Edgaras Maslauskas

Visi autoriai  >

Autoriaus straipsniai:

Sirgaliai iš visos širdies palaiko Lietuvos rinktinę, štai ką jie prognozavo: „Tikrai esame jiems pasiruošę“
1756369020
Sirgaliai iš visos širdies palaiko Lietuvos rinktinę, štai ką jie prognozavo: „Tikrai esame jiems pasiruošę“ (3)
Savo pasaulio rekordą dukart pagerinęs Mykolas Alekna nežada sustoti: „Galėčiau mesti dar toliau“
1744637760
Savo pasaulio rekordą dukart pagerinęs Mykolas Alekna nežada sustoti: „Galėčiau mesti dar toliau“ (5)
Išbandė sunkvežimį kartu su Vaidotu Žala: „Atrodo, kad čia keli kilometrai, bet įspūdis – nepakartojamas“
1731648000
Išbandė sunkvežimį kartu su Vaidotu Žala: „Atrodo, kad čia keli kilometrai, bet įspūdis – nepakartojamas“ (4)
Gitanas Nausėda išlydėjo olimpiečius: „Pergalės ateis anksčiau ar vėliau“
1721139300
Gitanas Nausėda išlydėjo olimpiečius: „Pergalės ateis anksčiau ar vėliau“ (2)
Vilniečiai pyksta, kad miegamuosiuose rajonuose mažėja nemokamų vietų automobiliams: „Namo su savim juk nenusineši“
1673775000
Vilniečiai pyksta, kad miegamuosiuose rajonuose mažėja nemokamų vietų automobiliams: „Namo su savim juk nenusineši“ (29)
Lazdynų baseiną ruošia atidarymui, bet eilinių lankytojų laukia naujiena: „Į pirteles bet kas negalės patekti“
1673170200
Lazdynų baseiną ruošia atidarymui, bet eilinių lankytojų laukia naujiena: „Į pirteles bet kas negalės patekti“ (11)
Bankai nesikuklina: Lietuvos gyventojai už būsto paskolas euro zonoje moka didžiausias palūkanas
1668970800
Bankai nesikuklina: Lietuvos gyventojai už būsto paskolas euro zonoje moka didžiausias palūkanas (37)
Vytautas Landsbergis apie Sausio 13-osios byloje nuteisto ukrainiečio bausmės sušvelninimą: „Šitas galbūt dabar kovoja prieš okupantus“
1668537000
Vytautas Landsbergis apie Sausio 13-osios byloje nuteisto ukrainiečio bausmės sušvelninimą: „Šitas galbūt dabar kovoja prieš okupantus“ (33)
Dešimtokams ruošiami privalomi žinių patikrinimai – tai patinka ne visiems tėvams
1668160090
Dešimtokams ruošiami privalomi žinių patikrinimai – tai patinka ne visiems tėvams (7)