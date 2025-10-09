Jakučionio šou atgarsiai Majamyje: „Heat“ trenerio pagyros ir netikėti palyginimai

Lietuvis surinko 8 taškus ir 10 rezultatyvių perdavimų, o jo žaistas minutes Floridos klubas prieš San Antonijaus „Spurs“ laimėjo šešiolikos taškų skirtumu. Toks rodiklis yra ypač išskirtinis 107:112 pralaimėtame mače.
Po rungtynių K.Jakučionis sulaukė vaizdingų „Heat“ stratego Eriko Spoelstros epitetų – švedas Pelle Larssonas ir lieuvis girti už kovingumą, o pastarajam skirtas ir Japonijos mirtininko titulas.
„Jis darbuojasi nuo Vasaros lygos, tad matėme jį treniruotėse, jo atkaklumą ir visko atlikimą didžiausiu greičiu. Jis turi kamikadzės elementų. Kasparas ir Pelle praleis daug laiko ant žemės. Jis yra yra kaip reaktyvinis kuras, iškart pajauti jo energiją, greitį. Buvo smagu turėti jį aikštėje, puikios minutės.
Nepasiekėme pergalės, bet nuo suolo pakilę žaidėjai rodė laimintį krepšinį. Buvo smagu žiūrėti ir reikia gerbti tai, kaip jie kovėsi. Jie daug ką darė teisingai ir susikūrė šansą laimėti, tiesiog nepataikėme kelių lemiamų metimų. Norime tokių galimybių turėti kiekvieną vakarą. Kasparas, Pelle ir Jaime buvo puikūs, taip pat ir Kel’elas“, – teigė dar nuo 1997-ųjų klube besidarbuojantis specialistas.
Asked Erik Spoelstra about the impact Kasparas Jakucionis had right from the jump.— Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) October 9, 2025
“…He has a kamikaze element to him. Him and Pelle are going to spend a lot of time on the ground. He’s like jet fuel…”
Would add Kel’el Ware “put a lot of it together tonight.” #HeatNation pic.twitter.com/qWJBPUOR2F
Lietuvis iki sezono turės dar kelis šansus suspindėti – „Heat“ laukia kontroliniai mačai Orlande ir Atlantoje bei namų rungtynės prieš Memfio „Grizzlies“.
K.Jakučionis Majamio ekipos rotacijoje siekia įsitvirtinti kaip 20-uoju šaukimu naujokų biržoje pakviestas debiutantas. Sezono starte papildomų minučių jam gali atnešti komandos lyderio trauma – Tyleriui Herro prireikė čiurnos operacijos, gynėjas ant parketo grįžti turėtų tik lapkritį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!