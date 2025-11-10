 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ reikalavimas Eurolygai: po kiekvienų rungtynių būtinas teisėjų darbo vertinimas

2025-11-10 21:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 21:45

Teisėjavimu sezono starte nepatenkintas Belgrado „Partizan“ klubas išplatino viešą kreipimąsį į Eurolygą.

„Partizan“ kreipėsi į Eurolygą

Teisėjavimu sezono starte nepatenkintas Belgrado „Partizan“ klubas išplatino viešą kreipimąsį į Eurolygą.

REKLAMA
0

Kol kas 3 pergales ir 6 pralaimėjimus savo sąskaitoje turinti Serbijos sostinės ekipa išreiškė norą, kad Eurolygos arbitrų darbas būtų vertinamas po kiekvieno susitikimo.

„Per pirmuosius devynis maču mūsų komanda dažnai kentėjo dėl nenuoseklių teisėjų sprendimų, taip pat dėl kelių akivaizdžių klaidų, kurios turėjo didelės įtakos komandos šansams mačo pabaigoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keletas akivaizdžiausių pavyzdžių: Jabari Parkerio pražangos skyrimas rungtynėse su Milano komanda, akivaizdus kamuolio išėjimas už aikštės ribų mače su „Barcelona“. Taip pat nevienodas teisėjavimo standartas, geriausiai iliustruojamas beprecedenčiu baudų metimų skaičiumi (31:5) rungtynėse su „Olympiacos“.

REKLAMA
REKLAMA

„Partizan“ pastaruosius kelis sezonus nuolat didino investicijas į komandą. Jos sirgaliai yra visos Eurolygos pasididžiavimas ir, kitų komandų nuomone, sukuria geriausią atmosferą.

REKLAMA

Mes nenorime privilegijuotos padėties ar nuolaidų, bet tiesiog siekiame nuoseklaus teisėjavimo standarto visose būsimose rungtynėse ir galimybės lygiomis teisėmis kovoti dėl pergalių.

Siekdami apsisaugoti ateityje reikalausime nepriklausomo eksperto vertinimo dėl teisėjavimo kiekvienose rungtynėse, kad šis svarbus varžybų segmentas atitiktų standartą, užtikrinantį lygias galimybes visiems.

REKLAMA
REKLAMA

„Partizan“ ragina savo sirgalius nereaguoti į galimas klaidas ir nedaryti nieko, kas galėtų pakenkti klubo finansams ir reputacijai. Kaip geriausiai išsilavinę krepšinio sirgaliai, mūsų komandos aistruoliai lengvai atpažįsta situacijas aikštėje, tačiau klubas prašo juos visą savo energiją skirti tik komandos palaikymui, kad kartu užtikrintų labai svarbią pergalę kitose rungtynėse“, – rašoma klubo pranešime.

Belgrado ekipa kitas rungtynes Eurolygoje žais namuose su Monako „AS Monaco“ ekipa.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų