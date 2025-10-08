Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Giedraitis prisidėjo prie Tenerifės „La Laguna“ pergalės FIBA Čempionų lygoje

2025-10-08 23:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 23:30

FIBA Čempionų lygoje pergalę iškovojo Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ (1/0) ekipa, kuri išvykoje 84:78 (21:12, 20:26, 24:20, 19:20) nugalėjo Trapanio „Shark“ (0/1) klubą.

R.Giedraitis džiaugėsi pergale (FIBA Europe nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje pergalę iškovojo Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna" (1/0) ekipa, kuri išvykoje 84:78 (21:12, 20:26, 24:20, 19:20) nugalėjo Trapanio „Shark" (0/1) klubą.

0

Lietuvis per 15 minučių pelnė 4 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo, kartą prasižengė ir surinko 4 naudingumo balus.

Tenerifės komandai Aaronas Doornekampas įmetė 13 taškų (4/6 trit.), Bruno Fitipaldo pridėjo 12, Jaime Fernandezas – 11.

Pralaimėjusiems Jordanas Fordas pelnė 16 taškų (5 rez. per.), Timmy Allenas surinko 14 (6/11 metimai).

