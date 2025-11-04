Robertas Kaunas ruošiasi į ministrus: „Ar pavyks maksimaliai išlaikyti komandą, tokio pažado nedaviau“

Tiesa, galutinio sprendimo G. Nausėda dar nepriėmė, esą jis bus artimiausiu metu. Tuo metu Robertas Kaunas jau formuoja politinę komandą.
Robertas Kaunas iki šiol prezidento atsakymo dar neišgirdo, tačiau tikina, kad pokalbis su šalies vadovu pavyko. Sako, kad klausimų buvo daug.
Socdemai sprendimą R. Kauną siūlyti į ministrus priėmė vėlų ketvirtadienio vakarą. O pirmadienį jis jau lankėsi pas prezidentą. G. Nausėda į R. Kauną žiūri palankiai – tad didelės intrigos, matyt, nebus.
„Krašto apsaugos ministru skirsime vieną iš kandidatų, šiuo metu svarstome apie pono Kauno kandidatūrą, jeigu viskas bus gerai, jis bus patvirtintas“, – komentuoja G. Nausėda.
Tikėtina, kad prezidentas laukia specialiųjų tarnybų vertinimo dėl kandidato į ministrus. Jei jos bus palankios R. Kaunui, panašu, kad G. Nausėda jį tvirtins.
„Mūsų nuostabai, ponas Kaunas buvo gerai pasiruošęs, atsakė į tuos klausimus, o vienoje vietoje, kur tokio atsakymo neturėjo, manau, kad tai yra privalumas, atvirai atsakė, kad šiuo metu į tą klausimą atsakyti negali“, – pasakoja prezidentas.
Formuos naują komandą
Premjerė Inga Ruginienė šalin veja kritikų kalbas, kad R. Kauno kompetencijos nepakankamos.
„Kokios mažai patirties? Turi nemažai įvairios patirties, ir vadovavimo patirties. Man atrodo, kad ta patirtis yra tikrai labai svarbi. Ir kiek žinau, tikrai jis gerai pasirodė per pokalbį su prezidentu“, – į situaciją reaguoja I. Ruginienė.
Dabar R. Kauno laukia kitas išbandymas – suformuoti komandą. TV3 Žinios jau praėjusią savaitę rodė kaip kandidatas į ministrus susitiko su buvusiu Dovilės Šakalienės komandos viceministru Karoliu Aleksa.
Prezidentūra sako, kad R. Kaunui nereikėtų eksperimentuoti ir keisti jau anksčiau ministerijoje dirbusios politinės komandos. R. Kaunas, panašu, nėra prieš komandos atšviežinimą – nors neatmeta, kad viceministrai gali likti tie patys.
„Darbų tęstinumas visada susijęs su maksimaliai išlaikoma komanda. Ar pavyks maksimaliai išlaikyti komandą, aš tokio pažado nedaviau, nes neturiu visų atsakymų iš visos komandos“, – teigia R. Kaunas.
Atmetė susisiekimo ministro kandidatūrą
Prieš teikdami R. Kauną, socialdemokratai svarstė Juro Taminsko, susisiekimo ministro, kandidatūrą. Tačiau staigiai socdemai atšaukė prezidiumo posėdį, kur turėjo svarstyti J. Taminsko tinkamumą. Dabar prezidentūra pripažįsta, kad tai jie užkirto kelią J. Taminskui.
„Mes turėjom tam tikrų aplinkybių, kurios neleido rimtai svarstyti šio kandidato“, – „Žinių radijui“ sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Kokios tai aplinkybės, kurios užkirto kelią, prezidento patarėjas nepatikslina.
Bet pasirodo, kad tai – tik dūmų uždanga. Prezidentas aiškina, kad norėjo, jog J. Taminskas tiesiog liktų susisiekimo ministro kėdėje.
„Kam mums atpalaiduoti vakanciją, kad paskui spręstume, kas bus susisiekimo ministru“, – sako G. Nausėda.
Jei R. Kaunas bus paskirtas ministru, kas tikėtina taip ir įvyks, socialdemokratai turės tik viena problema mažiau. Mat iki šiol daugiau nei mėnesį Kultūros ministerija neturi naujo ministro. Nors politinė komanda jau formuojama laikinai ministrei, kuri dar ir Švietimo ministerijai vadovauja.
