TV3 naujienos > Gyvenimas > Jaunimo linija

Jau šį penktadienį: Angelou, Superkoloritas, Abii ir komikai kviečia sureikšminti jausmus Kablyje

2025-10-08 11:07 / šaltinis: tv3.lt
Jaunimo linija

Šį penktadienį, spalio 10 d., Vilniaus kultūros vietoje „Kablys“ – „Jaunimo linijos“ renginys, skirtas emocinei sveikatai. Tai nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ kulminacija, kviečianti žmones bent vieną dieną per metus sureikšminti jausmus. Penktadienio vakarą po vienu stogu – jaunimas, diskusija, stand-up pasirodymai, gyva muzika ir šokiai.

Pokalbiai, kurie padeda išlikti stipriems

Durys atidaromos nuo 17 val. – vyks aktyvios veiklos emocinei sveikatai: sporto, dailės ir muzikos užsiėmimai. 18 val. – diskusija „Kai baisu – juoktis, verkti ar …?“ su psichologais ir jaunimo atstovais – komiku Kristoforu Vaidučiu Jankausku ir „PILDYK“ ambasadore, turinio kūrėja Akvile Knyguolis. 19 val. objektai visoje Lietuvoje nušvis žaliai – renginio dalyviai taip pat bus pakviesti uždegti žalią šviesą kartu. Po to scenoje – žinomų stand-up komikų pasirodymai: Laura Dragūnaitė, Viktoras Balykov ir Evaldas Jasaitis.

„Žinau, kad „Jaunimo linija“ gelbėja gyvybes, padeda jauniems žmonėms išvengti savęs žalojimo. Jei mano juokeliai gali padėti pritraukti daugiau paramos šiai NVO, atsisakyti būtų chamiška,“ – sako komikas Evaldas Jasaitis.

Muzika, kuri jungia

Po humoro – gyva muzika ir šokiai. Scenoje pasirodys „Superkoloritas“ – grupė, kurios muzika kviečia ieškoti šviesos net tamsiausiu metu.

„Jaunimo linijai“ yra tiek pat metų kiek mums (Adomui ir Giedrei), ir ši savanoriška organizacija, tiesiog humanizmo vedini visą tą laiką stengiasi, kad nė vienas neliktų be žmogiško ryšio, kai jo labiausiai reikia,“ – dalinasi grupės „Superkoloritas“ narys. 

Vėliau – elektroninio roko duetas „Abii“, o po jų – vakaro kulminacija – Angelou, atlikėja, neabejinga „Jaunimo linijos“ misijai.

„Labai palaikau „Jaunimo linijos“ iniciatyvas ir manau, kad atvirai kalbėtis apie jausmus yra be galo svarbu ir reikalinga. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame renginyje, kuriame dėmesys skiriamas būtent šioms temoms,“ – sako Angelou.

22 val. vakarą užbaigs DJ Lukas Misiukevičius, pakviesdamas visus pašokti ir pasidžiaugti gyvenimu – visomis jo spalvomis. Renginį ves „Power Hit Radio“ laidų vedėja Laura Ignatovičiūtė.

Palaikyk „Jaunimo liniją“ – ateik ir būk kartu

Bilietus galima įsigyti čia – vietų skaičius ribotas! Kiekvienas bilietas – tai parama „Jaunimo linijai“, jau daugiau nei tris dešimtmečius teikiančiai emocinę pagalbą telefonu ir internetu.

Renginį iš dalies remia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Bičiuliai – kultūros vieta „Kablys“ ir bilietų platintojas kakava.lt. Žalią šviesą gyvenimui įžiebia „Acme Grupė“ ir „Tele2“.

Straipsnį parengė: Jaunimo linija. 

Gairės:
jaunimo linija

