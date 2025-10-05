D.Adomaičio auklėtiniai Japonijoje lieka be pergalių

Lietuvio auklėtiniai 64:66 (18:22, 14:13, 14:18, 18:13) ir antrą kartą nusileido Ucunomijos „Brex“ (2/0) krepšininkams.
Pirmąjį tarpusavio mačą Ucunomijos klubas laimėjo 81:56.
Nugalėtojams D.J.Newbillas pelnė 27 taškus (7 rez. per.), Isaacas Fotu pridėjo 12 (10 atk. kam., 6 rez. per.).
Tokijo komandai Sebastianas Saizas įmetė 18 taškų (9 atk. kam.), o buvęs Vilniaus „Ryto“ gynėjas Marcusas Fosteris surinko 12 (4/13 metimai).
