„Būkite ypač atsargūs“: skubiai perspėja – Lietuvoje šiąnakt formuosis labai pavojingas reiškinys

Specialioje savivaldybės mobiliojoje pranešimų programėlėje „Kovas“ pranešama, kad „Grinda“ ir kiti rangovai stebi orų prognozes, kelių būklę ir koordinuoja technikos išvažiavimą.
„Būkite ypač atsargūs“, – perpėjami vilniečiai.
Orų prognozė
Kaip praneša meteo.lt, Ketvirtadienio naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur, dieną vietomis bus plikledis. Vėjas naktį pietų, pietryčių, 7–12 m/s, pajūryje pirmoje nakties pusėje gūsiai 15 m/s, dieną pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 laipsniai šilumos, dieną 1–5 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį daug kur, dieną vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedidelis lietus, šlapdriba. Naktį ir rytą kai kur susidarys plikledis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną daugiausia vakarų, 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Šeštadienį kai kur numatomi trumpi, nedideli krituliai. Vėjas daugiausia vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, pajūryje 3–5 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 19 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 32 cm per parą.
Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
