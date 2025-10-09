Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionio šou atgarsiai Majamyje: „Heat“ trenerio pagyros ir netikėti palyginimai

2025-10-09 09:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 09:27

Trečiajame Majamio „Heat“ ikisezoniniame mače šanso pagaliau sulaukęs Kasparas Jakučionis juo pasinaudojo puikiai.

E.Spoelstra gyrė lietuvį (Scanpix nuotr.)

Trečiajame Majamio „Heat“ ikisezoniniame mače šanso pagaliau sulaukęs Kasparas Jakučionis juo pasinaudojo puikiai.

REKLAMA
0

Lietuvis surinko 8 taškus ir 10 rezultatyvių perdavimų, o jo žaistas minutes Floridos klubas prieš San Antonijaus „Spurs“ laimėjo šešiolikos taškų skirtumu. Toks rodiklis yra ypač išskirtinis 107:112 pralaimėtame mače.

Po rungtynių K.Jakučionis sulaukė vaizdingų „Heat“ stratego Eriko Spoelstros epitetų – švedas Pelle Larssonas ir lieuvis girti už kovingumą, o pastarajam skirtas ir Japonijos mirtininko titulas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis darbuojasi nuo Vasaros lygos, tad matėme jį treniruotėse, jo atkaklumą ir visko atlikimą didžiausiu greičiu. Jis turi kamikadzės elementų. Kasparas ir Pelle praleis daug laiko ant žemės. Jis yra yra kaip reaktyvinis kuras, iškart pajauti jo energiją, greitį. Buvo smagu turėti jį aikštėje, puikios minutės.

REKLAMA
REKLAMA

Nepasiekėme pergalės, bet nuo suolo pakilę žaidėjai rodė laimintį krepšinį. Buvo smagu žiūrėti ir reikia gerbti tai, kaip jie kovėsi. Jie daug ką darė teisingai ir susikūrė šansą laimėti, tiesiog nepataikėme kelių lemiamų metimų. Norime tokių galimybių turėti kiekvieną vakarą. Kasparas, Pelle ir Jaime buvo puikūs, taip pat ir Kel’elas“, – teigė dar nuo 1997-ųjų klube besidarbuojantis specialistas.

REKLAMA

Lietuvis iki sezono turės dar kelis šansus suspindėti – „Heat“ laukia kontroliniai mačai Orlande ir Atlantoje bei namų rungtynės prieš Memfio „Grizzlies“.

K.Jakučionis Majamio ekipos rotacijoje siekia įsitvirtinti kaip 20-uoju šaukimu naujokų biržoje pakviestas debiutantas. Sezono starte papildomų minučių jam gali atnešti komandos lyderio trauma – Tyleriui Herro prireikė čiurnos operacijos, gynėjas ant parketo grįžti turėtų tik lapkritį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kasparas Jakučionis (nuotr. SCANPIX)
Pirmosiose rungtynėse Majamio ekipoje – įspūdingi Jakučionio perdavimai
N.Jovičius užsibus Majamyje (Scanpix nuotr.)
K.Jakučionio ekipa ilgam išlaikė jauną serbą (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų