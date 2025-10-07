Futsal A lygos 2 turas: kosminė Naujosios Akmenės komandos pradžia

Mažeikių VIP savaitgalį nežaidė, o prie starto linijos stojo ir čempiono titulą ginantis „Kauno Žalgiris“. Besiruošdami Čempionų lygai, kauniečiai po gražios kovos įveikė principinius savo varžovus Jonavos „Vikingus“.
„Kėdainiai United“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 2:3
Trimis pralaimėjimais (įskaitant LFF futsal supertaurės turnyrą) naujus futbolo metus pradėjęs Vilkaviškio „Bruklinas“ pagaliau, laimėjo. Ne taip lengvai, kaip planavo, tačiau pergalė yra pergalė. Kėdainių klubas, savo ruožtu, buvo labai arti to, kad jau antrajame ture pradėtų pildyti taškų lentelę.
Permainingai prasidėjusiose rungtynėse pirmojo įvarčio reikėjo laukti kiek daugiau nei septynias minutes. Pasinaudoję varžovų klaida, kėdainiečiai smaigalyje surado Stanislavą Tytyniuką, kuris vienu lietimu į priekį išvedė aikštės šeimininkus.
Po praleisto įvarčio „Bruklinas“ perėmė inicatyvą ir išlyginamojo įvarčio laukti ilgai nereikėjo. Artiomas Spelmanas tolimu smūgiu nuo virpsto pasiuntė kamuolį į tinklą bei, kaip jam įprasta, sušoko originalų džiaugsmo šokį.
Antrajame kėlinyje vilkaviškiečių žaidybinė persvara tapo dar didesnė, tačiau įveikti Egidijų Žagarą jiems buvo misija neįmanoma. Savo ruožtu, aikštės šeimininkams užteko vienos varžovų klaidos, kuri virto baudos smūgiu per metrą nuo baudos aikštelės linijos. Kėdainių komandos veteranas Evaldas Kugys nusprendė smūgiuoti tiesiogiai ir kamuolys atsidūrė tinkle.
Žaisti buvo likusios septynios minutės. Per jas iš pradžių Jardielis Vieira, išsilaisvinęs nuo varžovo gynybos, smūgiu į tolimąjį viršutinį vartų kampą rezultatą išlygino, o dar po poros minučių, atsidūręs vienas prie tolimojo virpsto, Levi Alvesas smūgiu į tuščius vartus išplėšė savo komandai pergalę.
„Vilnius futsal“ – „Gargždų pramogos“ 2:2
Po skaudaus pralaimėjimo „Akmenės kraštui“ pirmajame ture „Vilnius futsal“ komanda į namų rungtynes surinko vienuolika žaidėjų, o tai garantavo kiek lengvesnį gyvenimą. Ir nors rungtynių pradžia to lengvesnio gyvenimo nežadėjo, tačiau finalinis švilpukas Marijaus Rimo komandai dovanojo pirmąjį sezono tašką.
Rungtynes svečiai iš Gargždų pradėjo geriau, tačiau į aikštę žengus antrajam ketvertui, jėgos susilygino. Pirmasis įvartis buvo įmuštas sužaidus beveik penkiolika minučių, kai po sėkmingai įžaisto kampinio, Deividas Reimaris tiksliai smūgiavo į apatinį vartų kampą.
Dar iki pertraukos Jurgis Stankevičius galėjo išlyginti rezultatą, kai už šeštą varžovų pražangą buvo skirtas dešimties metrų baudinys. Vilniečių nelaimei, kamuolys pralėkė visiškai šalia vartų.
Po pertraukos didelių pokyčių žaidime nebuvo. Šeimininkai vis ieškojo savo galimybės ir beveik įpusėjus kėliniui tą galimybę surado. Lukas Tatarūnas pirmasis prišoko prie varžovų vartininko atmušto kamuolio bei smūgiu iš metro išlygino rezultatą.
Likus žaisti keturias minutes, „Gargždų pramogos“ nusprendė vartininką pakeisti penktu žaidėju. Tokia rizika po poros minučių kainavo Aurimo Pukevičiaus įvartį per visą aikštę į tuščius vartus. Tačiau dar po minutės žaidimas daugumoje Algimantui Bačanskiui leido išlyginti rezultatą ir išplėšti komandai bent tašką.
FSK „Radviliškis“ – „Akmenės kraštas“ 1:9
Kosminę sportinę formą sezono pradžioje demonstruojanti Oleksandro Danylenko treniruojama „Akmenės krašto“ komanda surengė dar vieną šventę savo gerbėjams. Tos šventės atributai buvo matomi nuo pirmosios susitikimo minutes, kai Brayanas Rivera įmušė pirmąjį įvartį.
Vėliau sekė radviliškiečių įvartis į savus vartus, Klauso Andersono Ferreiros gražus (ir tikslus) smūgis, Felipės Chaveso perimtas kamuolys varžovų baudos aikštelėje bei Levy Neto nuo vartų linijos pelnytas penktasis įvartis. Ir visa tai nutiko per vieną kėlinį.
Prie visų „Radviliškio“ komandos nelaimių galima pridurti ir Justo Gulbino gautą raudoną kortelę, dėl kurios vienas komandos lyderių bus priverstas praleisti kitas rungtynes.
Po pertraukos po du kartus pasižymėjo L. Neto ir Donatas Morkis, o radviliškiečiai garbės įvartį pelnė po Gyčio Virozerovo tikslaus smūgio, kai švieslentėje degė skaičiai 0:7.
„Kauno Žalgiris“ – Jonavos „Vikingai“ 5:2
Vos prieš tris savaites šios komandos susitiko LFF futsal supertaurės finale, kur po atkaklios kovos pergalę šventė Kauno komanda. „Vikingai“ sekmadienį siekė revanšo, tačiau ir vėl stipresnis buvo daugkartinis šalies čempionas.
Jonavos atstovai antrąją susitikimo minutę grasino varžovų vartams, tačiau po keliasdešimties sekundžių neapsigynė nuo Victoro Macedo reido, virtusio pirmuoju dvikovos įvarčiu.
Neatspėję atsitiesti po nokdauno, „Vikingai“ dar sykį buvo priversti traukti kamuolį iš tinklo. Prie tolimojo virpsto atsidūręs Vinicius uždarė Filipės Da Silvos perdavimą bei padvigubino skirtumą.
Atsigavę po šalto dušo, „Vikingai“ perėmė iniciatyvą ir dar iki pertraukos po įspūdingo Bermundezo Sepulvedos įvarčio skirtumą sušvelnino iki minimumo.
Joao Vitoras ir Artūras Juchno savo komandos pelnė po įvartį antrojo kėlinio pirmoje pusėje ir komandas toliau skyrė vienas įvartis. Žalgiriečiai nesupanikavo ir iki dvikovos pabaigos surado dar dvi labai geras galimybes padidinti persvarą. Abiem galimybėmis pasinaudojo.
