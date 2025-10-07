„TransINVEST“ atidaro modernų sporto kompleksą Vilniaus rajone

Modernus stadionas, atitinkantis UEFA reikalavimus
Naujasis stadionas talpina 1500 žiūrovų, iš kurių 500 vietų yra po stogu su šalia įrengtomis 150 parkavimo vietomis automobiliams bei 2 autobusams, aikštė su moderniausia apšvietimo sistema (800 liuksų) bei galimybe naudoti VAR sistemą. Objektą sudaro dviejų aukštų pastatas, kurio bendras plotas siekia daugiau nei 600 kvadratinių metrų. Jame įrengtos modernios persirengimo, trenerių, teisėjų, medicinos, konferencijų, žurnalistų, VIP ir kitos administracinės patalpos.
Į stadiono statybą ir infrastruktūrą jau investuota daugiau nei 5 milijonai eurų – tai reikšminga privataus kapitalo investicija į Vilniaus rajono sporto plėtrą. Projektas įgyvendintas klubo iniciatyva, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe ir jos bendruomene.
Stadionas pilnai pritaikytas ne tik A lygos rungtynėms bet ir UEFA Konferencijų lygos varžyboms iki grupių etapo.
Plėtra – futbolo treniruočių aikštės ir erdvės vaikams.
Ateities planuose numatyta dar dvi treniruočių aikštės – viena su dirbtine šildoma danga, kita – su natūralia veja. Taip pat, planuojama įrengti 1500 kvadratinių metrų dengtą aikštelę, pritaikytą vaikų treniruotėms šaltuoju metų laikotarpiu.
„Šis stadionas – tai mūsų klubo, akademijos ir partnerių bendro darbo rezultatas. Siekiame, kad jis taptų ne tik sporto arena, bet ir vieta, kur auga Vilniaus rajono vaikai, skatinamas jų užimtumas, ugdomas sveikas gyvenimo būdas ir sąmoningumas kovojant su žalingais įpročiais – kur susitinka bendruomenė ir gimsta nauji talentai,“ – sako FK „TransINVEST“ prezidentas Vidmantas Pelėda.
Atidarymo šventės programa
Atidarymo renginys prasidės nuo 14:30 val. ir tęsis iki pat vakaro
Programoje:
Nuo 14:30 val. - pramogos vaikams ir tėveliams;
16:00-16:40 val. - Iškilminga atidarymo ceremonija;
16:40-17:00 val. – FK TransINVEST - Pirmos lygos Nugalėtojų apdovanojimai
17:00 val. – draugiškos rungtynės FK “TransINVEST“ jau iškovojusiais teisę žaisti A lygoje su daugkartiniais Lietuvos čempionais FK „Žalgiris“ (Vilnius);
19:00 val. – grupės „Black Biceps“ šventinis koncertas.
Stadionas – Vilniaus rajono bendruomenės pasididžiavimas
Naujasis stadionas – reikšmingas žingsnis Vilniaus rajono futbolo plėtros istorijoje. Jo tikslas – tapti bendruomenės centru, kuriame futbolas, sveikas gyvenimo būdas, vaikų ir jaunimo ugdymas užims svarbią vietą kasdieniame rajono gyvenime.
