Ennisas ir U. Lima apsikeitė kairiaisiais kabliais, tačiau J. Ennisas žengė į priekį, smogė galingą kairįjį kablį į varžovo galvos šoną ir iš karto pridėjo kombinaciją, kuri nulėmė pirmąjį nokdauną. U. Lima atsistojo ant kojų, bet buvo akivaizdžiai sukrėstas. J. Ennisas neleido jam atsikvėpti ir dar kartą užgriuvo smūgių serija į galvą ir kūną, parversdamas jį antrą kartą. Nors U. Lima vėl pakilo, jis jau neturėjo kuo atsakyti ir po dar vienos galingos J. Enniso kombinacijos teisėjas sustabdė kovą praėjus vos 1 min. 58 sek. nuo jos pradžios.
Jaron Ennis Stops Uisma Lima In Round 1. Ennis Now 35-0 (31 KOs). #EnnisLima pic.twitter.com/kkf28sKJ6N— WBC Advocate (@BS12OO) October 12, 2025
Jaron Boots Ennis dominated Uisma Lima in a first round stoppage ‼️#EnnisLima pic.twitter.com/3ep2OHN5pg— 𝐻𝐸𝐶𝑇𝐸𝐶 𝐵𝑂𝑋𝐼𝑁𝐺 (@HECCTECC) October 12, 2025
Jaron Ennis just put the Junior Middleweight division on notice 🔥— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) October 12, 2025
pic.twitter.com/EiL5Y0sTBj
„Pasiunčiau aiškią žinutę, – sakė J. Ennisas. – Jūs žinote, koks dabar metas ir žinote, ko aš noriu.“
Ši pergalė atveria kelią ilgai lauktai dvikovai tarp J. Enniso ir nenugalėto laikinojo WBC čempiono Vergilo Ortizo, kuris lapkričio 8 d. susikaus su Ericksonu Lubinu. Šie du kovotojai jau buvo siejami tarpusavio kovai šiais metais, tačiau ji taip ir neįvyko. J. Ennisas sulaukė kritikos dėl to, kad pasirinko U. Limą – kovotoją, kuris iki šiol nebuvo susidūręs su rimtais varžovais. Tačiau dabar, kai ši kova baigta, J. Ennisas tiki, jog niekas nebestos skersai kelio susitikimui su V. Ortizu.
„Tai įvyks kitą kartą, – sakė J. Ennisas. – Žinau, kad V. Ortizas dabar susitelkęs į savo kovą. Noriu jo, bet jei jis nenorės, kovosiu su Jermellu Charlo, Sebastianu Fundora ar Xanderiu Zayasu. Gali stoti bet kas. Ši kategorija – mano.“
