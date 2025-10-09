Buvęs žalgirietis Miunchene: apie vasarą be rinktinės, skausmą dėl R.Jokubaičio ir pokyčius Kaune

Čia turėjo įvykti laukta akistata su Roku Jokubaičiu, tačiau Europos čempionate patirta trauma privertė lietuvį mačą stebėti iš šono.
„Bayern“ gretose jau ketvirtą sezoną iš eilės rungtyniauja buvęs žalgirietis Nielsas Giffey‘us, čia atvykęs tiesiai iš Kauno.
Iš Berlyno kilęs 34-erių vokietis jau prisijaukino Miuncheną, su kuriuo sutartį pratęsė iki 2027 m.
„Namai visada liks Berlynu, bet esu laimingas, kur esu. Miunchenas – geras miestas su gražia aplinka, mėgstu laiką leisti ore, laisvalaikiu pasivaikščioti po kalnus, kuomet yra geras oras. Mano sutartis su komanda galiojo iki praeitos vasaros, bet dar vasarį „Bayern“ pasiūlė man likti ir apie pokyčius net negalvojau“, – pasakojo jis.
Jis užsiminė ir apie savo gimtojo miesto komandą, kuriai palinkėjo sėkmės, pasitraukus iš Eurolygos.
„Kažkiek nustebau pasitraukimu, bet girdėjau, jog ALBA galvoja apie NBA Europos projektą, taip pat jiems Eurolygoje buvo sunku finansiškai. Kaip Vokietijos krepšininkas tikiuosi, jog komanda atras sėkmę ir bus stipri komanda Europoje“, – mano veteranas.
Realu, kad Miunchene pats N.Giffey ir baigs krepšininko kelią, ką jau padarė Vokietijos rinktinėje. Pastarąją vasarą Vokietijos triumfą puolėjas stebėjo iš šono.
„Turėjau tikrai gerą laiką, daugiau nei porą savaičių buvau atostogose. Mano žmona yra amerikietė, tad aplankėme jos šeimą, taip pat draugus Europoje. O vėliau jau pradėjau dirbti, kad paruoščiau kūną sezonui. Buvo smagu laiko skirti artimiesiems.
Labai džiaugiausi už rinktinę. Buvo nuostabu matyti, kaip jie žaidė, kokią energiją demonstravo, kokį atsidavimą. Finalas buvo labai atkaklus, tad pagarba komandai už tai, kad iškovojo auksą.
Kažkiek ilgėjausi dalykų, kurie yra už aikštės ribų, visų vaikinų, bet buvau su komanda vakarienės Miunchene. Trumpam prisiminiau tą rinktinės gyvenimą“, – šypsojosi N.Giffey‘us.
Jis apgailestauja, kad čempionate tiek Lietuvos rinktinė, tiek jo atstovaujama „Bayern“ susidūrė su R.Jokubaičio netektimi.
„Roko pasirašymas buvo svarbus mūsų komandai, jis turėjo būti viena svarbiausių mūsų dalių, labai skaudu dėl tos traumos. Liūdna, ypač, kai tai nutiko reprezentuojant šalį, imantis iniciatyvos svarbiose rungtynėse. Susisiekiau su juo, parašiau, kad linkiu viso ko geriausio. Pridėjau, kad taip jau nutikus, ko gero jis yra geriausioje įmanomoje vietoje, nes Miunchenas turi geriausius sporto medikus Europoje. Jis – gerose rankose“, – sako vokietis.
Jis taip pat pritarė Gordonui Herbertui, kuomet treneris teigė – lietuvis įžaidėjas šiuo metu yra geriausias savo pozicijos žaidėjas Europoje.
„Sutinku 100 proc. Europos čempionate jis žaidė kaip elitinis žaidėjas. Manau, jis būtų patekęs į turnyro geriausių penketą ar dešimtuką, kaip bepavadinsi.
Mūsų komandoje jis būtų kertinis faktorius. Tai, kaip jis žaidžia, atrodo kaip 30-mečio rodomas krepšinis. Pažiūri į jo patirtį ir matai vieną, o pažiūri į jo pasą ir matai, jog ten tik 24 metai. Nors jis žaidžia kaip veteranas. Jis labai sumanus, talentingas žaidėjas“, – teigė puolėjas.
Nepaisant to, N.Giffey tikisi, kad „Bayern“ savo potencialą Eurolygos parodys. Šiuo metu „Bayern“ yra 79:87 nusileidusi Atėnų „Panathinaikos“ ir 97:88 įveikusi Belgrado „Crvena Zvezda“.
„Esame subalansuota komanda. Turime gerus Vokiečius krepšininkus, gerus amerikiečius, turime talentingus naujokus, tik reikia laiko susižaisti. Matysime, įdomu, kaip klostysis sezonas. Turime potencialo, bet dabar turime ir traumų, su kuo reikia susitvarkyti“, – mano N.Giffey‘us.
Gordonas Herbertas antrus metus iš eilės treniruoja „Bayern“ ekipą ir, pasak puolėjo, jis įnešė nemažai panašių dalykų, kuriuos taikė rinktinėje.
„Jis pastato komandą į konkrečius vaidmenis, turi juos priimti, tačiau tuo pačiu tu jauti ir laisvę. Gordonas sako: gyvenimas nebūtinai visada bus idealus, bus rungtynių, kai laimėsime, bus, kai pralaimėsime. Jis užsitarnauja žaidėjų pagarbą, sukuria gerą darbo atmosferą, dirbame ties savo žaidimu, bet tam, kad būtume gera komanda“, – Krepsinis.net sakė jis.
„Žalgirio“ vizito laukiantis N.Giffey nekantrauja pamatyti sau pažįstamus veidus.
„Matau matytus žmones, su kuriais leidau laiką, visada smagu tai prisiminti. Ulė, personalo nariai, taip pat Maodo – šnekėjomės apie „Žalgirį“ su juo. Man atrodo, jis gyvena tame pačiame bute, kuriame gyvenau aš. Tikiuosi, jis čia turi gerą laiką. Esame pažįstami daug metų, jis nuostabus žmogus, bus smagu jį pamatyti Miunchene“, – sako vokietis.
Jis pripažįsta, kad kauniečių žaidimas, lyginant su praeitais metais, yra pakitęs stipriai, tiesa, N.Giffey‘us ragina palaukti ir po dviejų pergalingų rungtynių nepradėti daryti išvadų apie „Žalgirio“ grėsmę.
„Žiūrėjau jų Eurolygos rungtynes, LKL nemačiau, bet matosi, kad Masiulio stilius bus panašus į senąjį „Žalgirio“ stilių su Jasikevičiumi.
„Žalgiris“ susigrąžino Ulanovo žaidimą nugara į krepšį, pridėjo Maodo kūrybą, turi gerus gynėjus kaip Nigelas ar Sylvainas, kuriuos reikės pristabdyti. Tai bus pagrindinė mūsų užduotis“, – prieš susitikimą sakė jis.
„Žalgirio“ ir „Bayern“ akistata – penktadienį, 21.30 val. Rungtynes stebėkite Krepsinis.net ir TV3.
