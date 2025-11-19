 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

„Būkite ypač atsargūs“: skubiai perspėja – Lietuvoje šiąnakt formuosis labai pavojingas reiškinys

2025-11-19 18:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 18:13

Vilniaus valdžia skubiai perspėja miesto gyventojus ir lankytojus dėl šiąnakt besiformuosiančio plikledžio. Atsargiems reiktų būti tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems – eismo sąlygos apsunkintos.

Vilniaus valdžia skubiai perspėja miesto gyventojus ir lankytojus dėl šiąnakt besiformuosiančio plikledžio. Atsargiems reiktų būti tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems – eismo sąlygos apsunkintos.

REKLAMA
6

Specialioje savivaldybės mobiliojoje pranešimų programėlėje „Kovas“ pranešama, kad „Grinda“ ir kiti rangovai stebi orų prognozes, kelių būklę ir koordinuoja technikos išvažiavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būkite ypač atsargūs“, – perpėjami vilniečiai.

Orų prognozė

Kaip praneša meteo.lt, Ketvirtadienio naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną daug kur numatomi nedideli krituliai. Naktį ir rytą daug kur, dieną vietomis bus plikledis. Vėjas naktį pietų, pietryčių, 7–12 m/s, pajūryje pirmoje nakties pusėje gūsiai 15 m/s, dieną pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 laipsniai šilumos, dieną 1–5 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienio naktį daug kur, dieną vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedidelis lietus, šlapdriba. Naktį ir rytą kai kur susidarys plikledis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną daugiausia vakarų, 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

REKLAMA

Sniegas Plungėje ir Telšiuose
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sniegas Plungėje ir Telšiuose

Šeštadienį kai kur numatomi trumpi, nedideli krituliai. Vėjas daugiausia vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, pajūryje 3–5 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 19 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 32 cm per parą.

Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 4–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 7–8 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
g
g
2025-11-19 18:52
uztat gerai skamba-pavojingas reiskinys,tv3 lapausiam to ir uztenka
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų