TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Geriausi NBA žaidėjai – tavo komandoje: burk sudėtį ir nugalėk visus

2025-10-07 13:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 13:34

Krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) menedžerį.

(Scanpix nuotr.)

Krepšinio naujienų portalas Krepsinis.net pristato Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) menedžerį.

0

Kadangi NBA rungtynės vyksta kasdien ir nėra pertraukų, teko spręsti uždavinį, kaip suskirstyti turus, kad dalyviai galėtų pasikeisti komandų sudėtis. Sprendimas buvo priimtas toks: turai vyks nuo nakties iš šeštadienio į sekmadienį pirmojo mačo iki kitos savaitės šeštadienio paskutinio susitikimo, kuris žaidžiamas anksti ryte. Taigi, dalyviai nuo šeštadienio ryto iki šeštadienio vakaro turės laiko tam, kad pakeistų savo komandos sudėtį.

Pirmasis turas bus perpus trumpesnis, kadangi vyks keturias dienas (spalio 22–25). Vėliau visi turai vyks pagal anksčiau minėtą modelį. Kiekvieno turo tvarkaraštį galite rasti menedžerio žaidime spustelėję „menedžeris“ ir tuomet „turų tvarkaraštis“.

Kiekvienas registruotas vartotojas gali burti savo komandą, kuri sezono metu rinks taškus, o sėkmingiausi savo komandų vadybininkai bus apdovanoti Krepsinis.net prizais.

Turėdami tam tikrą biudžetą (120 tūkst.), galėsite pasirinkti žaidėjus, kurie, jūsų manymu, NBA sezone rungtyniaus naudingiausiai. Čia pravers jūsų žinios apie krepšinį, loginis mąstymas, intuicija ir, be abejonės, vadybos išmanymas.

Sezono metu žaidėjų kaina kils arba mažės priklausomai nuo jų pasirodymo rungtynėse, todėl svarbu numatyti, kurį krepšininką verta parduoti, o kurį įsigyti.

Vienas registruotas vartotojas gali turėti vieną komandą. Menedžerį visada rasite puslapio viršuje esančioje meniu juostoje pasirinkę MENEDŽERIS.

