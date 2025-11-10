 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas vardija, ką darys kitaip nei Dovilė Šakalienė: „Mes labai vėluojame“

2025-11-10 21:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 21:30

Ryte ant prezidento Gitano Nausėdos stalo nugulė dviejų kandidatų į ministrų postus siūlymai – Vaidos Aleknavičienės į kultūros ministrės ir Roberto Kauno į krašto apsaugos ministro pozicijas. Bet dėl pastarojo kandidato kvestionuojamos praeities ir patirties trūkumo, visuomenėje kilo klausimų, ar jis gali vadovauti šiomis dienomis ypač svarbiai ministerijai.

Ryte ant prezidento Gitano Nausėdos stalo nugulė dviejų kandidatų į ministrų postus siūlymai – Vaidos Aleknavičienės į kultūros ministrės ir Roberto Kauno į krašto apsaugos ministro pozicijas. Bet dėl pastarojo kandidato kvestionuojamos praeities ir patirties trūkumo, visuomenėje kilo klausimų, ar jis gali vadovauti šiomis dienomis ypač svarbiai ministerijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kodėl būtent jis yra tinkamas atsisėsti į Krašto apsaugos ministerijos postą ir visuomenės keliamus klausimus, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu.

Panašu, kad kartojasi praėjusios kadencijos istorija, kai tuomet valdantiesiems konservatoriams trejus metus vadovavęs Arvydas Anušauskas pasirodė netinkamas krašto apsaugos ministras ir baigiantis kadencijai pakeitė jį Laurynu Kasčiūnu. Dabar vyksta kažkas panašaus tik daug trumpiau vadovavusią Dovilę Šakalienę keičiate jūs. Kaip jūs pats galvojate, kas atsitiko? Kokios buvo problemos, dėl kurių šitas pokytis įvyko?

Manau, kad pokytis įvyko turbūt Vyriausybėje, kaip premjerė mato savo komandą, savo ministrus. Ir aš nelabai norėčiau detalizuoti ar kvestionuoti kolegės Dovilės Šakalienės darbą. Tačiau jeigu yra manoma, kad aš galiu tęsti tam tikras veiklas, tai atsakomybę aš prisiimsiu.

Bet greičiausiai ministrė pirmininkė nenorėtų, kad jūs viską tęstumėte, ką darė Dovilė Šakalienė, ir taip, kaip ji darė. Ką jūs darysite kitaip?

Pirmiausia, tai noriu tikrai užtikrinti, kad mes turime supratimą, kad norint išvengti karo, reikia ruoštis karui ir tą tikrai darysime. 5,38% gynybos biudžetas labai aiškiai užtikrina, kad socialdemokratai ir koalicijos partneriai adekvačiai vertina situaciją, kurioje mes esame. Taip, kad divizija iki 2030 metų, Vokietijos brigada iki 2027 metų pabaigos ir visi kiti klausimai yra patys aktualiausi šiai dienai.

Ką aš matau daugiau visame šitame paveiksle, tai kad mes labai vėluojame su inovacijomis. Mes sprendžiame šiai dienai NATO standartus atitinkančias kariuomenės poreikius, tačiau pamirštame inovatyvius sprendimus, ką mes matome realiai kare Ukrainoje. Ir vienas iš mano prioritetų bus kartu su kariuomenės vadais rasti aiškius taškus, aiškius kelius, kaip mes galime efektyviai gintis nuo didesnio priešo, jeigu to reikėtų.

Jūsų pirmtakės vadovavimo ministerijai laikais viena po kitos krito galvos. Prisiminkime, karo žvalgybos vado galva, krito adjutantas, kaip žinome. Ar jūsų adjutantui nereikės nešioti jūsų rankinių ar portfelių?

Aš sugebu, turiu dvi rankas, sugebu pats pasinešioti savo daiktus ir, manau, čia yra kalba ne apie tai. Bendravau su gerbiamu adjutantu, mes susiformavome preliminarią darbotvarkę, kaip mes startuosime, kokius pagrindinius veiksmus mes turime atlikti. Taip, kad bus tikrai darbas komandiškas, tam, kad maksimaliai siektume geriausio rezultato.

Vienas svarbiausių mūsų tikslų pasirengti vokiečių brigados priėmimui. Ar terminai bus tokie, kokie numatyti? Ar vis dėlto jūs matote, kad greičiausiai gali vėluoti brigados suformavimas Lietuvoje ir kokios priežastys?

Nematau jokių galimybių vėluoti. Mes turime labai aiškius tikslus, mes juos turime įgyvendinti. Ir būtent infrastruktūriniams klausimams, nes šiai dienai mes turime lyg tais daugiau negu 700 įvairių projektuojamų ir statomų objektų, kas liečia karinę infrastruktūrą.

Tai šiam klausimui aš skirsiu papildomą dėmesį. Tam bus vėlgi sustiprinta žmonių komanda, kad sektų pulsą. Ir jeigu mes matome, kad kažkur atsiliekame nuo terminų dėl rangovų, sakykime, tam tikrų problemų, tai kad greitai galėtume reaguoti. Ir nėra jokių galimybių neišpildyti pažado savo partneriams Vokietijoje.

Pradėjus svarstyti jūsų kandidatūrą į ministrus, buvo pirmiausia didelė kritikos banga, sakant, kad jūs neturite patirties šioje srityje. Antra, mažesnė bangelė buvo dėl jūsų praeities, dėl uždarbis.lt portalo, dėl kažkokių žetonų pirkimų, pardavimų, pokerio ir panašiai. Ką jūs atsakytumėte kritikams?

Aš manau, kad šiai dienai mes Lietuvoje turime labai įdomią situaciją, kai yra nepatikrinti faktai metami į viešą erdvę, tokiu būdu siekiant diskredituoti tam tikrą personą. Tai mano atveju taip ir įvyko. Aš turiu visus įrodymus, visus patikrinimus, kad aš jokių nusikalstamų veikų ar kažkokių neaiškių veikų gyvenime nesu daręs.

Uždarbis.lt tuo metu buvo viena iš tokių pagrindinių platformų, kuri vienija tiek IT specialistus, tiek įvairių pomėgių specialistus, nes tai yra forumas. Ir tuo metu „Facebook“ Lietuvoje dar tik populiarėjo.

O kaip dėl patirties? Buvo irgi kaltinimas, kuris, kaip matėte, labai dažnai skambėjo ir socialiniuose tinkluose.

Tą situaciją, kokią aš šiandien matau krašto apsaugos sistemoje bendrai, pabendravęs tiek su premjere, tiek su prezidentu, tiek su centrinių pirkimų sistemos vadovais, tiek su politine komanda, mes galime įvairiai vertinti buvusių ministrų prieš ketverius, prieš dvejus metus patirtis. Bet visgi šiai dienai matau, kad krašto apsaugos sistema nėra iki galo gerai paruošta vis didėjančiam finansavimui. Biudžetą surinkome, surinkome sunkiai. Tad vienas iš pagrindinių tikslų yra jį efektyviai panaudoti, ne karštligiškai verčiantis per galvą, bet kad kiekvienas euras būtų efektyviai panaudotas mūsų gynybos poreikiams.

Visą pokalbį su kandidatu į krašto apsaugos ministro poziciją žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

