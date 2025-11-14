Lenkų orų modeliai rodo – Lietuvos link atkeliauja sniego porcija: pasiruoškite

Remiantis lenkų orų radarais, penktadienį vakare apie 19 val. oro temperatūra visoje Lietuvoje laikysis gana panaši.
Štai rytinėje šalies dalyje ties Vilniumi numatoma, kad temperatūra sieks apie 6-8 laipsnius šilumos. Panaši oro temperatūra laikysis ir pietinėje ir vidurinėje šalies dalyse.
Kiek vėsiau bus šiauriniuose rajonuose, kur prognozuojama, kad oro temperatūra laikysis ties 4-6 laipsniai šilumos. Tuo metu pajūryje oro temperatūra sieks apie 5-6 laipsnius šilumos.
Tiesa, penktadienio vakarą lenkų orų modeliai prognozuoja, kad dalyje Lietuvos pasitaikys lietaus. Jo išvengti turėtų tik tai pajūrio ir šiaurės Lietuvos rajonai.
Likusioje šalies dalyje lietus, keliaudamas rytų ir šiaurės rytų kryptimi, turėtų nurimti jau tik šeštadienio naktį, o vietomis, ties Vilniaus ir Varėnos rajonais prognozuojama, kad gali iškristi ir kruša.
Gerokai atvės šeštadienio vakarą
Šeštadienio rytą, apie 8 val. šilčiausia bus rytiniuose ir pietiniuose šalies regionuose.
Štai ties Vilniumi ir Alytumi prognozuojama, kad oro temperatūra sieks apie 2-3 laipsnius šilumos. Kiek vėsiau bus ties Kaunu, kur temperatūra turėtų siekti apie 1-2 laipsnius šilumos.
Dar vėsiau turėtų būti šiaurės rytų rajonuose ties Utena, kur termometrų stulpeliai rodys apie 0-1 laipsnį šilumos.
Dar šalčiau turėtų būti ties šiaurės vakarų regionais, kur gali nukristi ir iki -1 laipsnio šalčio.
Visgi šeštadienio dieną (apie 13 val.) termometrų stulpeliai visoje Lietuvoje, pasak lenkų orų modelių, rodys gana panašius orus. Štai ties Vilniumi laikysis 2-3 laipsniai šilumos, ties Alytumi – 3-4 laipsniai šilumos. Tuo metu Kaune taip pat bus apie 3-4 laipsniai šilumos, Šiauliuose apie 2-3 laipsniai šilumos, o Klaipėdoje apie 3-4 laipsniai šilumos.
Visgi jau pavakarę orai turėtų gerokai atvėsti. O jau vėlyvą vakarą, apie 22 val. kone visoje Lietuvoje termometrų stulpeliai turėtų nukristi žemiau 0 laipsnių.
Štai rytiniuose šalies rajonuose numatoma, kad orai sieks apie -4 – -1 laipsnį šalčio.
Truputį šilčiau turėtų būti pietiniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose, kur vyraus – -2 – -1 laipsnis šalčio. Vidurio Lietuvoje turėtų laikytis apie -2 – 1 laipsnis šilumos.
O šilčiausia šeštadienio vakare turėtų būti šalies vakaruose, kur laikysis apie -1–2 laipsniai šilumos.
Tiesa, beveik visa šeštadienio diena prognozuojama beveik be kritulių. Tik šeštadienio rytą dalyje šiaurinių šalies rajonų, ties Pasvaliu ir Kupiškiu, gali iškristi sniegas. Tuo metu ties Mažeikiais gali iškristi kruša.
Visgi nuo šeštadienio popietės visoje Lietuvoje rimtesnių kritulių nenumatoma.
Daugiau sniego gali iškristi sekmadienį
Sekmadienio rytą, apie 9 val. šaltis išsilaikys beveik visoje Lietuvoje. Prognozuojama, kad beveik visoje šalyje tokiu metu turėtų būti apie -2 – -1 laipsnis šalčio. Šilčiau bus tik šiaurės vakarų ir pajūrio rajonuose, kur termometrų stulpeliai turėtų rodyti apie 0-2 laipsnius šilumos.
Dienos metu, apie 13 val., šaltis, dalyje šalies rajonų šiek tiek atsitrauks. Rytiniuose šalies rajonuose prognozuojama, kad laikysis apie 0-1 laipsnį šilumos. Truputį žemiau nulio gali nukristi pietiniuose šalies rajonuose.
Vidurio Lietuvoje laikysis apie 0-1 laipsnį šilumos. Tuo metu šiauriniuose ir šiaurės rytų šalies rajonuose bus apie 0 – -1 laipsnį šalčio. Kiek šilčiau turėtų būti tik vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, kur bus apie 1-2 laipsnius šilumos.
Visgi sekmadienio vakare atšals ir ten. Apie 19 val. prognozuojama, kad ties pajūriu ir šiaurės vakarų rajonais turėtų būti apie -1-1 laipsnis šilumos.
Vidurio Lietuvoje sekmadienio vakare laikysis apie 0 laipsnių, o pietiniuose šalies rajonuose termometrų stulpeliai svyruos nuo 0 iki 1 laipsnio šilumos.
Šiauriniuose šalies rajonuose gali būti apie -1–1 laipsnį šilumos, rytuose – 0 – -1 laipsnis šalčio.
Be to, nuo sekmadienio pietų iš pietvakarių ir pietų pusės Lietuvą turėtų pasiekti ir krituliai.
Prognozuojama, kad nuo 14 val. snaigės iškristi gali pietiniuose šalies regionuose, o jau popietę jos gali pasiekti ir rytinius bei vidurinius šalies regionus.
Tuo metu vakare, apie 19 val. numatoma, kad ties rytiniais ir viduriniais šalies rajonais vis dar turėtų kristi snaigės, o šiauriniuose rajonuose, ties Šiauliais, gali kristi kruša.
O tuo metu pietiniuose rajonuose snaiges turėtų pakeisti lietus.
Savaitės orų prognozė
Likusios ir kitos savaitės orų prognoze socialiniuose tinkluose pasidalino ir žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Penktadienį, lapkričio 14 d., protarpiais palis, popietę gausiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, rytą ir dieną vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, vakare nepastovus 2–6 m/s. Oro temperatūra naktį +5–+10 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6–+11 °C, vakare jau atvės.
Šeštadienį, lapkričio 15 d., naktį lis pietinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje, gausesnis nakties pradžioje, šiauriniuose rajonuose galimas plikledis, dieną be kritulių. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį –1–+3 °C, šalčiausia šiauriniuose rajonuose, dieną +3–+6 °C.
Sekmadienį, lapkričio 16 d., naktį be kritulių, vietomis plikledis, pavakare nedideli krituliai, daugiausia lietus pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį –1–(–)5 °C, pajūryje +1–+3 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje +4–+6 °C.
Pirmadienį, lapkričio 17 d., protarpiais krituliai, gausesni dieną, vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pajūryje lietus su šlapiu sniegu; krituliuose matomumas blogės. Vėjas pietų, pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį 0–(–)3 °C, vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje +1–+3 °C, dieną +2–+5 °C, šilčiausia pajūryje.
Antradienį, lapkričio 18 d., protarpiais mišrūs krituliai, vyraus nedidelė šlapdriba ar sniegas, tik pajūryje lietus su šlapdriba. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Oro temperatūra naktį –3–+1 °C, šilčiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje, pajūryje +2–+4 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +6 °C.
Trečiadienį, lapkričio 19 d., naktį krituliai, daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 7–12 m/s, dieną 6–10 m/s. Oro temperatūra naktį –3–+1 °C, šilčiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje, pajūryje +2–+4 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +6 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., naktį be ženklesnių kritulių, dieną jau gausoki krituliai, daugiausia sniegas. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį –1–(–)4 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną 0–+2 °C, šilčiausia pajūryje.
Penktadienį, lapkričio 21 d., naktį nedidelis sniegas, dieną jau turėtų gausokai snigti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį 0–(–)3 °C, dieną –1–+2 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!