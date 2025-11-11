Šiąnakt – pavojingos eismo sąlygos Vilniuje: sinoptikai turi svarbų įspėjimą

Meteorologai pažymi, kad dėl suprastėjusio matomumo eismo sąlygos gali būti sudėtingesnės.
„Pėstiesiems patariama: segėti atšvaitus, rinktis geriau apšviestus maršrutus, eiti šaligatviais arba kuo toliau nuo važiuojamosios dalies, prieš einant per perėją įsitikinti, kad vairuotojai jus mato“, – rašoma programėlėje.
Vairuotojai taip pat turėtų laikytis papildomų saugumo rekomendacijų: įvertinkite matomumą, pasirinkite saugų greitį, laikykitės didesnio atstumo nuo kitų automobilių. Nepamirškite įsijungti rūko žibintų. Venkite staigaus stabdymo ar apsisukimų. Kelionėms numatykite daugiau laiko, atidėkite nebūtinas išvykas ir, svarbiausia, visada būkite atsargūs.
„Kovas“ – Vilniaus miesto savivaldybės sukurta programėlė, skirta tiesiogiai pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbius įvykius Vilniaus mieste.
Orų prognozė
Lietuvoje šiandien buvo pilki ir drungni orai, vietomis palijo. Artimiausia naktis irgi bus debesuota, pragiedrėjimų galima ir nesitikėti; vietomis palynos arba kris dulksna, daug kur pakibs rūkas. Diena irgi apniukusi, vietomis palynos, kai kur nesisklaidys rūkas.
Kol kas Lietuvos link plaukia santykinai šilti orai iš pietvakarių, iš centrinės Europos dalies. Ten nešalta, dėl to nebus šalta ir Lietuvoje. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 4–6, aukščiausia dieną nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, ir vėl bus drėgna, pilka, ramu ir nešalta“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną orai bus debesuoti, vietomis palynos arba kris dulksna ir boluos rūkas. Vėjas silpnas. Žemiausia temperatūra naktį 4–6, aukščiausia dieną nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!