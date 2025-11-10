Parduosite automobilį? Įspėja – štai kada teks susimokėti

Nedidelis neapsižiūrėjimas šiame procese gali sukelti rimtų pasekmių – nuo galimų teisinių ginčų iki netikėtai priskirtos atsakomybės už kito asmens padarytus eismo įvykius.
Kaip pastebi Andrius Gimbickas, „Lietuvos draudimo“ standartizuotos rizikos skyriaus vadovas, pardavus automobilį, kuriam vis dar galioja TPVCA draudimo sutartis, buvęs transporto priemonės savininkas turi kelis pasirinkimus.
„Vienas iš jų − perleisti draudimo sutartį naujajam automobilio savininkui, o kitas kelias gali būti nutraukti esamą sutartį ir susigrąžinti pinigus už likusį nepanaudotą draudimo sutarties laikotarpį“, − sako A. Gimbickas.
Pasak eksperto, einant pirmuoju keliu ir perleidžiant TPVCA draudimo sutartį pirkėjui – šį sprendimą draudėjas turi nurodyti pirkimo–pardavimo sutartyje. Visgi šiame procese yra dar vienas, bene svarbiausias žingsnis, kuriuo būtina pasirūpinti parduodant automobilį.
Tai – nuosavybės pasikeitimo deklaravimas valstybės įmonės „Regitra“ duomenų registre. To nepadarius, tam tikrose situacijose gali kilti nesklandumų.
A. Gimbickas dalijasi konkrečiu pavyzdžiu: „Štai, pavyzdžiui, tokia situacija: pirkimo–pardavimo sutartis dar nėra deklaruota, o TPVCA draudimo sutartis jau perduota automobilio pirkėjui. Pastarasis su naujai įsigytu automobiliu padaro sunkų eismo įvykį ir iš jo pasišalina, o vėliau bando įrodyti, kad pirkimo–pardavimo sutartis pasirašyta nebuvo.
Tokiu atveju buvusio automobilio savininko lauks ilgas kelias įrodant buvus priešingai, mat formaliai automobilio savininkas yra pirmasis draudėjas, kuriam ir keliama civilinė atsakomybė už eismo įvykio padarinius“.
Ekspertas pažymi, kad norint deklaruoti nuosavybės patvirtinimą, į „Regitrą“ turėtų kreiptis pirkėjas ir internetu arba klientų aptarnavimo padalinyje užpildyti įgijimo deklaraciją, pateikiant nuosavybės pasikeitimą įrodantį dokumentą bei kitą reikalingą informaciją. Nuosavybės pasikeitimą pirkėjas turi deklaruoti per 5 darbo dienas nuo sandorio sudarymo.
„Parduodamo automobilio raktelius perduoti pirkėjui rekomenduojama tik abiem šalims patvirtinus nuosavybės pasikeitimą.
Einant šiuo keliu, tampa nebe taip svarbu, ar TPVCA draudimo sutartis buvo perduota automobilio pirkėjui, ar ne“, − komentuoja A. Gimbickas.
Kitas žingsnis po šio etapo – draudiko informavimas apie automobilio nuosavybės pasikeitimą. Pagal galiojančius įstatymus, naujasis transporto priemonės savininkas, kuriam draudimo sutartis buvo perleista tinkamai, ne vėliau kaip per 15 dienų privalo apie tai pranešti draudimo bendrovei, tai yra draudikui.
Dalį žalos gali tekti atlyginti pačiam
Pasak draudimo bendrovės atstovo, draudikas atitinkamai turi teisę perskaičiuoti senosios draudimo sutarties įmoką, atsižvelgiant į rizikos pasikeitimą. Jei naujasis savininkas neatlieka savo pareigų laiku, įvykus draudžiamajam įvykiui, dalį žalos jam gali tekti atlyginti pačiam.
„Realiame gyvenime galima ir tokia situacija: automobilio pardavėjas sutinka perduoti draudimo sutartį, tačiau vėliau persigalvoja ir ją nutraukia. Tokiu būdu naujasis savininkas važinėtų be galiojančios draudimo sutarties apie tai net nežinodamas.
Taip nutiktų dėl to, kad oficialiai duomenų bazėje jis nebūtų užfiksuotas, kaip naujasis transporto priemonės savininkas“, − detalizuoja A. Gimbickas.
Automobilio pirkėjas taip pat turi teisę nutraukti jam perduotą TPVCA draudimo sutartį ir susigrąžinti sumokėtą įmoką už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius administracines išlaidas.
Tad, kaip pabrėžia ekspertas, automobilio nuosavybės perleidimo procesas – tai ne tik teisingai užpildyta pirkimo–pardavimo sutarti.
„Svarbi šio proceso dalis yra informacijos deklaravimas bei jos pateikimas draudikui. Tvarkingai deklaruotas nuosavybės pasikeitimas ir aiškiai sutvarkyti TPVCA draudimo klausimai padės išvengti nesusipratimų, teisinių ginčų bei netikėtų finansinių išlaidų“, − reziumuoja A. Gimbickas.