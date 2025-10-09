K.Durantas ir A.Šengunas vedė atsinaujinusią „Rockets“ ekipą į pergalę prieš „Jazz“

Teksaso klubas namie 140:127 (23:25, 44:36, 40:40, 33:26) nugalėjo Jutos „Jazz“.
Svečiai startavo spurtu 13:3, bet vėliau atidavė iniciatyvą šeimininkams. „Rockes“ didžiąją mačo dalį laikėsi trapaus pranašumo, kuris finišo tiesiojoje pasiekė dviženklę ribą (128:116).
Sklandžiai naujame klube debiutavo Kevinas Durantas – 23 minutės, 20 taškų (6/8 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai bei rezultatyvus perdavimas.
Tuo tarpu penktąjį sezoną komandoje pasitinkantis Alperenas Šengunas atliko dvigubą dublį – 28 minutės, 13 taškų (5/7 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/3 baudų metimų), 5 atkovoti, prarastas ir 4 perimti kamuoliai, 13 rezultatyvių perdavimų bei 2 pražangos.
Kita Europos čempionato žvaigždė Lauri Markkanenas žaisti negalėjo dėl riešo traumos.
Lyderio vaidmens „Jazz“ gretose ėmėsi penktuoju šaukimu pakviestas naujokas Ace’as Bailey – 31 minutė, 25 taškai (9/11 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 6 atkovoti, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir 2 pražangos.
Jutos klubas tritaškius metė 44 procentų tikslumu (20/45), bet turėjo daug kitų problemų – pralaimėta kova dėl kamuolių (35:47), 20 klaidų ir gerokai retesni baudų metimų (7/12 prieš 23/30).
„Jazz“ kitam mačui vyksta į San Antonijų, „Rockets“ namie priims Naujojo Orleano „Pelicans“.
„Rockets“: Kevinas Durantas 20 (7/10 dvitaškių), Amenas Thompsonas 19 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Jabari Smithas 18 (3/5 tritaškių), Alperenas Šengunas 13 (5 atk. kam., 13 rez. perd.), Reedas Sheppardas (4 atk. kam.) ir Aaronas Holiday’us (3/6 tritaškių) po 11, Jeffas Greenas 10.
„Jazz“: Ace’as Bailey 25 (6 atk. kam., 11/16 metimų), Brice’as Sensabaugh 24 (6/10 tritaškių), Keyonte George’as 16 (9 rez. perd.), Tayloras Hendricksas 15 (4/8 tritaškių, 4 atk. kam.), Jusufas Nurkičius (8 atk. kam., 7 rez. perd.) ir Kevinas Love’as (6 atk. kam., 4 klaidos) po 12, Sviatoslavas Michailiukas 9 (1/6 tritaškių).
