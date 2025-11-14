 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Savaitgalį Lietuvoje prognozuojamas plikledis: kelininkai įspėja vairuotojus

2025-11-14 17:21 / šaltinis: BNS
2025-11-14 17:21

Savaitgalį kone visoje Lietuvoje prognozuojamas plikledis, kelininkai žada slidumą mažinančias medžiagas barstyti prevenciškai, penktadienį pranešė bendrovė „Kelių priežiūra“.

Kelininkai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Savaitgalį kone visoje Lietuvoje prognozuojamas plikledis, kelininkai žada slidumą mažinančias medžiagas barstyti prevenciškai, penktadienį pranešė bendrovė „Kelių priežiūra“.

REKLAMA
0

Anot pranešimo, visą kitą savaitę prognozuojami temperatūros pokyčiai iš teigiamos į neigiamą – tai reiškia, kad galimas plikledis, mišrūs krituliai, sniegas pereinantis į lietų.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai reiškia, kad slidumą mažinančios medžiagos barstomos prevenciškai – dar prieš prasidedant krituliams arba formuojantis plikledžiui. Visuose valstybinės reikšmės keliuose, nepaisant kelių priežiūros lygio, organizuojami darbai, siekiant atliepti tiek kelių priežiūros normatyvų reikalavimus, tiek ir visuomenės lūkesčius“, – nurodoma pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Vairuotojams rekomenduojama išlikti itin budriems, stebėti eismo sąlygas, kitus eismo dalyvius, sekti kelio ženklus, paisyti kelių eismo taisyklių, visada rinktis saugų greitį.

„Net ir naudojant specialius dirbtiniu intelektu grindžiamus kelių oro sąlygų prognozės modelius, neįmanoma 100 proc. užtikrinti, kad kai kuriuose kelių ruožuose nesusidarys slidi danga. Visos priemonės taikomos tam, kad tikimybė susidaryti slidžiai dangai būtų sumažinta iki minimumo“, – tvirtino „Kelių priežiūra“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų