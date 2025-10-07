Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Rožinio kaspino paramos bėgime – olimpiečio pergalė

2025-10-07 13:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 13:01

Sekmadienį Kauno Laisvės alėją užtvindė rožinė minia. Laikinosios sostinės širdyje vyko 12-asis rožinio kaspino paramos bėgimas „Pink Run su Antėja“, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į krūties vėžio prevenciją. Pustrečio tūkstančio dalyvių jėgas išbandė 10 km bei 5 km rungtyse, o tarp nugalėtojų atsidūrė ir olimpietis maratonininkas Remigijus Kančys.

„Pink Run su Antėja“ | Roko Lukoševičiaus nuotr.

Sekmadienį Kauno Laisvės alėją užtvindė rožinė minia. Laikinosios sostinės širdyje vyko 12-asis rožinio kaspino paramos bėgimas „Pink Run su Antėja“, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į krūties vėžio prevenciją. Pustrečio tūkstančio dalyvių jėgas išbandė 10 km bei 5 km rungtyse, o tarp nugalėtojų atsidūrė ir olimpietis maratonininkas Remigijus Kančys.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dermetic“ 10 km distanciją Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvis įveikė per 31 min. 3 sek. bei 18 sek. pranoko Rimvydą Alminą, o 38 sek. – Tomą Bizimavičių.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikrai nebėgau maksimaliai, jėgas paskirsčiau, kad jausčiausi puikiai. Kažkaip taip gavosi, kad viskas sukrito ir tas rezultatas net man pačiam netikėtas – planavau bėgti ramiau. Bėgti Laisvės alėjoje man patinka: visą laiką ateina daugiau žmonių iš šalies, kurie palaiko net ir sėdėdami kavinėse. Trasa 4 ratų, bet nesudėtinga, paprasta“, – komentavo R. Kančys.

REKLAMA

Pastaruoju metu maratonininką dažniau galima išvysti ne 10 km, o ultra distancijose. Praėjusiais metais kaunietis netgi pagerino Lietuvos 50 km rungties rekordą, tokį nuotolį nubėgęs per 2 val. 49 min. 11 sek.

„Sezonas dar nesibaigė, po dviejų savaičių Kuršių Nerijoje bėgsiu 43 km, o gruodžio mėnesį turėčiau startuoti pasaulio 50 km bėgimo čempionate“, – sakė R. Kančys.

REKLAMA
REKLAMA

„Pink Run su Antėja“ bėgime moterų 10 km rungtį laimėjo Dalia Lukošienė (39 min. 18 sek.), pranokusi Moniką Rudienę (40 min. 50 sek.) bei Liną Alūzę (41 min.). Tuo tarpu „Supportan“ 5 km varžybose greičiausi buvo Justinas Čekanauskas (15 min. 39 sek.) ir tituluota orientacininkė Teklė Emilija Gvildytė (18 min. 36 sek.).

„Man tai vienas iš gražiausių renginių Lietuvoje. Kadangi pati prisidedu prie jo organizavimo, labai gera iš mūsų partnerių gauti atsiliepimus dėl itin geros atmosferos. Gera prisidėti prie paramos sergančioms krūties vėžiu, dėl to ir pati stengiuosi bėgti kiekvienais metais“, – pasakojo T. E. Gvildytė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sportininkė šiemet triumfavo ir kitame Laisvės alėjoje vykusiame bėgime – „Resolution Run“. Nugalėtoja išskyrė ypatingą palaikymą trasoje varžybų metu.

„Šiais metais ypatingai jautėsi palaikymas, labai prie to prisidėjo savanoriai. Galima sakyti, kad bėgant visoje Laisvės alėjoje grojo muzika, o savanoriai palaikė visoje trasoje. Labai smagu bėgti Laisvės alėja, visą laiką matosi, kur bus finišas, visąlaik yra kažkoks taškas, kurio sieki, o apsisukus matai finišą. Lengvas ir smagus renginys, kuriame labai jaučiasi palaikymas“, – dėstė T. E. Gvildytė.

REKLAMA

Renginio dalyviai paaukojo daugiau nei 13 tūkst. eurų krūties vėžiu sergančių moterų reabilitacijai, o AB „Agathum“ šią sumą padidino iki 15 tūkst. Toks lėšų skaičius atiteks Kauno apskrities moterų sveikatos draugijai „Alma“ bei onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugijai „Eivena“.

Per visą rožinio kaspino paramos bėgimo „Pink Run“ gyvavimo laikotarpį moterų reabilitacijai jau paaukota daugiau nei 70 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų