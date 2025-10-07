Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

C.Delfino paskelbė apie karjeros pabaigą

2025-10-07 12:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 12:55

Legendinis Argentinos krepšininkas Carlosas Delfino paskelbė apie karjeros pabaigą.

C.Delfino baigė karjerą

43 metų 196 cm ūgio puolėjas nutarė baigti profesionalo kelią, kuris truko net 27-erius metus.

0

43 metų 196 cm ūgio puolėjas nutarė baigti profesionalo kelią, kuris truko net 27-erius metus.

C.Delfino pastaruosius du sezonus praleido Italijos antroje lygoje, 2020–2023 m. buvo Pezaro klubo nariu, 2018–2019 m. spėjo pažaisti tiek Turino, tiek Bolonijos „Fortitudo“ ekipose.

C.Delfino su rinktine susižėrė krūvą medalių – du olimpiados (aukso ir bronzos), dar trys (du aukso, vienas – sidabro) FIBA Amerikos turnyruose.

Argentinietis Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) praleido aštuonerius metus, 2024–2024 m. jį matėme Eurolygoje ir dar 2017–2018 m. sezone jis išbėgo ant parketo dvejose rungtynės su Vitorijos „Baskonia“ gretose.

