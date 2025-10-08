Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Pirmame pasiruošimo mače – M.Buzelis rezultatyviausias rungtynių žaidėjas

2025-10-08 08:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-08 08:27

Matas Buzelis žibėjo pirmosiose pasiruošimo Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui rungtynėse, o jo atstovaujama Čikagos „Bulls“ namie 118:117 (26:37, 31:20, 26:33, 35:27) palaužė Klivlando „Cavaliers“.

M.Buzelis blizgėjo (Scanpix nuotr.)

Nuo rungtynių starto žaidęs lietuvis per 18 minučių pelnė 19 taškų (5/6 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 ir prarado 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei blokavo metimą.

0

Nuo rungtynių starto žaidęs lietuvis per 18 minučių pelnė 19 taškų (5/6 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 ir prarado 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei blokavo metimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelis buvo rezultatyviausias mačo žaidėjas.

M.Buzelio pasirodymas:

„Cavaliers“ turėjo galimybę laimėti, bet per paskutinę ataką Dalenas Terry ir Jalenas Smithas blokavo metimus, taip išplėšdami pergalę šeimininkams.

M.Buzeliui geriausiai su 16 taškų talkino Zachas Collinsas, 12 pridėjo Ayo Dosunmu.

„Cavs“ po 17 taškų įmetė De'Andre Hunteris ir Craigas Porteris.

