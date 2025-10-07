C.Delfino paskelbė apie karjeros pabaigą

43 metų 196 cm ūgio puolėjas nutarė baigti profesionalo kelią, kuris truko net 27-erius metus.
C.Delfino pastaruosius du sezonus praleido Italijos antroje lygoje, 2020–2023 m. buvo Pezaro klubo nariu, 2018–2019 m. spėjo pažaisti tiek Turino, tiek Bolonijos „Fortitudo“ ekipose.
C.Delfino su rinktine susižėrė krūvą medalių – du olimpiados (aukso ir bronzos), dar trys (du aukso, vienas – sidabro) FIBA Amerikos turnyruose.
Argentinietis Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) praleido aštuonerius metus, 2024–2024 m. jį matėme Eurolygoje ir dar 2017–2018 m. sezone jis išbėgo ant parketo dvejose rungtynės su Vitorijos „Baskonia“ gretose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!