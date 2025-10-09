Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

K.Jakučionis spindi „Heat“ gretose: solidus rezultatyvių perdavimų pasirodymas ikisezoninėse rungtynėse prieš „Spurs“

2025-10-09 07:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-09 07:50

Kasparas Jakučionis puikiai pasinaudojo pirmuoju šansu ikisezoniniuose Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačuose.

K.Jakučionis suspindo ryškiai (Scanpix nuotr.)

Kasparas Jakučionis puikiai pasinaudojo pirmuoju šansu ikisezoniniuose Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačuose.

REKLAMA
0

Lietuvis buvo vienas ryškiausių Majamio „Heat“ žaidėjų, nors namie įveikti San Antonijaus „Spurs“ ir nepavyko – 107:112 (33:33, 24:28, 23:25, 27:26).

Likus žaisti dvi minutes rezultatas dar buvo lygus (107:107), bet Davidas Garcia-Jonesas išvedė svečius į priekį, o užsikirtus šeimininkų puolimui „Spurs“ pergalę įtvirtino baudų metimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo suolo pakilęs K.Jakučionis per 25 minutes surinko 8 taškus (1/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 10 rezultatyvių perdavimų, 2 perimtus kamuolius, bloką bei 3 klaidas. Lietuvio minutes „Heat“ laimėjo 16 taškų skirtumu – geriausias rezultatas komandoje.

REKLAMA
REKLAMA

Įžaidėjui tai buvo pirmasis mačas pagrindinėje „Heat“ sudėtyje, nors klubas sužaidė jau trečiąjį ikisezoninį susitikimą ir visus pralaimėjo.

REKLAMA

Nugalėtojų gretose Victoras Wembanyama per 22 minutes pelnė 10 taškų (4/8 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/4 baudų metimų), atkovojo 4, perėmė vieną ir prarado 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus bei 2 kartus prasižengė.

Abi komandos dažnai klydo (19 ir 21), o „Spurs“ pranašumą kūrėsi geresne kova dėl kamuolių (49:36).

Kitas K.Jakučionio šansas parodyti savo sugebėjimus – spalio 13-osios Floridos derbis svečiuose pas Orlando „Magic“.

REKLAMA
REKLAMA

„Heat“: Kel’elas Ware’as 29 (12 atk. kam., 3/6 tritaškių), Jaime Jaquezas 19 (6/8 dvitaškių), Normanas Powellas 18 (4 atk. kam., 4 klaidos), Bamas Adebayo 9 (3/10 metimų), Andrew Wigginsas (3/10 metimų) ir Kasparas Jakučionis (10 rez. perd.) po 8.

„Spurs“: Keldonas Johnsonas 19 (6 atk. kam.), Julianas Champagnie 15 (5/7 tritaškių, 4 rez. perd.), Devinas Vassellas 12 (6 atk. kam., 0/4 tritaškių), Adamas Flagleris 11, Victoras Wembanyama 10 (4 atk. kam., 5 rez. perd., 5 klaidos), Luke’as Kornetas (11 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Lindy Watersas (3/4 tritaškių) po 9, Harrisonas Barnesas ir Carteris Bryantas (6 atk. kam., 4 klaidos) po 8.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
E.Spoelstra gyrė lietuvį (Scanpix nuotr.)
Jakučionio šou atgarsiai Majamyje: „Heat“ trenerio pagyros ir netikėti palyginimai (2)
N.Jovičius užsibus Majamyje (Scanpix nuotr.)
K.Jakučionio ekipa ilgam išlaikė jauną serbą (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų