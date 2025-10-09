Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Domantas Sabonis startavo NBA pasirengime: tapo rezultatyviausiu „Kings“ gretose

2025-10-09 08:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 08:12

Pasirengimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui solidžiai pradėjo Domantas Sabonis.

D.Sabonis drebino krepšį (Scanpix nuotr.)

Pasirengimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui solidžiai pradėjo Domantas Sabonis.

2

Lietuvis buvo rezultatyviausias Sakramento „Kings“ gretose, nors namie ir nusileido Toronto „Raptors“122:130 (27:36, 25:29, 26:32, 44:33).

„Karaliai“ į gilią duobę krito trečiajame kėlinyje (72:97), bet likus trims minutėms prisitraukė koviniu atstumu (111:117). Vis dėlto „Raptors“ iniciatyvą susigrąžino pasižymėdami keturiose atakose paeiliui, o pergalę įtvirtino baudų metimais.

D.Sabonis per 23 minutes surinko 19 taškų (7/8 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus bei 3 pražangas.

Sakramento klubas išbandė penkiolika žaidėjų ir tik D.Sabonis surinko daugiau 12 taškų.

„Raptors“ gretose universaliai pasirodė devintuoju šaukimu pakviestas naujokas Collinas Murray’us-Boylesas – 23 minutės, 12 taškų (3/6 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 7 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 2 blokai ir 3 pražangos.

Kanados ekipa iki pergalės nužygiavo tritaškius mesdami 54 procentų taiklumu (20/37).

„Kings“ sužaidė pirmąjį ikisezoninį mačą, o ant parketo spalio 11-ąją dar kartą išbėgs Portlande.

„Raptors“: Brandonas Ingramas 21 (6 atk. kam., 5/7 tritaškių), Ja’Kobe Walteris 15, Gradey Dickas 14 (5/5 dvitaškių), R.J.Barrettas 13 (3/5 tritaškių, 4 rez. perd.), Collinas Murray’us-Boylesas 12 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Chucky Hepburnas 9, Immanuelis Quickley 8 (4 rez. perd.).

„Kings“: Domantas Sabonis 19 (4 atk. kam., 7/8 dvitaškių, 4 klaidos), Zachas LaVine’as 16 (3/5 tritaškių), Dylanas Cardwellas 12 (6/7 dvitaškių), Nique’as Cliffordas 10 (9 rez. perd.), Keonas Ellisas, Devinas Carteris ir Malikas Monkas po 8.

