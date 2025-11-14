 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Prasidedant savaitgaliui sinoptikė įspėja apie pavojingą reiškinį

2025-11-14 16:54 / šaltinis: ELTA
Po pakankamai šiltos savaitės savaitgalį orai šalyje atvės, o naktimis vietomis galimas ir pirmasis plikledis, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.

Plikledis – vienas pavojingiausių reiškinių kelyje_Pexels nuotr.

0

Jos teigimu, šeštadienio naktį dangus bus debesuotas, šiauriniuose rajonuose numatomi pragiedruliai. Pietrytinėje šalies dalyje daug kur iškris kritulių, vyraus lietus. Sinoptikė perspėja, kad Šiaurės Lietuvoje vietomis formuosis plikledis. Temperatūra naktį sieks nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, Kuršių nerijoje – apie 4–6 laipsnius šilumos.

Šeštadienio diena bus saulėta, be žymesnių kritulių, tačiau vėsi, sako sinoptikė.

„Danguje atsiras dar daugiau pragiedrulių, pasirodys saulė. Įdienojus temperatūra kils vangiai ir svyruos tarp 2–7 laipsnių šilumos“, – prognozuoja I. Daunoravičiūtė.

 Dieną taip pat pūs besikeičiančios krypties, visai nestiprus vėjas, o vakare, temperatūrai pradėjus žemėti, vietomis keliuose bus slidu dėl plikledžio.

Sekmadienio naktį spustels šaltukas, iškris šlapdriba

Sekmadienio naktis prognozuojama be kritulių, tačiau, pasak sinoptikės, palyginti su kitomis naktimis, oro temperatūra nukris dar labiau.

„Visoje šalyje spustels 0–5 laipsnių šaltukas ir tik pajūryje temperatūra bus apie 1–3 laipsnius šilumos“, – nurodo I. Daunoravičiūtė ir priduria, kad dėl žemos temperatūros kai kur ir vėl formuosis plikledis.

Sekmadienio dieną iš pietvakarių priartės atmosferos frontas. 

Tai, I. Daunoravičiūtės teigimu, lems didesnį debesuotumą, o pietiniuose rajonuose vietomis iškris krituliai, vyraus nedidelis lietus, šlapdriba. 

Dieną pietryčių, pietų vėjas stiprės iki vidutinio 5–10 m/s, o temperatūra tepakils iki 1–6 laipsnių šilumos.

Panašūs orai laikysis ir pirmadienį

Savaitgalį šalyje įsitvirtinę vėsūs orai mažai keisis ir naujos savaitės pradžioje.

Sinoptikės teigimu, pirmadienio naktį daugelyje šalies rajonų tebevyraus lietus ir šlapdriba, kai kur formuosis plikledis. Naktį vyraus nepastovios krypties, silpnas vėjas, o temperatūra sieks nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.

Orai išliks panašūs ir dieną. 

„Vietomis slinks trumpi krituliai, vyraus mišrūs. Vėjas įgaus pietvakarių, vakarų kryptį, liks nestiprus“, – sako I. Daunoravičiūtė.

Prognozuojama, kad temperatūra dieną, kaip ir sekmadienį, sieks 1–6 laipsnius šilumos.

