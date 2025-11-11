Vairuotojus įspėja apie rimtas pasekmes stovėjimo aikšteles: tokių atvejų – ne vienas

Kaip pastebi draudimo bendrovės „If“ transporto žalų vadovė Lietuvoje Guoda Jasaitė, vairuotojų išbandymai nesibaigia keliuose – vis dažniau incidentai fiksuojami ir automobilių stovėjimo aikštelėse, ypač prie automatinių užtvarų. Iš pirmo žvilgsnio paprastos situacijos čia neretai baigiasi nemaloniais ir brangiai kainuojančiais nuostoliais.
Draudikai fiksuoja augimą
„If“ draudimo bendrovės duomenimis, per pastaruosius metus incidentų prie automatinių užtvarų padaugėjo apie 20 procentų. Dauguma jų nutinka intensyvaus eismo vietose – prie prekybos centrų ar daugiabučių namų, kur vairuotojai skuba ir ne visada įvertina situaciją. Nors tokios vietos dažnai laikomos saugiomis, jose vis dažniau patiriamos žalos, galinčios kainuoti brangiai.
„Dažniausiai problemų kyla, kai vairuotojai, pamatę pakeltą užtvarą, neįsitikina, ar kelias už jo laisvas, skuba pravažiuoti. Jei priekyje sustoja kitas automobilis ar susidaro spūstis – transporto priemonė lieka po leidžiamu užtvaru. Tokiais atvejais apgadinamas ne tik pats mechanizmas, bet ir automobilio kėbulas ar net atsarginis ratas“, – sako G. Jasaitė.
Smulki žala – didelės išlaidos
Iš pirmo žvilgsnio tokie įvykiai atrodo menki, tačiau realūs nuostoliai dažnai būna gerokai didesni, nei tikimasi. „Automatinis užtvaras gali padaryti reikšmingos žalos – nuostoliai neretai siekia kelis šimtus eurų, o kai kuriais atvejais viršija ir pusę tūkstančio“, – teigia draudimo bendrovės atstovė.
Pasitaiko atvejų, kai vairuotojai, neįvertinę įvykio rimtumo, išvažiuoja iš aikštelės manydami, kad žala menka. Tačiau toks poelgis gali turėti rimtų pasekmių.
„Tokiais atvejais situacija vertinama kaip eismo įvykio vietos palikimas, todėl tenka įsikišti policijai ir spręsti papildomus teisinius klausimus“, – aiškina G. Jasaitė.
Technologijos neapsaugo nuo klaidų
Technologijoms tampant neatsiejama kasdienybės dalimi, kai kurie vairuotojai pernelyg pasikliauja automatika. Stovėjimo aikštelėse, kur vartai ar užtvarai veikia jutiklių pagrindu, pasitikėjimas sistema kartais nusveria dėmesingumą.
„Matome aiškų elgesio pokytį. Vairuotojai vis dažniau pasitiki automatika, tikėdamiesi, kad sistema sustos ar sureaguos laiku. Tačiau įranga veikia pagal savo algoritmus, o ne pagal žmogaus elgseną. Kartais pakanka vos kelių sekundžių nekantrumo, kad įvykis taptų neišvengiamas“, – teigia G. Jasaitė.
Ši tendencija atskleidžia platesnį pokytį – nors technologijos palengvina kasdienybę, jos negali pakeisti žmogiško budrumo. „Net pažangiausia įranga negali numatyti visų situacijų. Tik žmogaus dėmesys ir apdairumas leidžia laiku sureaguoti ir išvengti klaidų“, – pabrėžia ekspertė.
Kaip išvengti nuostolių
Nors incidentai prie automatinių užtvarų dažnai atrodo menki, jų pasekmės gali būti skaudžios tiek finansiškai, tiek teisiškai. Daugeliu atvejų pakanka kelių paprastų veiksmų, kad tokių situacijų būtų galima išvengti.
Įvykus incidentui, rekomenduojama nedelsiant užfiksuoti aplinkybes – nuotraukos ar vaizdo įrašas gali tapti svarbiu įrodymu ginčo atveju. „Net jei užtvaro savininkas leidžia išvažiuoti, rekomenduojama turėti rašytinį patvirtinimą. Tai padeda išvengti nesusipratimų ir užsitęsusių ginčų dėl žalos atlyginimo“, – teigia G. Jasaitė.
Ekspertės teigimu, rudens mėnesiai vairuotojams visuomet tampa išbandymu – eismo srautai didesni, matomumas blogėja, o kelių sąlygos vis dažniau reikalauja papildomo dėmesio. „Atsargumas kainuoja mažiau nei viena neapgalvota akimirka. Kantrybė, dėmesys ir keli prevenciniai žingsniai – tai paprasti dalykai, kurie realiai saugo nuo bereikalingų išlaidų ir streso“, – sako „If“ draudimo bendrovės atstovė.
Ji primena, kad technologijos gali palengvinti vairavimą, tačiau atsakomybė už sprendimus visada lieka žmogaus rankose. Budrumas ir apdairumas tebėra patikimiausia apsauga nuo netikėtų žalų.