Lima įsitikinęs galimybe nugalėti Ennisą: „Turiu visus tam reikalingus įgūdžius“

Nors U. Lima yra laikomas beviltišku kovos autsaideriu, jis vis tiek tiki savo pergale.
„Žinau, kad galiu tave nugalėti. Aš esu elitinis kovotojas, turiu visus tam reikalingus įgūdžius. Esu protingas kovotojas, o dabar pasiekiau geriausią fizinę formą per karjerą. Galiu padaryti viską, ką daro „Bootsas“, – sakė U. Lima.
J. Ennisas, išgirdęs varžovo žodžius, pasiūlė lažintis iš viso uždarbio dėl kovos baigties.
U. Lima varžovo pasiūlymą atmetė: „Aš neturiu tiek pinigų kiek tu“.
Į aukštesnę svorio kategoriją persikėlęs J. Ennisas svėrimuose pasiekė 69,58 kg svorį. U. Lima buvo šiek tiek lengvesnis – 69,4 kg.
U. Lima turi kur kas daugiau patirties aukštesnėse svorio kategorijose nei J. Ennisas. Dar pernai Angolos boksininkas kovėsi sverdamas beveik 74 kg.
Kalbama, kad jei J. Ennisas susitvarkys su U. Lima, tai kitas jo varžovas bus Vergilas Ortizas jaunesnysis.
J. Enniso agentas Eddie Hearnas aiškino, kad antrojo pusvidutinio svorio kategorijoje nėra boksininko, kuris galėtų įveikti jo klientą. Anot E. Hearno, J. Ennisas po kiek laiko galės keltis net į vidutinio svorio kategoriją.
„Tiesą pasakius, manau, kad „Bootsui“ tinkamiausias būtų vidutinis svoris. Ten pamatytume geriausią jo versiją“, – sakė E. Hearnas.
Anot E. Hearno, į J. Enniso ir U. Limos kova buvo parduota daugiau nei 9000 bilietų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!