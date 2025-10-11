Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Lima įsitikinęs galimybe nugalėti Ennisą: „Turiu visus tam reikalingus įgūdžius“

2025-10-11 22:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 22:28

28-erių Jaronas „Bootsas“ Ennisas (34-0, 30 nokautų) spalio 11-ą dieną Filadelfijos „Wells Fargo Center“ arenoje (JAV) debiutuos antrojo pusvidutinio svorio kategorijoje ir susikaus su 32-ejų Uisma Lima (14-1, 10 nokautų) iš Angolos. Tai bus jo pirmasis pasirodymas svorio kategorijoje iki 154 svarų (69,85 kg) po to, kai jis svorio kategorijoje iki 147 svarų (66,68 kg) nugalėjo lietuvį Eimantą Stanionį.

Jaronas Ennisas ir Uisma Lima | „Stop“ kadras

28-erių Jaronas „Bootsas“ Ennisas (34-0, 30 nokautų) spalio 11-ą dieną Filadelfijos „Wells Fargo Center“ arenoje (JAV) debiutuos antrojo pusvidutinio svorio kategorijoje ir susikaus su 32-ejų Uisma Lima (14-1, 10 nokautų) iš Angolos. Tai bus jo pirmasis pasirodymas svorio kategorijoje iki 154 svarų (69,85 kg) po to, kai jis svorio kategorijoje iki 147 svarų (66,68 kg) nugalėjo lietuvį Eimantą Stanionį.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors U. Lima yra laikomas beviltišku kovos autsaideriu, jis vis tiek tiki savo pergale.

„Žinau, kad galiu tave nugalėti. Aš esu elitinis kovotojas, turiu visus tam reikalingus įgūdžius. Esu protingas kovotojas, o dabar pasiekiau geriausią fizinę formą per karjerą. Galiu padaryti viską, ką daro „Bootsas“, – sakė U. Lima.

REKLAMA
REKLAMA

J. Ennisas, išgirdęs varžovo žodžius, pasiūlė lažintis iš viso uždarbio dėl kovos baigties.

REKLAMA

U. Lima varžovo pasiūlymą atmetė: „Aš neturiu tiek pinigų kiek tu“.

Į aukštesnę svorio kategoriją persikėlęs J. Ennisas svėrimuose pasiekė 69,58 kg svorį. U. Lima buvo šiek tiek lengvesnis – 69,4 kg.

U. Lima turi kur kas daugiau patirties aukštesnėse svorio kategorijose nei J. Ennisas. Dar pernai Angolos boksininkas kovėsi sverdamas beveik 74 kg.

Kalbama, kad jei J. Ennisas susitvarkys su U. Lima, tai kitas jo varžovas bus Vergilas Ortizas jaunesnysis.

REKLAMA
REKLAMA

J. Enniso agentas Eddie Hearnas aiškino, kad antrojo pusvidutinio svorio kategorijoje nėra boksininko, kuris galėtų įveikti jo klientą. Anot E. Hearno, J. Ennisas po kiek laiko galės keltis net į vidutinio svorio kategoriją.

„Tiesą pasakius, manau, kad „Bootsui“ tinkamiausias būtų vidutinis svoris. Ten pamatytume geriausią jo versiją“, – sakė E. Hearnas.

Anot E. Hearno, į J. Enniso ir U. Limos kova buvo parduota daugiau nei 9000 bilietų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų