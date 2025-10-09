Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

K.Durantas ir A.Šengunas vedė atsinaujinusią „Rockets“ ekipą į pergalę prieš „Jazz“

2025-10-09 08:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 08:39

Antrąjį ikisezoninį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačą lamėjo atsinaujinę Hjustono „Rockets“.

K.Durantas debiutavo Hjustono ekipoje (Scanpix nuotr.)

Antrąjį ikisezoninį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačą lamėjo atsinaujinę Hjustono „Rockets“.

REKLAMA
0

Teksaso klubas namie 140:127 (23:25, 44:36, 40:40, 33:26) nugalėjo Jutos „Jazz“.

Svečiai startavo spurtu 13:3, bet vėliau atidavė iniciatyvą šeimininkams. „Rockes“ didžiąją mačo dalį laikėsi trapaus pranašumo, kuris finišo tiesiojoje pasiekė dviženklę ribą (128:116).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sklandžiai naujame klube debiutavo Kevinas Durantas – 23 minutės, 20 taškų (6/8 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai bei rezultatyvus perdavimas.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu penktąjį sezoną komandoje pasitinkantis Alperenas Šengunas atliko dvigubą dublį – 28 minutės, 13 taškų (5/7 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/3 baudų metimų), 5 atkovoti, prarastas ir 4 perimti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų bei 2 pražangos.

REKLAMA

Kita Europos čempionato žvaigždė Lauri Markkanenas žaisti negalėjo dėl riešo traumos.

Lyderio vaidmens „Jazz“ gretose ėmėsi penktuoju šaukimu pakviestas naujokas Ace’as Bailey – 31 minutė, 25 taškai (9/11 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 6 atkovoti, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir 2 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

Jutos klubas tritaškius metė 44 procentų tikslumu (20/45), bet turėjo daug kitų problemų – pralaimėta kova dėl kamuolių (35:47), 20 klaidų ir gerokai retesni baudų metimų (7/12 prieš 23/30).

„Jazz“ kitam mačui vyksta į San Antonijų, „Rockets“ namie priims Naujojo Orleano „Pelicans“.

„Rockets“: Kevinas Durantas 20 (7/10 dvitaškių), Amenas Thompsonas 19 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Jabari Smithas 18 (3/5 tritaškių), Alperenas Šengunas 13 (5 atk. kam., 13 rez. perd.), Reedas Sheppardas (4 atk. kam.) ir Aaronas Holiday’us (3/6 tritaškių) po 11, Jeffas Greenas 10.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jazz“: Ace’as Bailey 25 (6 atk. kam., 11/16 metimų), Brice’as Sensabaugh 24 (6/10 tritaškių), Keyonte George’as 16 (9 rez. perd.), Tayloras Hendricksas 15 (4/8 tritaškių, 4 atk. kam.), Jusufas Nurkičius (8 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Kevinas Love’as (6 atk. kam., 4 klaidos) po 12, Sviatoslavas Michailiukas 9 (1/6 tritaškių).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų