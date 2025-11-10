„Partizan“ reikalavimas Eurolygai: po kiekvienų rungtynių būtinas teisėjų darbo vertinimas

Kol kas 3 pergales ir 6 pralaimėjimus savo sąskaitoje turinti Serbijos sostinės ekipa išreiškė norą, kad Eurolygos arbitrų darbas būtų vertinamas po kiekvieno susitikimo.
„Per pirmuosius devynis maču mūsų komanda dažnai kentėjo dėl nenuoseklių teisėjų sprendimų, taip pat dėl kelių akivaizdžių klaidų, kurios turėjo didelės įtakos komandos šansams mačo pabaigoje.
Keletas akivaizdžiausių pavyzdžių: Jabari Parkerio pražangos skyrimas rungtynėse su Milano komanda, akivaizdus kamuolio išėjimas už aikštės ribų mače su „Barcelona“. Taip pat nevienodas teisėjavimo standartas, geriausiai iliustruojamas beprecedenčiu baudų metimų skaičiumi (31:5) rungtynėse su „Olympiacos“.
„Partizan“ pastaruosius kelis sezonus nuolat didino investicijas į komandą. Jos sirgaliai yra visos Eurolygos pasididžiavimas ir, kitų komandų nuomone, sukuria geriausią atmosferą.
Mes nenorime privilegijuotos padėties ar nuolaidų, bet tiesiog siekiame nuoseklaus teisėjavimo standarto visose būsimose rungtynėse ir galimybės lygiomis teisėmis kovoti dėl pergalių.
Siekdami apsisaugoti ateityje reikalausime nepriklausomo eksperto vertinimo dėl teisėjavimo kiekvienose rungtynėse, kad šis svarbus varžybų segmentas atitiktų standartą, užtikrinantį lygias galimybes visiems.
„Partizan“ ragina savo sirgalius nereaguoti į galimas klaidas ir nedaryti nieko, kas galėtų pakenkti klubo finansams ir reputacijai. Kaip geriausiai išsilavinę krepšinio sirgaliai, mūsų komandos aistruoliai lengvai atpažįsta situacijas aikštėje, tačiau klubas prašo juos visą savo energiją skirti tik komandos palaikymui, kad kartu užtikrintų labai svarbią pergalę kitose rungtynėse“, – rašoma klubo pranešime.
Belgrado ekipa kitas rungtynes Eurolygoje žais namuose su Monako „AS Monaco“ ekipa.
