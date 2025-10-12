Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Jaronas Ennisas aukštesnėje svorio kategorijoje per dvi minutes nokautavo Uismą Limą ir iškovojo WBA titulą

2025-10-12 08:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 08:02

Šeštadienį Filadelfijos „Wells Fargo Center“ arenoje (JAV) pirmojo vidutinio svorio kategorijoje (iki 154 svarų arba 69,85 kg) debiutavo 28-erių Jaronas „Bootsas“ Ennisas (35-0, 31 nokautų), tačiau ringe užtruko vos keletą minučių.

Jaronas Ennisas | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį Filadelfijos „Wells Fargo Center“ arenoje (JAV) pirmojo vidutinio svorio kategorijoje (iki 154 svarų arba 69,85 kg) debiutavo 28-erių Jaronas „Bootsas“ Ennisas (35-0, 31 nokautų), tačiau ringe užtruko vos keletą minučių.

REKLAMA
0

J. Ennisas du kartus siuntė Angolos kovotoją 32-ejų Uismą Limą (14-2, 10 nokautų) į nokdaunus ir galiausiai šventė pergalę techniniu nokautu bei iškovojo laikinąjį WBA pirmojo vidutinio svorio kategorijos čempiono titul.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo jo pirmasis pasirodymas aukštesnėje svorio kategorijoje po to, kai jis svorio kategorijoje iki 147 svarų (66,68 kg) nugalėjo lietuvį Eimantą Stanionį.

REKLAMA
REKLAMA

„Padariau tai, ką turėjau padaryti, – sakė J. Ennisas. – Esu čia, 154 svarų kategorijoje, ir pasiunčiau žinutę, todėl atveskite man tuos vardus.“

REKLAMA

Kovos pradžioje J. Ennisas ir U. Lima apsikeitė kairiaisiais kabliais, tačiau J. Ennisas žengė į priekį, smogė galingą kairįjį kablį į varžovo galvos šoną ir iš karto pridėjo kombinaciją, kuri nulėmė pirmąjį nokdauną. U. Lima atsistojo ant kojų, bet buvo akivaizdžiai sukrėstas. J. Ennisas neleido jam atsikvėpti ir dar kartą užgriuvo smūgių serija į galvą ir kūną, parversdamas jį antrą kartą. Nors U. Lima vėl pakilo, jis jau neturėjo kuo atsakyti ir po dar vienos galingos J. Enniso kombinacijos teisėjas sustabdė kovą praėjus vos 1 min. 58 sek. nuo jos pradžios.

REKLAMA
REKLAMA

„Pasiunčiau aiškią žinutę, – sakė J. Ennisas. – Jūs žinote, koks dabar metas ir žinote, ko aš noriu.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ši pergalė atveria kelią ilgai lauktai dvikovai tarp J. Enniso ir nenugalėto laikinojo WBC čempiono Vergilo Ortizo, kuris lapkričio 8 d. susikaus su Ericksonu Lubinu. Šie du kovotojai jau buvo siejami tarpusavio kovai šiais metais, tačiau ji taip ir neįvyko. J. Ennisas sulaukė kritikos dėl to, kad pasirinko U. Limą – kovotoją, kuris iki šiol nebuvo susidūręs su rimtais varžovais. Tačiau dabar, kai ši kova baigta, J. Ennisas tiki, jog niekas nebestos skersai kelio susitikimui su V. Ortizu.

„Tai įvyks kitą kartą, – sakė J. Ennisas. – Žinau, kad V. Ortizas dabar susitelkęs į savo kovą. Noriu jo, bet jei jis nenorės, kovosiu su Jermellu Charlo, Sebastianu Fundora ar Xanderiu Zayasu. Gali stoti bet kas. Ši kategorija – mano.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų