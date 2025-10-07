Rožinio kaspino paramos bėgime – olimpiečio pergalė

„Dermetic“ 10 km distanciją Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvis įveikė per 31 min. 3 sek. bei 18 sek. pranoko Rimvydą Alminą, o 38 sek. – Tomą Bizimavičių.
„Tikrai nebėgau maksimaliai, jėgas paskirsčiau, kad jausčiausi puikiai. Kažkaip taip gavosi, kad viskas sukrito ir tas rezultatas net man pačiam netikėtas – planavau bėgti ramiau. Bėgti Laisvės alėjoje man patinka: visą laiką ateina daugiau žmonių iš šalies, kurie palaiko net ir sėdėdami kavinėse. Trasa 4 ratų, bet nesudėtinga, paprasta“, – komentavo R. Kančys.
Pastaruoju metu maratonininką dažniau galima išvysti ne 10 km, o ultra distancijose. Praėjusiais metais kaunietis netgi pagerino Lietuvos 50 km rungties rekordą, tokį nuotolį nubėgęs per 2 val. 49 min. 11 sek.
„Sezonas dar nesibaigė, po dviejų savaičių Kuršių Nerijoje bėgsiu 43 km, o gruodžio mėnesį turėčiau startuoti pasaulio 50 km bėgimo čempionate“, – sakė R. Kančys.
„Pink Run su Antėja“ bėgime moterų 10 km rungtį laimėjo Dalia Lukošienė (39 min. 18 sek.), pranokusi Moniką Rudienę (40 min. 50 sek.) bei Liną Alūzę (41 min.). Tuo tarpu „Supportan“ 5 km varžybose greičiausi buvo Justinas Čekanauskas (15 min. 39 sek.) ir tituluota orientacininkė Teklė Emilija Gvildytė (18 min. 36 sek.).
„Man tai vienas iš gražiausių renginių Lietuvoje. Kadangi pati prisidedu prie jo organizavimo, labai gera iš mūsų partnerių gauti atsiliepimus dėl itin geros atmosferos. Gera prisidėti prie paramos sergančioms krūties vėžiu, dėl to ir pati stengiuosi bėgti kiekvienais metais“, – pasakojo T. E. Gvildytė.
Sportininkė šiemet triumfavo ir kitame Laisvės alėjoje vykusiame bėgime – „Resolution Run“. Nugalėtoja išskyrė ypatingą palaikymą trasoje varžybų metu.
„Šiais metais ypatingai jautėsi palaikymas, labai prie to prisidėjo savanoriai. Galima sakyti, kad bėgant visoje Laisvės alėjoje grojo muzika, o savanoriai palaikė visoje trasoje. Labai smagu bėgti Laisvės alėja, visą laiką matosi, kur bus finišas, visąlaik yra kažkoks taškas, kurio sieki, o apsisukus matai finišą. Lengvas ir smagus renginys, kuriame labai jaučiasi palaikymas“, – dėstė T. E. Gvildytė.
Renginio dalyviai paaukojo daugiau nei 13 tūkst. eurų krūties vėžiu sergančių moterų reabilitacijai, o AB „Agathum“ šią sumą padidino iki 15 tūkst. Toks lėšų skaičius atiteks Kauno apskrities moterų sveikatos draugijai „Alma“ bei onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugijai „Eivena“.
Per visą rožinio kaspino paramos bėgimo „Pink Run“ gyvavimo laikotarpį moterų reabilitacijai jau paaukota daugiau nei 70 tūkst. eurų.
