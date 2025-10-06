„Žalgirio“ šturvalą perėmęs Kasperūnas: apie skolas, „Kilo health“ ir žodžius Čeburinui

V. Venslovaitienės konfliktas su sirgaliais, guldyta galva dėl trenerio Vladimiro Čeburino virto didžiuliais fanų protestais ir galiausiai užsibaigusiu 51-erių vadovės etapu.
Paskutiniu lašu tapo pradėtas prokuratūros tyrimas dėl galimai neteisėto „Žalgirio“ dalies perėmimo, kuomet V. Venslovaitienė, pasinaudodama prieš 15 metų ruošta, bet niekad nerealizuota sutartimi, persirašė klubo dalį sau iš Eleonoras Kasperūnienės.
Dabar ši 1 iš 14 „Žalgirio“ dalių yra areštuota, o vykdydama tyrimą prokuratūra teigia ir „paėmusi tyrimui reikšmingus dokumentus“. Į klausimą, ar tyrimo metu buvo atlikta krata, prokuratūros atstovė konkretaus atsakymo nepateikė.
Naujuoju „Žalgirio“ direktoriumi rugsėjo 30-ąją buvo išrinktas M. Kasperūnas, prieš 15 metų trumpai vadovavęs atsigaunančiam klubui, o vėliau perdavęs vadovo kėdę V. Venslovaitienei.
„Sveikinimų sulaukiau daug. Turėjau darbo juos atsakyti“, – šyptelėjo M. Kasperūnas, davęs interviu TV3 žinių žurnalistui Edgarui Maslauskui.
Paklaustas, džiaugsmo ar rūpesčio yra daugiau, naujasis direktorius neslėpė: „Rūpesčio. Mėgstu sakyti atvirai. Atsikėlus tą, tą, tą reikia padaryti. Ir reikia padaryti dabar.“
Kokie pagrindiniai darbai?
Čia jūs kalbate apie sportinius dalykus daugiau. Suprantu, kad spaudoje, visuomenėje daugiau rūpesčio yra dėl pagrindinės komandos, bet „Žalgiris“, kaip visad sakau, yra didelis klubas, turime daug komandų, didelę organizaciją, akademiją, moterų, vaikų komandas. Visos šios komandos, sritys reikalauja daug dėmesio. Pagrindinėje komandoje – daug pinigų, bet ūkis yra gerokai didesnis nei matoma pradiniu žvilgsniu. Darbų daug visose srityse.
Buvo kalbėta, kad reikės ir sporto direktoriaus, ir daugiau lietuvių komandoje. Tai išlieka prioritetai?
Be jokios abejonės, bet čia jau labiau projektuojame kitą sezoną. Reikia suvokti sportinius procesus – yra kontraktai, geri specialistai gatvėse nevaikšto, reikia sulaukti tinkamo momento, kalbant ir apie trenerius, ir apie sporto direktorius. Pokalbiai prasidės tuoj pat, bet rezultatus matysime vėliau.
Pagrindinė komanda įsibėgėjo A lygoje, gerbėjai tikisi bent trečios vietos, kiek tai palengvintų gyvenimą žvelgiant į ateitį?
Be abejo, tai labai svarbu visomis prasmėmis – tiek finansine, tiek dėl sportinio rezultato. Žaidžiama iš principo yra dėl rezultato, pergalė yra tai, dėl ko viskas daroma. Tai svarbu, bet tam tikra prasme, gal nepopuliariai pasakysiu, bet nereikia to sureikšminti. Jau minėjau, kad „Žalgiris“ yra didelis klubas, o dideliuose klubuose pasitaiko visko, būna bangavimų. Čia sportas, negali sakyti, kad įdėjęs „tiek“ pastangų privalai pasiekti kažkokį konkretų rezultatą. Pagrindinės užduotys – ne čia, jos yra apie bendruomenę, žiūrovų sugrąžinimą, dėmesio sugrąžinimą. Per tai galima kompensuoti tam tikrus sportinius praradimus.
Užsiminėte apie sirgalius. „Žalgiryje“ esate daugybę metų, ar patį nustebino šie metai, kalbant apie protestus, apie parodytą jėgą?
Niekada neabejojau, kad jie turi jėgą. Man gal kiek keista, kad taip buvo tolerantiškai žiūrima į procesus, nes tų problemų buvo ir anksčiau. Domiuosi futbolu, teisingai pastebėjote, ir ne tik „Premier“ lygos rezultatais. Žinau daug konfliktų tarp fanų ir klubų vadovybių, puikiai žinau kaip spontaniškai ir netikėtai jie kildavo. Ir aš žinau tokių konfliktų rezultatus. Nepamenu tokio konflikto, kuris būtų pasibaigęs klubo pergale, o tokie konfliktai ir sporte, ir politikoje kyla staiga, netikėtai. Atrodo, kad situacija kontroliuojama, o kitą dieną ji jau tampa tokia, kokia tampa. Staigus pokytis šioje vietoje nestebina. Tai nėra nieko naujo.
Užsiminėte apie sunkesnius laikus. Koks dabar yra Venslovaitienės palikimas? Eina kalbų, kad skolos gali būti net apie milijoną.
Tokį klausimą reikėtų atsakyti atlikus auditą. Vakar dienos dalininkų susirinkime nutarta, kad esu įpareigotas pateikti bent trijų įmonių pasiūlymus auditui. Bus pasirinkta įmonė jį atliksianti ir tada jau kalbėsime apie tikslius skaičius. Šiaip jūs iš dalies nesate teisus, nes skolų apie milijoną nėra. Yra įsipareigojimai, bet tokių susikaupusių skolų nėra, o ties finansiniais reikalais mes dirbame.
Kiek tiesa, kad prie „Žalgirio“ gali prisijungti „KiloHealth“?
Tai galit prisijungti ir jūs. Prisijungti yra kviečiami visi geros valios žmonės, kuriems rūpi „Žalgiris“. Mes esame atviri visiems. Mano kontaktus rasti nėra sudėtinga, esu linkęs kalbėtis su visais. Neneigsiu to, o kiek realu ar nerealu – laikas parodys.
Ar tiesa, kad yra minčių didinti dalininkų kiekį?
Minčių yra įvairių. Jei kalbu, kad kviečiu prisijungti, tai yra viena iš pokalbio temų. Minčių tikrai yra visokių, kol kas niekas nesimaterealizuoja, bet judame link to.
Su buvusiu treneriu Čeburinu pavyko išsiskirti taikiai ar yra procesai, kurie dar tęsiasi?
Viskas iš esmės yra išspręsta. Mano pirmi žodžiai, susitikus su juo buvo: mes turime situaciją ir mums būtų gerai iš jos išeiti gražiai. Atsisveikindami padėkojome vienas kitam, kad mums pavyko išsiskirti abiem pusėm palankiomis sąlygomis.
