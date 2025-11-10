Jasikevičiaus vadovaujama „Fenerbahče“ liko be Wilbekino

32 metų 188 cm ūgio Scottie Wilbekinas susižeidė kelį, todėl negalės rungtyniauti 2–3 savaites.
Amerikietis šiame Eurolygos sezone per 17 minučių įmeta 9,2 taško, atkovoja 0,8 kamuolio, atlieka 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 7 naudingumo balus.
Dvigubos savaitės metu Šaro auklėtiniai Miunchene priims Tel Avivo „Maccabi“ ir Tel Avivo „Hapoel“.
