Aukštesnėje svorio kategorijoje debiutuosiantis Jaronas Ennisas jau planuoja kovą su Vergilu Ortizu

Tai bus jo pirmasis pasirodymas svorio kategorijoje iki 154 svarų po to, kai jis svorio kategorijoje iki 147 svarų nugalėjo lietuvį Eimantą Stanionį.
J. Enniso ir U. Lima kovos nugalėtojas taps WBA laikinuoju antrojo pusvidutinio svorio kategorijos čempionu ir įgis teisę kautis dėl tikrojo WBA pasaulio antrojo pusvidutinio svorio čempiono titulo su Abassu Baraou (17-1, 9 nokautų) iš Vokietijos.
Visgi jeigu šį savaitgalį J. Ennisas sėkmingai debiutuos naujoje svorio kategorijoje, pasak „Matchroom“ vadybininko Eddie Hearno, jis jau 2026 metų pirmąjį ketvirtį gali susikauti su Vergilu Ortizu jaunesniuoju (23-0, 21 nokautas).
Pats V. Ortizas lapkričio 8-ą d. gins WBC laikinojo čempiono titulą prieš Ericksoną Lubiną.
„Po šeštadienio norime pačių didžiausių kovų. Manau, logiškiausia ir jau derinama dvikova – prieš V. Ortizą, – ESPN sakė E. Hearnas. – Su „Golden Boy“ ir DAZN susėdome prie vieno stalo, susitarėme dėl sandorio struktūros, o pratęsdamas sutartį su mumis J. Ennisas įtraukė kovą su V. Ortizu.
Ericas Gomezas („Golden Boy Promotions“ prezidentas) vakar man paskambino ir pasakė: „Norime šios kovos, bet pirmiausia turime užbaigti dvikovą su E. Lubinu, o tada šią surengti 2026 m. pirmąjį ketvirtį.“ Kol kas tikiu jų žodžiu. Pamatysime. Manau, tai viena geriausių kovų visame bokse.“
E. Hearnas prognozuoja, kad J. Ennisas antrojo pusvidutinio svorio kategorijoje atrodys dar geriau ir yra pasirengęs kautis su bet kuriuo pasaulio čempionu.
Vis dėlto, anot E. Hearno, J. Ennisas ilgai šioje svorio kategorijoje neužsibus: „Svarbiausia – gauti šansą dėl 154 svarų pasaulio čempiono titulo. Tai gali būti prieš WBO čempioną Xanderį Zayasą, IBF čempioną Bakhramą Murtazalijevą, WBC čempioną Sebastianą Fundorą, WBA čempioną Abassą Baraou ar WBC laikinąjį čempioną V. Ortizą.“
„Jis bus visai kitas gyvūnas 154 svarų kategorijoje – net nesuprantu, kaip jam pavykdavo sverti 147. Jis galėtų be vargo kautis net 168 svarų kategorijoje, o vidutinis svoris, manau, bus ta vieta, kur pamatysime geriausią jo versiją.
Tikiu, kad „Boots“ taps geriausiu absoliučios svorio kategorijos kovotoju ir natūraliu Terence’o Crawfordo įpėdiniu. Pamatėme, ką jis padarė su antruoju pasaulio pusvidutinio svorio kovotoju E. Stanioniu – dabar noriu jį pamatyti prieš V. Ortizą, B. Murtazalijevą, X. Zayasą, o tada – 160 svarų kategorijoje prieš Carlosą Adamesą ir Erislandy Larą. Mano manymu, jis taps mažiausiai keturių svorio kategorijų pasaulio čempionu.
Tai, ką matėte 147 svarų kategorijoje, buvo išsekęs kovotojas, nors vis dar fenomenalus. Keista bokso detalė – net pakilęs į aukštesnę kategoriją, kovotojas vis tiek sveria daug daugiau. Visi balansuoja ant ribos ir nors 154 svarų „Boots“ svoris bus tinkamas, bet vis tiek bus įtampos, kol galiausiai pereis į dar aukštesnę kategoriją“, – sakė E. Hearnas.
