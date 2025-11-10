Prezidentas apie užsitęsusį Vyriausybės formavimą: apgynėme energetiką nuo galimai privačių interesų

„Mes savotiškai apsukome didelį ratą ir grįžome į tą patį tašką su vienu dideliu skirtumu – Energetikos ministerija yra ne „Nemuno aušros“, o socialdemokratų dispozicijoje. Tai yra esminis skirtumas, į kurį norėčiau atkreipti visuomenės dėmesį“, – pirmadienį LRT televizijai sakė G. Nausėda, pažymėdamas, kad ir kultūros ministre paskirta socialdemokratė, o ne „aušriečių“ deleguotas atstovas.
„Mes apgynėme energetiką nuo galimai privačių interesų atstovavimo ir aš tuo džiaugiuosi vos ne kiekvieną dieną. Dabartinis ministras, turėdamas tikrai tinkamą įdirbį šioje srityje, gali ne tik ginti Lietuvos energetikos interesus, bet ir padėti Ukrainai“, – teigė prezidentas.
Pasak jo, šiuo metu Ukrainai „verkiant“ reikia pagalbos, kadangi artėja žiemos periodas, o Rusijos niokojamai šalis turi atstatyti energetinę infrastruktūrą. Ministras Žygimantas Vaičiūnas, valstybės vadovo teigimu, yra kompetentingas būtent šioje srityje.
„Ministras yra aktyviai dalyvavęs tokią pagalbą teikiant praeityje. Su juo taip pat kalbėsime, kaip suteikti Ukrainai galimybę įsigyti suskystintas dujas, nes per Klaipėdos terminalą („Independence“ – ELTA) mes galime veikti kaip regioninis žaidėjas, taip aprūpindami dalį Ukrainos poreikių“, – tikino G. Nausėda.
Pasak valstybės vadovo, pastarieji tikslai ir klausimai būtų sudėtingesni, jei Energetikos ministerijai vadovautų Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos partijos atstovas.
„Visi šie klausimai būtų kur kas sunkiau sprendžiami, jei partija, kuri kartais pasisako apie bendravimą su Baltarusija, arba prieš paramą Ukrainai – mes strigtume kiekviename žingsnyje, jei tokios nuostatos būtų atstovaujamos energetikos sektoriuje. Džiaugiuosi, kad šis sektorius dabar yra patikimose rankose ir kad pavyko apginti strateginius valstybės interesus jame“, – reziumavo prezidentas.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentas G. Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą Robertą Kauną krašto apsaugos ministru, o Vaidą Aleknavičienę – kultūros ministre.
Pastaroji jau buvo paskirta Kultūros ministerijos vadovė, tačiau jai pareigų teko atsisakyti įvykus ministerijų mainams, kai energetikos portfelis atiteko socialdemokratams, o kultūros – „Nemuno aušrai“.
Tiesa, kultūros bendruomenė dėl padėties Kultūros ministerijoje dar tęsia protestus. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Šiuo metu laikinai KAM vadovauja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, o Kultūros ministerijai – švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
