Pirmame pasiruošimo mače – M.Buzelis rezultatyviausias rungtynių žaidėjas

Nuo rungtynių starto žaidęs lietuvis per 18 minučių pelnė 19 taškų (5/6 dvit., 2/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 ir prarado 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei blokavo metimą.
M.Buzelis buvo rezultatyviausias mačo žaidėjas.
M.Buzelio pasirodymas:
„Cavaliers“ turėjo galimybę laimėti, bet per paskutinę ataką Dalenas Terry ir Jalenas Smithas blokavo metimus, taip išplėšdami pergalę šeimininkams.
M.Buzeliui geriausiai su 16 taškų talkino Zachas Collinsas, 12 pridėjo Ayo Dosunmu.
„Cavs“ po 17 taškų įmetė De'Andre Hunteris ir Craigas Porteris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!