Savaitgalį Lietuvoje prognozuojamas plikledis: kelininkai įspėja vairuotojus

Anot pranešimo, visą kitą savaitę prognozuojami temperatūros pokyčiai iš teigiamos į neigiamą – tai reiškia, kad galimas plikledis, mišrūs krituliai, sniegas pereinantis į lietų.
„Tai reiškia, kad slidumą mažinančios medžiagos barstomos prevenciškai – dar prieš prasidedant krituliams arba formuojantis plikledžiui. Visuose valstybinės reikšmės keliuose, nepaisant kelių priežiūros lygio, organizuojami darbai, siekiant atliepti tiek kelių priežiūros normatyvų reikalavimus, tiek ir visuomenės lūkesčius“, – nurodoma pranešime.
Vairuotojams rekomenduojama išlikti itin budriems, stebėti eismo sąlygas, kitus eismo dalyvius, sekti kelio ženklus, paisyti kelių eismo taisyklių, visada rinktis saugų greitį.
„Net ir naudojant specialius dirbtiniu intelektu grindžiamus kelių oro sąlygų prognozės modelius, neįmanoma 100 proc. užtikrinti, kad kai kuriuose kelių ruožuose nesusidarys slidi danga. Visos priemonės taikomos tam, kad tikimybė susidaryti slidžiai dangai būtų sumažinta iki minimumo“, – tvirtino „Kelių priežiūra“.
