  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Pokyčiai ne tik statybų, bet ir transporto srityje? Gyventojams – žinia iš aplinkos ministro

2025-11-05 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 14:27

Skirtingos politinės partijos, skirtingi ministrai ir skirtingi keliami tikslai visos kadencijos laikotarpiu. Keisis ne tik statybų taisyklės – pokyčiai palies ir tai, kaip judėsime miestuose. Aplinkos ministras pranešė apie naujas priemones, kurios turės tiesioginės įtakos gyventojų kasdienybei.

0

Apie tai, kokių pokyčių šioje kadencijoje žada pažerti gyventojams ir verslui Aplinkos ministerijos atstovai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalba Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

SIŲSTI
