Andrius Tapinas viešina intriguojančias detales apie Kauną – šis atkirto apie pokerį ir praeitį

Kaip socialiniuose tinkluose skelbia A. Tapinas, klausimų visuomenininkui sukėlė Uzdarbis.lt forume registruoto vartotojo „robkns“ profilis, kurio duomenys sutampa su dabartinio kandidato į krašto apsaugos ministrus R. Kauno duomenimis.
„Sutampa gyvenamoji vieta, gimimo data, siūlomos paslaugos - web dizainas, etc. Taip pat trumpinys sutampa su jūsų Youtube kanalo pavadinimu www.youtube.com/@robkns, nurodytą šiuo metu neveikiantį interneto puslapį www.rkdizainas.lt į savo bio buvo įsidėjęs LinkedIn vartotojas „Robertas Kaunas“. Ar galėtumėte patvirtinti, jog tai buvo jūsų profilis Uzdarbis.lt forume?“, – R. Kauno klausė visuomenininkas.
Po profiliu kaltinimai sukčiavimu
Visuomenininkas atkreipė dėmesį ir į tai, kad po šiuo profiliu yra nemažai kitų vartotojų atsiliepimų, kurie kaltino „robkns“ apgaulėmis.
„Panašu, kad narys apgavikas“, – teigta viename vartotojo atsiliepime 2012 m. rugsėjo 14 d..
„Nepatikimas, nerekomenduoju su juo turėti reikalų“, – tą pačią dieną tikino kitas.
„Jeigu tai jūsų profilis, ar galėtumėte patikslinti, kokias dar paslaugas siūlėte - ar gali būti, kad siūlėte keisti įvairių pokerio kambarių valiutą į realius pinigus, nes tuo metu domėjotės interneto pokerio kambarių siūlomais bonusais?
Ir gal galėtumėte paaiškinti, kodėl 2012 metais buvote išmestas iš šio forumo? Ar tai gali būti susiję su “robkns” skirtais atsiliepimais, kaltinančiais, kad šis vartotojas yra galimas sukčius ir apgavikas, nepatikimas keičiant Paypal dolerius ar atliekant kitas finansines operacijas?“, – teiravosi A. Tapinas.
„Jeigu vis dėlto čia jūsų paskyra, gal yra paaiškinimas, kad kažkas ją nulaužė ir tada „robkns“ vardu apgaudinėjo žmones, tik jeigu taip nutiko - ar kreipėtės į teisėsaugą ar atlikote kitus veiksmus?
Nuoširdžiai - labai norėčiau sulaukti paaiškinimo, kad čia ne Roberto Kauno paskyra arba dėl kažkokių priežasčių į ją kadaise įsilaužė, nes antraip čia būtų keisčiausias praeities faktas tarp mūsų naujosios valdžios“, – pridūrė visuomenininkas.
R. Kaunas pripažino, kad paskyra priklausė jam
Reaguodamas į A. Tapino klausimus, kandidatas į krašto apsaugos ministrus feisbuke pripažino, kad Uzdarbis.lt profilis „robkns“ iš tiesų priklausė jam. Tiesa, politikas pabrėžė, kad ją naudojo tik bendradarbiaujant dėl IT ir kūrybinių temų.
„Galiu patvirtinti, kad forume Uzdarbis.lt iš tiesų turėjau paskyrą, susikurtą 2009 metais. Slapyvardis „robkns“ buvo mano naudojamas vartotojo vardas. Kaip ir daugelis tuo metu, šią platformą naudojau bendravimui ir bendradarbiavimui įvairiomis IT ir kūrybinėmis temomis. Aš neprekiavau pokerio žetonais. Aš nesiūliau atvežti jokių USB. Aš nekeičiau valiutos“, – tikino politikas.
Jis taip pat pridūrė, kad paskutinį kartą pranešimus į savo elektroninį paštą dėl šios paskyros, jis gavo 2012 m. rugsėjo 7 d. ir teigė, kad tai gali pagrįsti pateikdamas ekrano nuotrauką.
Visgi nuo tos datos, pasak R. Kauno, jis nėra gavęs jokios kitos informacijos apie savo profilį forume bei nebuvo informuotas apie galimą paskyros blokavimą.
„Svarbu ir tai, kad Uzdarbis.lt komentarus bei atsiliepimus galėjo rašyti bet kuris vartotojas, vartotojui nereikia autorizuotis, pateikti savo tapatybės ar faktinių aplinkybių, įrodančių komentaro tikrumą, todėl jų turinys turėtų būti vertinamas kritiškai.
Dėl klausimo apie pokerio turnyrus – taip, prieš daugiau nei 13 metų mėgėjiškai domėjausi internetinio pokerio turnyrais ir pokerio kambarių veikimu, teko išbandyti, tačiau niekada nežaidžiau profesionaliai. Tuo metu nebuvau politikas ir viešas asmuo“, – aiškino R. Kaunas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!