Kortas atvertęs Jankauskas aiškino Gineičio užsisėdėjimą: „Neužsiimsiu trenerio kritika“

Praėjusio lango metu lietuviai blankiose rungtynėse Dariaus ir Girėno stadione išplėšė lygiąsias 1:1 su Malta, o po kelių dienų įspūdingo grožio rungtynėse 2:3 galiausiai krito prieš pasaulio elite esančią Nyderlandų komandą.
„Žiūrint į praėjusį langą, reikia ieškoti pozityvo, nors paėmėme vieną tašką iš šešių. Aišku, žinome priežastis, realią situaciją. Pagrindinis dalykas, kas liko mano galvoje, tai žaidėjų atsidavimas, pastangos, kova – tai matoma, vertinama futbolo bendruomenės. Sąlytis su tribūnomis, kas vyko per rungtynes, po jų, paskutines 15 minučių, kai sugebėjome Nyderlandų rinktinę prispausti prie jų vartų. Tai duoda vilties, kad ateis tie laikai, kai švęsime pergales, įveiksime tas stipresnes rinktines.
Pastangos neina perniek, norimo rezultato mes dar nepasiekėme. Turime tęsti darbą, kito kelio nėra, turime stiprų užnugarį, palaikymą. Esame teisingame kelyje, tam reikia laiko, kantrybės, gerinti daug dalykų, tobulinti daug dalykų. Žaidėjai tą supranta, supranta realią situaciją“, – kalbėjo treneris.
Du įvarčiai ir rezultatyvus perdavimas – toks buvo rinktinės lyderio Gvido Gineičio pasirodymas per dvejas rungtynes rinktinėje, tačiau grįžęs į „Torino“ klubą prisėdo ant suolo trenerio Marco Baroni sprendimu.
Per trejas „Serie A“ ir vienerias Italijos taurės rungtynes mažeikiškis taip ir nepakilo nuo suolo nė minutei.
„Kalbėjau su Gvidu, jis grįžo po rinktinės su šiokiu tokiu negalavimu, buvo perkrautos blauzdos, keletą dienų negalėjo treniruotis. Svarbiausia nepanikuoti, nekelti bereikalingų bangų. Neužsiimsiu trenerio kritika, treneris tiesiogiai atsako už savo veiksmus, rezultatus. Reikia išlaukti, reikia kantrybės. Situacija nemaloni ir mums, ir pačiam Gvidui, bet tokia situacija futbole – konkurencija, daug žaidėjų, daug šalutinių detalių. Deja, yra taip, bet reikia kantrybės, profesionalumo, nes kito kelio aš nežinau“, – sakė E. Jankauskas.
Kalbėdamas apie rinktinės sudėtį, jis aiškino, jog Edgaras Dubickas demonstruoja puikią formą Italijos trečioje lygoje, o Romualdas Jansonas, persikėlęs į Portugaliją, dar nesulaukė daug šansų ir per mėnesį tesužaidė 10 minučių, todėl atstovaus jaunimo rinktinei.
„Situacija tokia, kad keletas žaidėjų grįžo: Slivka, Černychas įgavo gerą formą, pradėjo mušti įvarčius, taip pat Italijos trečioje lygoje žaidžiantis Dubickas muša. Manau, kad jie yra geros formos ir turi potencialo padėti rinktinei. Taip pat noriu pasakyti, kad žaidėjai, buvę praeitoj stovykloj ir dabar nesantys sąraše... Jokiu būdu tai nereiškia, kad jie blogai pasirodė ar paliko neigiamą įspūdį. Tik laiko klausimas, kada jie sugrįš į rinktinę“, – kalbėjo E. Jankauskas.
Pilna Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Suomija ir Lenkija:
Vartininkai
- Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija)
- Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)
- Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)
Gynėjai
- Vilius Armalas (Kauno raj. „Hegelmann“)
- Markas Beneta (Marijampolės „Sūduva“)
- Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija)
- Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)
- Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)
- Pijus Širvys (NK „Maribor“, Slovėnija)
- Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)
- Klaudijus Upstas (Kauno raj. „Hegelmann“)
- Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)
Saugai
- Domantas Antanavičius (Kauno raj. „Hegelmann“)
- Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)
- Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)
- Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija)
- Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)
- Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)
- Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)
- Vykintas Slivka („Sagan Tosu“, Japonija)
- Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)
Puolėjai
- Fedor Černych („Kauno Žalgiris“)
- Edgaras Dubickas („Ternana“, Italija)
- Gytis Paulauskas (MFL „Zemplin“, Slovakija)
Lietuvos rinktinės spalio mėnesio tvarkaraštis:
Spalio 9 diena (ketvirtadienis)
19.00 val. Suomija – Lietuva
Spalio 12 diena (sekmadienis)
