  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

L.Jamesas praleis visą pasiruošimą sezonui

2025-10-08 09:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 09:44

Los Andželo „Lakers" megažvaigždė LeBronas Jamesas dėl sveikatos problemų praleis visą pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui.

L.Jamesas praleis visą pasiruošimą (Scanpix nuotr.)

Los Andželo „Lakers“ megažvaigždė LeBronas Jamesas dėl sveikatos problemų praleis visą pasiruošimą Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui.

0

ESPN praneša, kad „Karalius“ jaučia nervo dirginimą sėdmenų srityje.

Pridedama, kad nepaisant sveikatos problemų, planuojama, kad jis žais NBA sezono atidarymo mače spalio 21 d. prieš „Golden State Warriors“.

40-mečiui artėjantis sezonas NBA bus 23-iasis. Gruodį jam sukaks 41-eri.

Praėjusį sezoną NBA legenda sužaidė 70 mačų ir fiksavo 24,4 taško, 7,8 atkovoto kamuolio ir 8,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

