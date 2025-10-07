Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„TransINVEST“ atidaro modernų sporto kompleksą Vilniaus rajone

2025-10-07 10:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 10:16

Šį šeštadienį, spalio 11 dieną, nuo 14:30 val. vyks iškilmingas FK „TransINVEST“ stadiono atidarymas – naujas ir modernus futbolo infrastruktūros objektas, pastatytas Vilniaus rajone, Galinės g. 5. Tai vienas pažangiausių projektų regione, kurio tikslas – tapti sporto, bendruomenės ir jaunimo traukos centru.

FK „Transinvest“ | Organizatorių nuotr.

Šį šeštadienį, spalio 11 dieną, nuo 14:30 val. vyks iškilmingas FK „TransINVEST“ stadiono atidarymas – naujas ir modernus futbolo infrastruktūros objektas, pastatytas Vilniaus rajone, Galinės g. 5. Tai vienas pažangiausių projektų regione, kurio tikslas – tapti sporto, bendruomenės ir jaunimo traukos centru.

REKLAMA
0

Modernus stadionas, atitinkantis UEFA reikalavimus

Naujasis stadionas talpina 1500 žiūrovų, iš kurių 500 vietų yra po stogu su šalia įrengtomis 150 parkavimo vietomis automobiliams bei 2 autobusams, aikštė su moderniausia apšvietimo sistema (800 liuksų) bei galimybe naudoti VAR sistemą. Objektą sudaro dviejų aukštų pastatas, kurio bendras plotas siekia daugiau nei 600 kvadratinių metrų. Jame įrengtos modernios persirengimo, trenerių, teisėjų, medicinos, konferencijų, žurnalistų, VIP ir kitos administracinės patalpos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į stadiono statybą ir infrastruktūrą jau investuota daugiau nei 5 milijonai eurų – tai reikšminga privataus kapitalo investicija į Vilniaus rajono sporto plėtrą. Projektas įgyvendintas klubo iniciatyva, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe ir jos bendruomene.

REKLAMA
REKLAMA

Stadionas pilnai pritaikytas ne tik A lygos rungtynėms bet ir UEFA Konferencijų lygos varžyboms iki grupių etapo.

REKLAMA

Plėtra – futbolo treniruočių aikštės ir erdvės vaikams.

Ateities planuose numatyta dar dvi treniruočių aikštės – viena su dirbtine šildoma danga, kita – su natūralia veja. Taip pat, planuojama įrengti 1500 kvadratinių metrų dengtą aikštelę, pritaikytą vaikų treniruotėms šaltuoju metų laikotarpiu.

„Šis stadionas – tai mūsų klubo, akademijos ir partnerių bendro darbo rezultatas. Siekiame, kad jis taptų ne tik sporto arena, bet ir vieta, kur auga Vilniaus rajono vaikai, skatinamas jų užimtumas, ugdomas sveikas gyvenimo būdas ir sąmoningumas kovojant su žalingais įpročiais – kur susitinka bendruomenė ir gimsta nauji talentai,“ – sako FK „TransINVEST“ prezidentas Vidmantas Pelėda.

REKLAMA
REKLAMA

Atidarymo šventės programa

Atidarymo renginys prasidės nuo 14:30 val. ir tęsis iki pat vakaro

Programoje:

Nuo 14:30 val. - pramogos vaikams ir tėveliams;

16:00-16:40 val. - Iškilminga atidarymo ceremonija;

16:40-17:00 val. – FK TransINVEST - Pirmos lygos Nugalėtojų apdovanojimai

17:00 val. – draugiškos rungtynės FK “TransINVEST“ jau iškovojusiais teisę žaisti A lygoje su daugkartiniais Lietuvos čempionais FK „Žalgiris“ (Vilnius);

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

19:00 val. – grupės „Black Biceps“ šventinis koncertas.

Stadionas – Vilniaus rajono bendruomenės pasididžiavimas

Naujasis stadionas – reikšmingas žingsnis Vilniaus rajono futbolo plėtros istorijoje. Jo tikslas – tapti bendruomenės centru, kuriame futbolas, sveikas gyvenimo būdas, vaikų ir jaunimo ugdymas užims svarbią vietą kasdieniame rajono gyvenime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų