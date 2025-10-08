Giedraitis prisidėjo prie Tenerifės „La Laguna“ pergalės FIBA Čempionų lygoje

Lietuvis per 15 minučių pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo, kartą prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.
Tenerifės komandai Aaronas Doornekampas įmetė 13 taškų (4/6 trit.), Bruno Fitipaldo pridėjo 12, Jaime Fernandezas – 11.
Pralaimėjusiems Jordanas Fordas pelnė 16 taškų (5 rez. per.), Timmy Allenas surinko 14 (6/11 metimai).
